Кризис на рынке памяти продолжает негативно влиять на стоимость ряда компьютерных компонентов и приводит к тому, что некоторые покупатели буквально становятся заложниками ситуации — именно так произошло и с одним из клиентов австралийского магазина Umart, историю о котором рассказали на YouTube-канале Hardware Unboxed, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Corsair

Сообщается, что владелец неисправного комплекта оперативной памяти Corsair DDR5-5600 на 32 ГБ отправил его в магазин Umart по гарантии, специалисты которого подтвердили проблему, но отказали в замене набора, сославшись на то, это будет представлять собой «улучшение». Вместо этого магазин предложил возместить первоначальную стоимость набора, которая составляет 155 австралийских долларов, хотя на текущий момент аналогичный комплект стоит от 500-600 австралийских долларов.

Также Umart отказался отправить модули ОЗУ обратно клиенту, аргументируя это тем, что они находятся у авторизованного поставщика, в результате чего пострадавший покупатель не может переслать свой набор DDR5 непосредственно Corsair для гарантийной замены.

Представители Hardware Unboxed обратились за разъяснениями к компании Corsair, сотрудники которой заявили, что занимаются делом пострадавшего пользователя, тогда как Umart ограничился лишь уклончивым сообщением. В Hardware Unboxed отметили, что в настоящее время известно ещё о нескольких подобных случаях с данным магазином, поэтому история, судя по всему, более обширна и ещё не закончена.