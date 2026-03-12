Microsoft раскрыла первые подробности об игровой консоли Xbox следующего поколения на конференции GTC 2026.

Компания Microsoft раскрыла первые подробности об игровой консоли Xbox следующего поколения на конференции GTC 2026, сообщает Tom's Hardware. Устройство носит название Project Helix и сможет запускать как игры для консолей Xbox, так и игры для ПК. В основе аппаратная платформа AMD, которая будет поддерживать новый набор технологий FSR Next следующего поколения под кодовым названием Diamond.

Компания AMD разрабатывает новый чип для игровой консоли Xbox следующего поколения в рамках многолетнего сотрудничества с Microsoft. Архитектуры не уточняются. Что касается графической части, делается упор на производительность трассировки лучей следующего поколения и поддержку следующего поколения DirectX. Как отметили в Tom’s Hardware, современные консоли Xbox Series поддерживают DirectX 12, но без многих новейших функций, включая технологию work graphs, которая позволяет графическому процессору самостоятельно планировать выполнение задач без обращения к центральному процессору. В числе прочего сообщается об использовании связки технологий DirectStorage и Zstd для ускорения загрузки игр и стриминга ассетов.

Набор технологий FSR Next следующего поколения для Project Helix будет включать новые технологии масштабирования и генерации кадров на основе машинного обучения, а также шумоподавления (Ray Regeneration) для трассировки лучей и трассировки пути — впервые для консолей. Набор Diamond оптимизирован для Project Helix и станет основополагающей частью Xbox SDK.

В рамках презентации компания Microsoft также подтвердила, что режим Xbox появится на компьютерах под управлением Windows 11 в апреле 2026 года. В частности, этот режим ограничивает работу фоновых процессов для повышения игровой производительности и эффективности. Режим Xbox, вероятно, станет первым шагом к объединению ПК и консолей, чего в Microsoft надеются достичь к моменту выпуска Project Helix.

Альфа-версии комплектов для разработчиков начнут рассылать в 2027 году. Точные сроки выпуска Project Helix неизвестны.