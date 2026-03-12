Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России построили первый вертикальный резервуар из композитных материалов для хранения нефти
Теоретически, в таких резервуарах можно хранить не только нефть, но и другие жидкости.

Главными объектами на любой нефтебазе являются циклопических размеров накопительные резервуары. Преимущественно они строятся из металла, но развитие технологий позволило «наматывать» их из прочных нитей композитного материала. Первый такой резервуар в России, как сообщает информационное агентство «Девон», был построен в Азнакаевском районе Республики Татарстан стараниями компании «Татнефть-Пресскомпозит».

Может быть интересно

Источник изображения: «Татнефть-Пресскомпозит».

Как отмечают журналисты, сам резервуар, все его основные элементы, а также ограждение и внутренняя и внешняя трубопроводная обвязка выполнены по технологии вертикальной намотки из «композитов» — в данном случае из стеклопластика.

Заявлено, что построенные из композитных материалов резервуары устойчивы к коррозии и агрессивным средам и могут выполнять своё прямое предназначение до 50 лет, что более чем вдвое превосходит срок службы классических металлических резервуаров.

Технически, композитные резервуары можно использовать для хранения не только нефти и продуктов её переработки, но и для любых требующих того жидкостей, как то: реагентов, пластовой воды и прочих.

#россия #экономика #промышленность #строительство #инфраструктура
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
2
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
6
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
11
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

Chimbal Penetrator
23:29
Мне все интересно -они с Берниганом (мужем все известного Непрана -хотя там двойной штурвал NL ) вместе по помойкам шарятся или таки нет ?
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
tHE-CROWD
22:55
> Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 225 Вт, что ставит карту в категорию среднего уровня. Не факт. Возможно, что как у всех прочих китайцев, энергопотребление будет 225 +/-5% в любом р...
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением
tHE-CROWD
22:53
Я, для проверки, вышел из аккаунта GOG и вижу что купить HoMMIII нельзя.
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
salexa
20:48
по миру пойдут типа...расплакались... ч.бизнес всегда издержки +форсмажоры...типа об этом никогжа не дкмали
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Michael Lo
20:04
Так я и не советовал!..Я,пытался обЪяснить что даже в ДНС за эти деньги можно купить исполнение RTX 5050 лучше.,а если заглянуть на Авито то за эти деньги можно купить уже RTX 5060(в магазинах,не у ча...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Chato-Boot
19:45
Очередная неудачная попытка Цымбала составить слово "перемога" из простых 4-х русских букв О, П, А, Ж.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
L1yod
19:09
Новость про одно, на фото вообще fossibot F107 Pro. Еп тваю мать -) даже не поленился поискать по названию как должен выглядеть смартфон этот энерджайзер апекс и звездец это клон выше упомянутого мной...
Energizer показала защищенный смартфон P30K Apex с аккумулятором 30 000 мАч и камерой 200 Мп
Konni
18:50
Так весна же. Вот и снова достал свою любимую тему репозиториев.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Konni
18:27
"За что я точно испытываю испанский стыд за GhostBSD и его разработчиков, так это за кэширование Live-CD образа в оперативную память, на что требуется целых 4 гигабайта ОЗУ. Это просто невозможно запу...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Konni
18:08
Батюшки святы, опять чимбал срамиться пришел. Какой срам. Чимбал, тебе самому не стыдно выкладывать на всеобщее обозрение нечитаемую портянку sh файла на две тысячи строк? Ты вообще ветками в гите...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter