Вступление

На сегодняшний день перед пользователем встаёт интересный вопрос: какой накопитель выбрать в новую сборку. Определиться с выбором между HDD и SSD ещё просто: для быстродействия игр и системы лучше пользоваться твердотельным накопителем, а в качестве надёжного хранилища информации использовать магнитный диск. А вот в выборе твёрдотельного накопителя для неискушенного человека могут возникнуть трудности, т.к. на рынке представлено множество самых разных марок твёрдотельных накопителей, производительность которых может очень сильно отличаться. Твёрдотельные накопители могут быть как в исполнение SATA, так в относительно новом формате NVMe. В последнем исполнение SSD могут демонстрировать в синтетических тестах пропускную способность для операций последовательного чтения, приближающуюся к пределу PCIe 3.0x4, равному 3,94 Гбайт/с. Собственно данный обзор как раз и будет посвящен NVMe накопителю одного известного производителя полупроводниковой продукции.

До этого года я не имел опыта использования твёрдотельного накопителя в формате NVMe, но был большой интерес получить шустрый ПК. Просмотрев некоторое количество обзоров SSD и прочитав Конференцию, я остановил свой выбор на продуктах компании Samsung, т.к. их продукция для массового рынка демонстрирует высокую производительность, но при всём этом далеко не самую гуманную цену. В прошлом году они представили рынку 970 EVO Plus, а в этом году "сомнительный" 980 PRO. Если не гнаться за брендом, свой выбор можно остановить и на продуктах WD или ADATA при меньшей цене и примерно схожей производительности. Но кроме потребительских моделей SSD, производители выпускают и так называемые OEM решения, предназначенные для сборки готовых компьютеров. Причем начинка в OEM-моделях часто совпадает или не сильно отличается, а вот цена на них может быть ниже, чем для накопителей массового сегмента, хотя некоторые из OEM-моделей найти на рынке довольно сложно. Для сравнения, Samsung 970 EVO Plus, предлагаемый сегодня в рознице при цене от 200 долларов имеет свой OEM-аналог Samsung PM981а, уже порядка 160 долларов. Я остановил свой выбор на данной модели ёмкостью 1 Тб, давайте же ознакомимся подробнее с характеристиками накопителя.

Характеристики SAMSUNG M.2 SSD PM981а

Модель MZVLB1T0HBLR-00000/07

тип флеш памяти: 96 слойная V-NAND 3-bit TLC

Поддержка TRIM: Да

S.M.A.R.T поддержка: да

Контроллер: Samsung Phoenix, прошивка EXF7201Q

Допустимое напряжение: 3,3 В ± 5%/. Сила тока: 2.8A, энергопотребление: 5.7 - 5.9 Вт.

Температурный диапазон работы: 0 – 70 оС.

Расшифровка маркировки

M Z X X X X X X X X X X - X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Memory (M) – носитель информации.

2. Module Classification – тип устройства Z: SSD

3. Form Factor - форм-фактор V: PCIeM.2 (22*80, PCIe x4)

4. Line-Up L: Client/SV (VNAND 3bit MLC)

5. SSD CTRL - тип контролера B: Phoenix

6~8. SSD Density – ёмкость накопителя: 256 = 256Гб, 512 = 512 Гб, 1T0 = 1Тб, 2T0 = 2Тб.

9. NAND PKG + NAND Voltage - тип монтажа флеш-памяти и напряжение работы H: BGA (LF,HF)

10. Flash Generation – поколение микросхем флеш-памяти.

11~12. NAND Density плотность микросхем флеш-памяти.

13. "-"

14. Default "0"

15. HW revision – ревизия исполнения накопителя 0: No revision

16. Packaging type тип упаковки 0: Bulk

17~18. Customer 00: World wide (non-SED) 07: World wide (SED)

Модель Ёмкость носителя Последовательное чтение, МБ/с Последовательная запись, МБ/с Случайное чтение, 4KB, QD32, kIOPS Случайная запись, 4KB, QD32 kIOPS MZVLB256HBHQ-00000/07 256 3500 2200 240 480 MZVLB512HBJQ-00000/07 512 Гб 3500 2900 460 500 MZVLB1T0HBLR-00000/07 1 Тб 3500 3000 580 500 MZ-V7S1T0 Samsung (EVO Plus 1 TB) 1 Тб 3500 3300 600 550

Видно, что параметры производительности PM981a 1Тб близки к таковым у Samsung 970 EVO Plus.

