В будущем компания планирует добиться преимущества в 1 000 000 раз.

В рамках GDC 2026 вице-президент Nvidia по технологиям для разработчиков Джон Спитцер (John Spitzer) рассказал об успехах компании в области потребительских графических продуктов и раскрыл планы на будущее, пишет издание Wccftech.

Как отмечает Джон Спитцер, за последние несколько лет Nvidia удалось сделать огромный скачок в технологиях — в частности, современные видеокарты имеют аппаратную поддержку трассировки лучей, располагая ядрами RT четвёртого поколения, ядрами Tensor третьего поколения и поддерживая DLSS 4.5, благодаря чему превосходят модели поколения Pascal, имеющие только программную поддержку ядра RT, в 10 000 раз относительно производительности трассировки пути.

Может быть интересно

При этом Nvidia не собирается останавливаться на достигнутом, обещая добиться превосходства предстоящего поколения видеокарт в трассировки пути уже в 1 000 000 раз. Вполне возможно, что это произойдёт с запуском моделей поколения Rubin, дебют которых ожидается в 2027-2028 годах.

Также компания рассказала о новой технологии ReSTIR (Recent spatiotemporal resampling algorithms), называемой наиболее точной симуляцией распространения света внутри сцены и позволяющей обеспечивать детализированную анимированную растительность и точное зеркальное отражение, а также коснулась обновлённой версии RTX Mega Geometry, которая появится в предстоящей игре The Witcher IV.

Источник фото: Wccftech

Кроме того, в конце текущего месяца Nvidia должна представить режим MFG 6X в DLSS 4.5, обеспечивающий генерацию шести кадров, а также динамический режим, который будет подстраивать механизм генерации с учётом конкретной сцены.