Теоретически, в таких резервуарах можно хранить не только нефть, но и другие жидкости.

Главными объектами на любой нефтебазе являются циклопических размеров накопительные резервуары. Преимущественно они строятся из металла, но развитие технологий позволило «наматывать» их из прочных нитей композитного материала. Первый такой резервуар в России, как сообщает информационное агентство «Девон», был построен в Азнакаевском районе Республики Татарстан стараниями компании «Татнефть-Пресскомпозит».

Источник изображения: «Татнефть-Пресскомпозит».

Как отмечают журналисты, сам резервуар, все его основные элементы, а также ограждение и внутренняя и внешняя трубопроводная обвязка выполнены по технологии вертикальной намотки из «композитов» — в данном случае из стеклопластика.

Заявлено, что построенные из композитных материалов резервуары устойчивы к коррозии и агрессивным средам и могут выполнять своё прямое предназначение до 50 лет, что более чем вдвое превосходит срок службы классических металлических резервуаров.

Технически, композитные резервуары можно использовать для хранения не только нефти и продуктов её переработки, но и для любых требующих того жидкостей, как то: реагентов, пластовой воды и прочих.