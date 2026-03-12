Главными объектами на любой нефтебазе являются циклопических размеров накопительные резервуары. Преимущественно они строятся из металла, но развитие технологий позволило «наматывать» их из прочных нитей композитного материала. Первый такой резервуар в России, как сообщает информационное агентство «Девон», был построен в Азнакаевском районе Республики Татарстан стараниями компании «Татнефть-Пресскомпозит».
Как отмечают журналисты, сам резервуар, все его основные элементы, а также ограждение и внутренняя и внешняя трубопроводная обвязка выполнены по технологии вертикальной намотки из «композитов» — в данном случае из стеклопластика.
Заявлено, что построенные из композитных материалов резервуары устойчивы к коррозии и агрессивным средам и могут выполнять своё прямое предназначение до 50 лет, что более чем вдвое превосходит срок службы классических металлических резервуаров.
Технически, композитные резервуары можно использовать для хранения не только нефти и продуктов её переработки, но и для любых требующих того жидкостей, как то: реагентов, пластовой воды и прочих.