TBW не раскрывается, но если сопоставить с 970 EVO plus 1 Тб, основанной на аналогичной флеш памяти, то она должна равняться 600 Тб. Если параметры надежности PM981 и PM981a сопоставимы, в спецификациях на PM981 производитель указывает следующие определения: UBER (Uncorrectable Bit Error Rate) больше 10^15 чтения битов на 1 сектор и MTBF (Mean Time Between Failure) 1.5 миллионов часов и ни о каком TBW речи даже не идёт.

Согласно данным из обзора anandtech технология производства Samsung 9XL 3D NAND не обеспечивает ощутимого увеличения плотности записи, позволяющей снижать себестоимость производства SSD, но демонстрирует рост производительности и энергоэффективности. В данном поколении SSD (970 EVO Plus, PM 981a и PM983a) в качестве буфера обмена между контроллером и флеш памятью используется LPDDR4, которая позволяет увеличить скорость передачи информации с 800 Мбит/с до 1400 Мбит/с при одновременном снижении напряжения с 1,8 В до 1,2 В. Таким образом Samsung достигает в своих продуктах большей производительности по сравнению с конкурентами, например, 96L NAND от Intel, Micron и SK Hynix имеют порог пропускной способности до 1200 Мбит/с, а Toshiba / SanDisk 96L NAND только 800 Мбит/с. В данном поколении SSD Samsung использует только 92 активных слоя, но при этом указывает в названии 96 слоев.

Упаковка и внешний вид

SSD накопитель был приобретён на известной всем китайской барахолке, поэтому комплектация может меняться случайным образом. SSD был упакован в небольшую картонную коробочку, иронично оклеенную плёнкой с надписью Western Digital. И только после вскрытия я смахнул пот с лица, т.к. внутри лежал накопитель Samsung, который я и заказывал, а продавец ничего не напутал. SSD лежал внутри антистатического пакетика, и к нему прилагались маленькая отвёртка и четыре винта для крепления на материнской плате; радиатор для охлаждения наши китайские друзья мне решили не выдать, хорошо, что на ASUS x470 Prime Pro плате есть встроенный радиатор для NVMe.

Samsung PM981a выполнен в форм-факторе М2 типоразмера 2280 и взаимодействует с системой посредством четырех линий интерфейса PCI-Express 3.0 по протоколу NVMe. Все микросхемы, так же как и для других ОЕМ накопителей Samsung, расположены на одной стороне платы. 1 Тб массива флеш памяти собран из двух микросхем. В качестве контролера выступает микросхема Samsung S4LR20-SA202SP7 с базовой прошивкой EXF7201Q. Внизу приведены сравнительные данные для трех моделей накопителей разных объёмов: 970 EVO Plus, 970 EVO, PM981. Результаты тестирования дисков 970 EVO Plus и 970 EVO объёмом 512 Гб были взяты из обзоров 3Dnews, а PM981 (1 Тб) из обзоров Tom’s Hardware. Во всех указанных SSD применяется 96-слойная V-NAND 3-bit TLC. Ниже в таблице приведены параметры накопителей, которые я буду сравнивать с PM981a.

Тип контролера Прошивка Объём буферной памяти ,Мбайт 970 EVO Plus (512 Гб) S4LR20 1B2QEXM7 512 970 EVO (512 Гб) S4LR20 1B2QEXE7 512 PM981a (1Тб) S4LR20 EXF7201Q 512 PM981 (1 Тб) S4LR20 EXA7101Q 512

Микросхема контролера во всех типах SSD сверху накрыта металлическим теплорассеивателем. В качестве буферной памяти выступает микросхема K4F8E30, объёмом 512 Мбайт и является LPDDR4. На всех ОЕМ версиях накопители с обратной стороны лишены медной теплорассеивающей пластины просто зелёный текстолит, при этом многослойная флэш память довольно сильно греется, поэтому не стоит забывать про организацию хорошего охлаждения данного диска.

