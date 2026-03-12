Сайт Конференция
Global_Chronicles
Астрономы обнаружили беспрецедентное место столкновения нейтронных звезд
Астрономы нашли место столкновения двух нейтронных звезд там, где его никто не ожидал увидеть. Короткий гамма-всплеск GRB 230906A привел их к карликовой галактике на расстоянии 4,7 миллиарда световых лет — и это открытие может объяснить сразу две загадки, над которыми наука билась годами.

Сентябрьским днем 2023 года космический телескоп «Ферми» засек характерный сигнал — короткий гамма-всплеск, какие обычно сопровождают слияния нейтронных звезд. Но чтобы понять, где именно это случилось, ученым понадобилась помощь сразу нескольких обсерваторий. «Чандра» дала точную рентгеновскую привязку, «Свифт» уточнил координаты, а «Хаббл» разглядел то, чего никто не ожидал.

Иллюстрация, изображающая столкновение этих двух нейтронных звезд. Источник изображения: NASA / CXC / Penn State Univ / S. Dichiara / ESA / STScI / ERC BHianca 2026 / Fortuna and Dichiara, CC BY-NC-SA 4.0 / SAO / P. Edmonds.

Может быть интересно

Всплеск пришел не из крупной галактики и даже не из ее центра. Источник находился в карликовой галактике — маленькой, тусклой, затерянной внутри гигантского потока межгалактического газа. Этот поток тянется на 600 тысяч световых лет и возник, скорее всего, после столкновения групп галактик сотни миллионов лет назад. Удар выбил газ и пыль, но спустя время внутри этого мусора родились новые звезды, а затем две из них взорвались и оставили после себя нейтронные остатки. Они сближались, пока не столкнулись.

«Мы обнаружили столкновение в столкновении», — говорят астрономы. Миллиарды лет назад две галактики врезались друг в друга, выбросив в пространство огромные объемы газа. Внутри этого выброса спустя сотни миллионов лет сформировались новые светила, а когда самые массивные из них исчерпали топливо и взорвались, на их месте остались нейтронные звезды. Эти сверхплотные ядра продолжали вращаться вокруг общего центра, постепенно сближаясь, пока гравитация не свела их в последней вспышке.

Такое расположение объясняет сразу две давние загадки. Первая: почему некоторые гамма-всплески будто бы происходят в пустоте, без привязки к галактике. Возможно, галактики-хозяева просто слишком малы и слабы, чтобы их могли увидеть наземные телескопы. Вторая: откуда на окраинах галактик берутся звезды с тяжелыми элементами вроде золота и платины. Слияния нейтронных звезд как раз и создают эти элементы, а потом разбрасывают их по межгалактическому пространству, далеко за пределы тех областей, где обычно и происходит звездообразование.

Ученые не исключают и другой вариант: «альтернативное объяснение взрыва заключается в том, что он расположен в гораздо более отдаленной галактике, которая находится позади группы галактик». Но первое объяснение считают более вероятным.

#хаббл #слияние #нейтронные звезды #гамма-всплеск #чандра #карликовая галактика #grb 230906a
Источник: sci.news
Сейчас обсуждают

Dimon1996
03:41
Понятно теперь. А я еще удивился, что за обновление вчера прилетело. Сейчас глянул, действительно сборка 19045.7058 теперь.
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
Александр Колбин
02:44
Так не читай. В чём проблема?
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Bernigan
02:36
Свисток норм фильм, глянул недавно тоже, с "Пунктом" назначения немного перекликается. А насчёт "Да и сама реализация «свистка» вызывает один существенный вопрос. Как сами индейцы его использовали?" Т...
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
antej90
02:34
Демоверсию пробовал. Играть неинтересно - на глобальной карте мобы не атакуют если проходиль мимо них. Это просто болванчики для битья. В итоге пару часов ты собираешь армию бегая между замком и мобам...
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
DeaDragon
02:28
Срочно надо гос. поддержку. А то как же они у арабов на солнышке ? А то как мы без тимбилдинга жили?
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
antej90
02:19
Надо посмотреть
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
3JIbIDEHb
02:07
Блин, вот бвл шампунь Shauma, теперь Шаума, бвли шоколадки Snuhers и Mars, теперь Сникерс и Марс. Сколько обездоленных толстосумов при этом постродало история умалчивает
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Олег Ефимов
02:06
США хотят догнать и перегнать Россию.
В США разрабатывают технологию выработки энергии из отработанного ядерного топлива
unknown24
00:28
И сколько на адвокатов ушло чтобы за сломанный нос не сесть?
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Shatun29
23:58
Компенсировать отсутствие оцинковки может только рамный кузов либо дюралевые или пластиковые детали. А лучше лужёный кузов))))
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
