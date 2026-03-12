При этом плотность нового материала в четыре раза меньше.

Китай представил новое самостоятельно разработанное и созданное сверхпрочное углеродное волокно SYT80 класса T1200, которое по своим характеристикам превосходит все известные подобные материалы. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Фото: соцсети

Сферами применения, в которых может быть востребована новая разработка, являются аэрокосмическая промышленность, экономика малых высот, производство человекоподобных роботов, медицина.

Разработчиком нового материала является компания China National Building Material Group Co., Ltd. (CNBM). Согласно заявлению компании, новинка представляет собой настоящую промышленную продукцию, которую можно массово производить на уровне 100 тонн в год. Это сделает КНР первой страной в мире, которая будет обладать такой мощностью массового производства углеродного волокна данной марки.

Также заявлено, что диаметр нового волокна составляет меньше 1/10 диаметра волоса человека, однако его прочность на растяжение в 10 раз больше, чем у обычной конструкционной стали. При этом плотность материала составляет всего лишь одну четвёртую плотности стали.

Согласно данным СМИ, новое углеродное волокно было представлено широкой публике в ходе выставки композитных материалов JEC World 2026, проходящей в Париже.

Также необходимо отметить, что были перечислены не все сферы, где может быть востребован новый материал. К таковым следует добавить военную промышленность (в первую очередь) и судостроение. В последнем случае промышленные масштабы производства нового углеродного волокна позволят строить суда большого размера при меньшем водоизмещении, без ущерба прочности корпусов. Безусловно, заявленная возможность производства 100 тонн углеродного волокна покажется очень малой для судостроения. Но следует учесть нюансы. Во-первых, новое волокно очень тонкое. Во-вторых, следует учитывать возможности промышленности Китая к масштабированию.