Стоимость первой криптовалюты уверенно выросла после значительного увеличения торговых объемов, спровоцировав массовую ликвидацию коротких позиций

В ходе последней торговой сессии курс биткоина поднимался до 71 500 долларов. Такое движение цены совпало с улучшением геополитической обстановки и снижением котировок нефти. Импульс оказался достаточно сильным и спровоцировал шорт-сквиз (short squeeze), что привело к принудительному закрытию маржинальных позиций на общую сумму 186 миллионов долларов.

Основным драйвером ралли стала активность институциональных инвесторов. Спотовые биржевые фонды зафиксировали чистый приток капитала в 247,6 миллиона долларов, что стало максимумом за последнюю неделю и обозначило перелом негативного тренда. Общий объем торгов ETF достиг 23,1 миллиарда долларов, подтверждая высокий интерес крупных участников.

При этом индекс страха и жадности упал до минимума за месяц и составил 10 пунктов. Подобный разрыв между ценой и настроениями трейдеров может привести к резким колебаниям курса в ближайшее время. Для закрепления текущих позиций рынку необходим устойчивый приток в фонды выше 200 миллионов долларов в сутки. Иначе цена рискует вернуться к зоне поддержки в 65–66 тысяч долларов.