01 – Critical Warning – критические ошибки в работе накопителя (в зависимости от значения определяется характер сбоя);

02 – Composite Temperature – критическая температура накопителя;

03 – Available Spare – текущий незадействованный объем резервной области, используемой для подмены вышедших из строя ячеек памяти;

04 – Available Spare Threshold – значение параметра Available Spare, по достижении которого состояние накопителя считается критическим;

05 – Percentage Used – уровень износа накопителя в процентах (от нуля);

06 – Data Units Read – количество прочитанных с массива флеш-памяти блоков данных (один блок соответствует 512 Кбайт данных);

07 – Data Units Written – количество записанных на массив флеш-памяти блоков данных (один блок соответствует 512 Кбайт данных);

08 – Host Read Commands – количество выполненных по интерфейсу PCI-E операций чтения данных (изменение на единицу соответствует 128 Кбайт данных);

09 – Host Write Commands – количество выполненных по интерфейсу PCI-E операций записи данных (изменение на единицу соответствует 128 Кбайт данных);

0A – Controller Busy Time – время в минутах, в течение которого контроллер был занят обслуживанием запросов со стороны системы;

0B – Power Cycles – количество включений;

0С – Power On Hours – количество часов, в течение которых накопитель находился под питанием;

0D – Unsafe Shutdowns – количество неожиданных отключений питания;

OE и 0F – количество ошибок целостности данных.

Тестовый стенд и методика

1 Платформа:

Материнская плата: x470 Asus Prime Pro;

Процессор: r5 3600 ;

Система охлаждения: кастомное жидкостное, алюминиевая пластина радиатора для SSD материнской платы;

Оперативная память: 4 х 8 Гбайт Crucial Ballistix Sport LT DDR4-BLS2K8G4D32AESCK, работающая на частоте 3600 МГц с таймингами 16 19 24 58 630;

Видеокарта:Inno3D Ichill Black GTX 1070;

Блок питания: Corsair HX1000W;

Системный накопитель: Transcendent TS240GSSD220S 240 Гбайт (TLC, Silicon Motion SM2256KAB)

Тестируемый накопитель: Samsung MZVB1T0HBLR-00000 1024 Гбайт (Samsung Phoenix 1946 3D V-NAND TLC);

Корпус: Corsair 750D airflow edition.





Бонус, платформа 2 Бонус, это попытка провести тестирование PM981a на платформе с поддержкой PCI 4.0, но т.к. контролер PHOENIX его не поддерживает (хотя на M.2 был выставлен GEN 4), все тесты на этой платформе будут краткими без IOMeter. Обращу внимание, что использовался драйвер от Samsung, так что результаты на x570 немногим лучше, чем на x470. 2 Платформа Материнская плата: x570 Asus ROG Crosshair VIII Hero;

Процессор: r9 3900X ;

Система охлаждения: Noctua NH-D15, алюминиевая пластина радиатора для SSD материнской платы;

Оперативная память: 2 х 32 Гбайт Crucial Ballistix Sport LT DDR4-BLS2K8G4D32AESCK, работающая на частоте 3200 МГц с таймингами 24 23 23 52;

Видеокарта:KFA2 GTX 1050;

Блок питания: Enhance ATX-0260GA 600W;

Системный накопитель: Seagate ST3160815AS; Открытый стенд Тестируемый накопитель: Samsung MZVB1T0HBLR-00000 1024 Гбайт (Samsung Phoenix 1946 3D V-NAND TLC); Для 2 платформы: Windows 10 x64 1909 (18363.476).Драйвер Samsung NVMe 3.2, версия BIOS 0803 AGESA 1.0.0.3.







Программное обеспечение:

Для 1 платформы:

Windows 10 x64 (сборка 18362.368) со всеми текущими обновлениями с Windows Update. Драйвер Microsoft NVMe версия 10.0.18362.1049, версия BIOS 5216 AGESA 1.0.0.3.

AIDA64 Cache&Memory





Глобальные настройки операционной системы:

Отключена индексация;

Антивирус не отключался;

Служба System Restore не отключалась;

Отключен спящий режим, профиль электропитания – 1usmus Custom Power Plan «balanced power plan customized for AMD ryzen processor».

