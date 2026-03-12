Прокуратура Нью-Йорка требует убрать лутбоксы, считая их азартными играми

Компания Valve отреагировала на судебный иск прокуратуры Нью-Йорка, в котором правоохранительные органы требуют убрать привычный всем формат лутбоксов из видеоигр Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2. Разработчики подчеркнули, что редко освещают свои судебные разбирательства, но в этот раз решили сделать разбор обвинений. Valve, очевидно, полностью не согласна с обвинениями и отвергает их. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В своём сообщении разработчики объясняют, что существующий формат лутбоксов широко используются не только в видеоиграх, но и в реальном мире, где целые поколения выросли, открывая пачки с коллекционными карточками или коробки со случайными предметами. Среди примеров в США компания приводит бейсбольные карточки, Pokemon, Magic the Gathering и Labubu. В игровой индустрии лутбоксы появились ещё в 2004 году, но тогда никто не обращал на это внимание.

Valve акцентирует внимание на том, что никто не заставляет игроков Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2 открывать лутбоксы. Существующая механика является необязательной, поскольку выпадающие из лутбоксов предметы – лишь элементы кастомизации, не предоставляющие игрокам никаких преимуществ в игровом процессе. Разработчики также отказываются убирать возможность обмена предметами, ссылаясь на реальную жизнь, где каждый может продать ненужную карточку Pokemon.

Подводя итоги, Valve сообщила о планах продолжать судебные разбирательства с прокуратурой Нью-Йорка, отстаивая свои интересы. По мнению разработчиков, обвинения компании и требование убрать существующий формат лутбоксов из видеоигр выходит за пределы законодательства США.

Ранее была новость о том, что прокуратура Нью-Йорка официально подала иск против Valve из-за лутбоксов в играх. Прокуратура считает, что подобный способ монетизации видеоигр повышает риски вовлечения детей в азартные игры. Основной аргумент заключается в примитивной схожести лутбоксов с игровыми автоматами: пользователь платит за шанс, а результат определяется ещё до завершения прокрутки.