Всего полтора месяца назад он работал на 40% мощности.

Введение новой атомной электростанции в промышленную эксплуатацию — это относительно длительный процесс, требующий «обкатки» реактора и всех связанных с ним систем энергоблока. Но не прошло и двух месяцев с тех пор, как первый энергоблок Курской АЭС-2 с самым современным реактором ВВЭР-ТОИ запустили на 40% мощности, и вот, как сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, на днях он уже вышел на 100-процентную мощность.

Может быть интересно

Источник изображения: «Росэнергоатом» / «Росатом».

Лихачёв добавил, что с конца прошлого года первый энергоблок новой станции был запущен в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Он выдаёт электроэнергию в сеть, но пока за ним ведётся пристальное внимание специалистов.

Напомним, что реакторы ВВЭР-ТОИ на данный момент являются самыми мощными в своём роде реакторами российской разработки: их электрическая мощность составляет 1 255 МВт, или на 55 МВт больше, чем у серийно строящихся сейчас реакторов ВВЭР-1200.

Что до Курской АЭС-2, то со временем она заместит собой первую Курскую АЭС. Новая станция возводится последовательно и в конечном счёте будет состоять из трёх энергоблоков на базе реакторов ВВЭР-ТОИ. Первый энергоблок уже готов, второй планируют подключить к сети в 2027 году, ну а на площадке будущего третьего блока недавно началось активное строительство.