Файл подкачки отключен;

Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS,

размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.

В качестве тестового программного обеспечения используются:

IOMeter версии 1.1.0;

Anvil's Storage Utilities 1.1.0;

Futuremark PCMark 8 2.23 (тестирование только накопителя, стандартные настройки);

CrystalDiskMark (64bit) версии 7.0.0 x64 6.0.1 x64 (стандартные настройки, тестирование случайными данными).

AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088;

AIDA 64 dick benchmark.

Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):

Копирование папки с фотографиями в формате jpeg;

Копирование папки с HD-видео (mkv);

Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3;

Копирование папки с документами в формате doc и docx;

Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 16.04 x64, тип архива – 7z, без сжатия).

IOMeter версии 1.1.0

случайное чтение блоками 512 байт - 256 Кбайт глубина очереди запросов 4

случайное чтение блоками 4 Кбайт, Мбайт/с, очереди запросов 1-64

случайная запись блоками 4 Кбайт, Мбайт/с, очереди запросов 1-64

смешанная линейная нагрузка 128 Кбайт Мбайт/с, глубина очереди запросов - 2

смешанная случайная нагрузка 4 Кбайт Мбайт/с, глубина очереди запросов – 4

IOMeter версии 1.1.0 тест SLC кэша;

Тестирование ОЕМ накопителей может быть очень сложным ввиду сильного различия начинки, которую могут использовать производители. И для качественного обзора при тестировании разных накопителей важно разобраться с компонентной базой. Не стоит забывать, что кроме аппаратного исполнения показатели производительности накопителя зависят от выбранных настроек ПК (фоновые приложения типа антивируса, индексация), неудачном исполнении BIOS/UEFI материнской платы (или процессора, если взаимодействие с накопителем осуществляется через контроллер в процессоре) и общей низкой производительности ПК. Повторюсь, производительность одного и того же накопителя будет отличаться для платформ Intel и AMD, вследствие отличной реализации способа взаимодействия с накопителем. Косвенно это будет видно при сравнении моих результатов и результатов, полученных Tom's Hardware для PM981 на Asus Z87 ROG Maximus VI Extreme, где последние часто превосходят полученные мною на стандартном драйвере NVMe, предлагаемом Microsoft. В обзоре будет сравниваться производительность PM981a 1Тб, PM981 1Тб и 970 EVO Plus 512 Гб, но надо понимать, что результаты тестов получены на разных платформах и сравнение не может считаться эквивалентным.

Стоит отметить, что автор до настоящего момента не имел опыта в подобных тестах и тройку по русскому языку.

IOMeter 1.1.0

Для полноценной качественной оценки производительности накопителей информации широко применяется приложение IOMeter. Так как мой обзор это не очередной тест от лаборатории, то сравнения с другими накопителями не будет.

Случайное чтение блоками 512 байт - 256 Кбайт, Мбайт/с, очереди запросов (QD) 1-4

На графиках видно, что только с блоков размером 32 Кбайт и QD = 4 и 64 Кбайт QD = 1,2 пропускная способность превышает значения 600 Мбайт/с, соответствующее пределу SATA III.

Случайная запись блоками 512 байт – 256 Кбайт глубина очереди запросов 1-64, Мбайт/с

А вот скорость случайной записи выше и превосходит SATA III для QD = 4 для блоков 8 Кбайт, QD = 1, 2 для блоков размером 16 Кбайт QD = 1,2.

Взглянем на смешенную линейную нагрузку для блоков размером 128 Кбайт.

Смешанная линейная нагрузка 128 Кбайт, Мбайт/с, глубина очереди запросов 1 - 2

Сравнение с PM981 1 Тб и 970 EVO PLUS 512 Гб Для сравнения ниже привожу данные из других обзоров на PM981 1 Тб и 970 EVO PLUS 512 Гб При работе с последовательными данными при записи, PM981а обошел даже 970 EVO Plus 512 Гб, что на мой взгляд связанно с особенностями реализации работы с накопителями формата NVMе на платформах Intel и AMD.





