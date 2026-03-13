AMD FSR 4.1 в целом ряде случаев улучшает качество картинки по сравнению с FSR 4.

Несколько недель назад в сети Интернет появились файлы, которые позволяют повысить версию FSR до 4.1, хотя AMD ещё официально не представляла новый релиз своей технологии масштабирования. Воспользовавшись данной утечкой, эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed решил протестировать AMD FSR 4.1, сравнив её с предыдущей версией, FSR 4, в режиме Performance и новейшей Nvidia DLSS 4.5 (Performance, пресет L) при разрешении 4K.

Эксперт отмечает, что в процессе работы над FSR 4.1 компания AMD, судя по всему, делала упор на улучшенную детализацию и уменьшение размытия. По его словам, FSR 4.1 в целом ряде случаев превосходит FSR 4 в резкости, обеспечивая более чёткую картинку без размытия в сценах с движением, хотя изображение в процессе использования DLSS 4.5 всё же выглядит более резким.

Ещё одним значительным улучшением FSR 4.1 становится заметное уменьшение смазывания в ряде сцен, особенно когда в кадр попадает листва – если FSR 4 в данном случае размывает детали, то FSR 4.1 демонстрирует гораздо более чёткое изображение, похожее на DLSS 4.5, хотя в некоторых ситуациях может наблюдаться мерцание и другие артефакты, чему подвержена и технология от Nvidia.

Эксперт заметил, что в ряде случаев FSR 4.1 чуть уступает FSR 4, в частности в процессе масштабирования сложных мелких деталей — это объясняется тем, что предыдущая версия просто размывала их, тогда как новая пытается их показать. При этом падения производительности на видеокарте RX 9070 XT в процессе использования FSR 4.1 не наблюдалось.

В целом, по словам специалиста, переход от FSR 4 к FSR 4.1 позволяет приблизиться к качеству изображения, обеспечиваемому DLSS 4.5, хотя AMD ещё необходимо поработать в данном направлении, чтобы поравняться с технологией Nvidia.

