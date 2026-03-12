Астрономы нашли место столкновения двух нейтронных звезд там, где его никто не ожидал увидеть. Короткий гамма-всплеск GRB 230906A привел их к карликовой галактике на расстоянии 4,7 миллиарда световых лет — и это открытие может объяснить сразу две загадки, над которыми наука билась годами.

Сентябрьским днем 2023 года космический телескоп «Ферми» засек характерный сигнал — короткий гамма-всплеск, какие обычно сопровождают слияния нейтронных звезд. Но чтобы понять, где именно это случилось, ученым понадобилась помощь сразу нескольких обсерваторий. «Чандра» дала точную рентгеновскую привязку, «Свифт» уточнил координаты, а «Хаббл» разглядел то, чего никто не ожидал.

Иллюстрация, изображающая столкновение этих двух нейтронных звезд. Источник изображения: NASA / CXC / Penn State Univ / S. Dichiara / ESA / STScI / ERC BHianca 2026 / Fortuna and Dichiara, CC BY-NC-SA 4.0 / SAO / P. Edmonds.

Может быть интересно

Всплеск пришел не из крупной галактики и даже не из ее центра. Источник находился в карликовой галактике — маленькой, тусклой, затерянной внутри гигантского потока межгалактического газа. Этот поток тянется на 600 тысяч световых лет и возник, скорее всего, после столкновения групп галактик сотни миллионов лет назад. Удар выбил газ и пыль, но спустя время внутри этого мусора родились новые звезды, а затем две из них взорвались и оставили после себя нейтронные остатки. Они сближались, пока не столкнулись.

«Мы обнаружили столкновение в столкновении», — говорят астрономы. Миллиарды лет назад две галактики врезались друг в друга, выбросив в пространство огромные объемы газа. Внутри этого выброса спустя сотни миллионов лет сформировались новые светила, а когда самые массивные из них исчерпали топливо и взорвались, на их месте остались нейтронные звезды. Эти сверхплотные ядра продолжали вращаться вокруг общего центра, постепенно сближаясь, пока гравитация не свела их в последней вспышке.

Такое расположение объясняет сразу две давние загадки. Первая: почему некоторые гамма-всплески будто бы происходят в пустоте, без привязки к галактике. Возможно, галактики-хозяева просто слишком малы и слабы, чтобы их могли увидеть наземные телескопы. Вторая: откуда на окраинах галактик берутся звезды с тяжелыми элементами вроде золота и платины. Слияния нейтронных звезд как раз и создают эти элементы, а потом разбрасывают их по межгалактическому пространству, далеко за пределы тех областей, где обычно и происходит звездообразование.

Ученые не исключают и другой вариант: «альтернативное объяснение взрыва заключается в том, что он расположен в гораздо более отдаленной галактике, которая находится позади группы галактик». Но первое объяснение считают более вероятным.