Издание РИА Новости сообщает о росте спроса в Москве на устройства связи, не зависящие от мобильного интернета

Жители столицы стали активнее покупать альтернативные средства связи. Как рассказали РИА Новости представители Wildberries, за первые дни марта продажи ряда устройств, которые могут работать без мобильного интернета, заметно выросли. Речь идет о рациях, пейджерах и стационарных телефонах, а также о бумажных картах.

С 6 по 10 марта продажи бытовых радиостанций в столице увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Еще сильнее вырос интерес к пейджерам, которые обычно используют для внутренней связи в компаниях и сервисах обслуживания: их оборот за это время поднялся на 73%. Стационарные телефоны тоже стали покупать чаще — рост составил около четверти.

Одновременно на площадке заметили резкое увеличение заказов бумажных карт. Автодорожные карты покупали особенно активно: их продажи в натуральном выражении выросли на 170%. Складные карты стали брать примерно на 70% чаще, а карты самой Москвы — на 20%. При этом заметного роста продаж Wi-Fi-роутеров в столице не произошло. В компании пояснили, что многие пользователи, вероятно, приобрели такие устройства еще в прошлом году, когда спрос на них уже увеличивался.