Смешанная нагрузка 4 Кбайт глубина очереди запросов – 1 – 64, Мбайт/с

На графике видно, что при глубине запросов (QD) выше 8 производительность диска упирается в производительность котроллера накопителя либо реализацию интерфейса NVMe на платформе AMD. В чтении максимальная пропускная способность при QD = 64 равняется 491 Мбайт/с и не превышает предельного значения пропускной способности SATA III = 600 Мбайт/с.

Смешанная случайная нагрузка 4 Кбайт QD = 4, Мбайт/с, в цифрах.

Представленный график наглядно показывает, что пропускная способность в смешенной нагрузке для 4 Кбайт и QD = 4 не превышает SATA III.

Сравнение случайного чтения PM981a и PM981 Результаты PM981a получены на 1 платформе. Сравнительные характеристики накопителей при работе со случайными данными сильно разными, новый накопитель, новая прошивка контроллера и на сайте Samsung производительность PM981а выше, чем у PM981. В данном случае, на мой взгляд, сказалось различие в тестовых платформах, т.к. PM981 тестировался на Intel, а я тестирую на AMD, не исключаю влияние драйвера NVMe.





Тест SLC кэша

Тестирование ориентируется на реализацию SLC-кэширования (подавляющее большинство современных SSD оснащены этим алгоритмом) и производится следующим образом:

1 Создается несколько файлов объемом 8 Гбайт каждый (16 – 960-1024 Гбайт) и один тестовый файл объемом 32 Гбайт;

2 Делается пауза в несколько минут для отработки накопителем встроенных алгоритмов «сборки мусора» и консолидации данных из SLC-кэша;

3 Осуществляется запись на накопитель файла из расчета по 8 Гбайт на каждые 128 Гбайт объема накопителя;

4 Пауза в несколько минут для отработки алгоритмов «сборки мусора» и консолидации данных из SLC-кэша;

5 Удаляется файл, записанный в пункте 3;

6 Делается пауза в несколько минут для отработки накопителем встроенных алгоритмов «сборки мусора»;

7 Запускается линейное чтение из созданного файла из пункта 1 тестового файла, возникающие задержки выражаются в падении скорости чтения, что фиксируется с интервалом 0.5 секунд в специальном лог-файле, и производится удаление файлов объемом 8 Гбайт, созданных в пункте 1.

Зачем такие сложности? Пустой накопитель и накопитель с данными – не одно и то же. Если по таблице ретранслятора запрашиваемые ячейки пусты, то микропрограмма, как правило, не тратит время на считывание ячеек памяти, а просто отдает нули на такие запросы. Поток нулей с точки зрения системы – тоже данные, но за счет указанного приема быстродействие здесь выше, а к практической эксплуатации такие результаты отношения не имеют.

Почему сначала временные файлы и только затем – тестовый? А затем еще запись и удаление? Чтобы точно «вытеснить» тестовый файл из SLC-буфера – часто данные, записанные в SLC-режиме, читаются быстрее, нежели хранящиеся уже в «уплотненном» состоянии. Иногда, судя по поведению некоторых накопителей, в микропрограммах специально закладывается отложенная очистка SLC-кэша – как своеобразная «заточка» под популярные бенчмарки, которые записывают данные, тут же их считывают и на основании этого выдают результаты. Сами по себе размеры удаляемых файлов сделаны такими большими для улучшения точности замеров (продолжительность выполнения операции отработки TRIM интерполируется по объему удаляемого и может быть просчитана).

Удаление тестового файла размером 32 Гб не приводит к задержке в работе контроллера, снижающей производительность накопителя. На данном графике пропускная способность накопителя выглядит в виде одной ступени, и это означает, что после записи в SLC кэш, запись идёт сразу в TLC режиме.

На графике видно, что только после обработки порядка 64Гб информации происходит снижение производительности диска с 2652 Мбайт/с до 1836 Мбайт/с в момент отработки команды TRIM, а затем восстанавливается до средней величины 2400 Мбайт/с по всему оставшемуся объёму накопителя. Ниже полученные данные будут сравниваться с результатами тестирования в AIDA64 Disk Benchmark.

В качестве дополнительной сравнительной оценки размера SLC кэша и производительности накопителя осуществлено тестирование диска с помощью утилиты AIDA64 Disk Benchmark. Она позволяет наглядно продемонстрировать стабильность скоростных характеристик и температурные интервалы в процессе работы SDD накопителя, и примерно оценить размер SLC кэша. AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика, а на боковой панели численные значения производительности диска.

