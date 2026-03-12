Компания Microsoft раскрыла первые подробности об игровой консоли Xbox следующего поколения на конференции GTC 2026, сообщает Tom's Hardware. Устройство носит название Project Helix и сможет запускать как игры для консолей Xbox, так и игры для ПК. В основе аппаратная платформа AMD, которая будет поддерживать новый набор технологий FSR Next следующего поколения под кодовым названием Diamond.
Компания AMD разрабатывает новый чип для игровой консоли Xbox следующего поколения в рамках многолетнего сотрудничества с Microsoft. Архитектуры не уточняются. Что касается графической части, делается упор на производительность трассировки лучей следующего поколения и поддержку следующего поколения DirectX. Как отметили в Tom’s Hardware, современные консоли Xbox Series поддерживают DirectX 12, но без многих новейших функций, включая технологию work graphs, которая позволяет графическому процессору самостоятельно планировать выполнение задач без обращения к центральному процессору. В числе прочего сообщается об использовании связки технологий DirectStorage и Zstd для ускорения загрузки игр и стриминга ассетов.
Набор технологий FSR Next следующего поколения для Project Helix будет включать новые технологии масштабирования и генерации кадров на основе машинного обучения, а также шумоподавления (Ray Regeneration) для трассировки лучей и трассировки пути — впервые для консолей. Набор Diamond оптимизирован для Project Helix и станет основополагающей частью Xbox SDK.
В рамках презентации компания Microsoft также подтвердила, что режим Xbox появится на компьютерах под управлением Windows 11 в апреле 2026 года. В частности, этот режим ограничивает работу фоновых процессов для повышения игровой производительности и эффективности. Режим Xbox, вероятно, станет первым шагом к объединению ПК и консолей, чего в Microsoft надеются достичь к моменту выпуска Project Helix.
Альфа-версии комплектов для разработчиков начнут рассылать в 2027 году. Точные сроки выпуска Project Helix неизвестны.