Линейная запись на платформе 1 (x470, драйвер Microsoft NVMe версия 10.0.18362.1049)

Накопители ёмкостью 1 Тбайт выдают 2700 Мбайт/с, а при прямой записи в массив флеш-памяти в TLC-режиме быстродействие модели может снижаться до 1600 Мбайт/с, что отлично от результатов в тесте IOMeter с задержкой TRIM, т.к. в том тесте размеры файлов были большими. Сравнение графика с данными тестов 3Dnews показывает, что производительность линейной записи у PM981a 1Тб близка к 970 EVO Plus. Тесты в AIDA64 Disk Benchmark позволяют показать, что размер SLC кэша PM981a 1Тб примерно равен 60 - 70 Гб, что чуть больше чем у 970 EVO Plus 1 Тб и согласуется с полученным ранее результатом в тесте IOMeter с задержкой TRIM . При этом температура с учётом теплорассеивающего радиатора материнской платы не превышала 63 градусов по Цельсию (к сожалению, я не задокументировал данные по температуре в процессе тестов, за что прошу меня не сильно ругать). Вообще для меня впечатлила производительность накопителя, записать 1 Тб информации за 16 минут это сильно.

Последовательное чтение и рандомная запись платформа 1 AIDA64 Данные тесты были сделаны с неоптимальные размерами блоков, поэтому в основной текст я их не включаю. Последовательное чтение блоками по 8 Мбайт и случайная запись блоками по 64 Кбайт.

В режиме последовательного чтения блоками по 8 Мбайт накопитель показывает почти максимальные значения порядка 3000 Мбайт/с. А вот в режиме случайной записи блоками по 64 Кбайт накопитель показывает интересные результаты, до заполнения порядка 60% пропускная способность не падает ниже 1400 Мбайт/с и только после этого снижается до 500 Мбайт/с с сильными скачками.





Также проверка производительности и оценка размера SLC кэша производилась на платформе 2 с попыткой запустить накопитель в разъеме M.2 в режиме GEN 4 и с драйвером Samsung версии 3.2, но PM981a не поддерживает режим PCI 4.0, но средняя скорость выросла с 1700 до 2000 Мбайт/с. Но и температуры работы накопителя с охлаждающей пластиной материнской платы Asus ROG Crosshair VIII Hero выросли с 38 до 41 градуса.

Интересно то, что заметно вырос объема SLC кэша, и ничем кроме как сменой драйвера я это не могу объяснить. При этом выросли рабочие температуры: на старте была 41, иза 23 минуты теста прогрелся до 70 градусов при температуре в комнате 20 градусов. В обоих случаях на x470 и x570 на последних 100 Гб пропускная способность накопителя растёт: до 1800 на x470 и до 2100 на x570. Рост пропускной способности примерно к середине объёма диска, на мой взгляд, связан с тем, либо иной алгоритм с уплотнением записи либо с тем, что на каждой микросхеме флеш массива памяти выделена область SLC кэша.

Размер SLC кэша зависит от объема накопителя, например, для версий 970 EVO PLUS объемом 256, 512 и 1024 Гб, по данным обзора 3Dnews он составил: 12, 24 и 42 Гб соответственно и температуры работы для 256 Гб версий выше,чем для 512 и 1024 Гб версий накопителей.

Сравнение скоростных характеристик

С помощью CrystalDiskMark (64bit) 6.0.1 в режиме случайных данных производился замер производительности, а полученные результаты сравнивались с данными 3Dnews для накопителей SAMSUNG: 970 EVO 512 Гб и 970 EVO Plus 512 Гб.

Большое отличие в значениях чтения и записи блоков 4Кбайт при QD = 32 между PM981a и 970 EVO, 970 EVO Plus Гб, на мой взгляд. связано с большим DRAM буфера у последних и другими настройками энергопотребления контролера накопителя.

Ниже приводятся результаты для CrystalDiskMark (64bit) 7.0.0 для 1-й и 2-й платформ, соответственно.

В качестве подтверждения факта, что PM981a не поддерживает PCI 4.0 ниже на одном изображении CrystalDiskMark 7.0.0 и CrystalDiskInfo 8.4.0.





Anvil's Storage Utilities 1.1.0

Небольшая тестовая утилита предназначена для нужд самостоятельного тестирования, так что работает быстро, но выдает немалое количество полезной информации: от последовательных скоростей до операций со случайным доступом, причем с разной глубиной очереди команд и/или разными блоками. Еще одной ее полезной особенностью являются безразмерные индексы производительности, причем как отдельно по чтению и записи, так и общий.

x470 Asus Prime Pro стандартный NVMe драйвер Microsoft





x570 Asus ROG Crosshair VIII Hero Samsung NVMe драйвер версии 3.2.

Сравнение результатов тестирования разных накопителей одного поколения:

чтение запись Общий результат 970 EVO Plus 512 Гб 6378 12220 18598 970 EVO 512 Гб 5324 10608 15932 PM981a 1 Тб (x470) 6407 9564 15972 PM981a 1 Тб (x570) 6556 11067 17624

Видно, что на x570 с драйвером от Samsung результаты PM981a лучше и он уже становиться рядом с 970 EVO Plus .

Futuremark PCMark 8.2

Оценка производительности накопителя при работе с приложениями осуществлялась с помощью Futuremark PCMark 8. и только на платформе 1: x470 со стандартным драйвером от Microsoft. Результатом данного тестирования является суммарный индекс производительности и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и паузы, возникающие в ходе процесса тестирования в конкретных сценариях при отсутствии обращений к накопителю, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.

Производительность PM981a уступает 970 EVO Plus и 970 EVO. Сопоставимых данных для PM981 кроме общей пропускной способности из обзора Tom's Hardware найти не удалось по причине применения другой методики тестирования.

AS SSD Benchmark

Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования посредством AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.

Накопитель Чтение, мс Запись, мс PM981a 1Тб AMD x470 0,028 0,025 PM981a 1Тб AMD x570 0,024 0,02 970 EVO Plus 512 Гб (AS SSD Benchmark версии 2.0.6821.41776) 0,025 0,022

Скриншоты теста для платформы 1 и 2 соответственно:

Полученные для 1 и 2 платформ не сильно отличаются.

Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):

Размер файлов выбран наугад, поэтому сравнения с результатами с других обзоров не будет.

Количество файлов, шт Размер файлов Время копирования, с Производительность, Мбайт/с Фотографии (jpeg) 476 5,45 Гб (5 854 699 774 байт) 5 1 116,7 Видео (mkv) 4 15,0 Гб (16 182 444 032 байт) 12 1280 Музыка (mp3) 479 4,17 ГБ (4 479 524 864 байт) 3,25 1314,5 Текстовые документы (doc, docx) 1404 1,18 Гб (1 271 599 104 байт) 1,29 940 Архивация 7Zip 1791 6,48 Гб (6 959 222 784 байт) 19 349

В виду спонтанного решения тестирования PM981a 1 Тб на платформе x570 работа с реальными данными не будет совпадать.

Количество файлов, шт Размер файлов Время копирования, с Производительность, Мбайт/с Фотографии (jpeg) 476 5,45 Гб (5 854 699 774 байт) 3 1861 Видео (mkv) 4 16.6 Гб (17 847 001 088 байт) 7 243 Музыка (mp3) 319 2.92 Гб (3 139 686 400 байт) 2 1497 Текстовые документы (doc, docx) 1404 1,18 Гб (1 271 599 104 байт) 1,47 825

Выводы

Рассмотренный SSD NVMe накопитель на базе пятиядерного контроллера Samsung Phoenix и 96-слойной флеш памятью продемонстрировал хорошие результаты для OEM продукта. Данный накопитель это простой способ получить производительный NVMe SSD от компании Samsung за относительно высокую цену, но без гарантийного обслуживания. Samsung PM981a 1Тб очень близок по своей производительности к 970 EVO 512 Гб, но все равно ему уступает и уж тем более 970 EVO plus, если использовать стандартный драйвер, предлагаемый Microsoft, а при использовании драйвера от Samsung все же можно получить больше. Тем не менее Samsung PM981a 1Тб на линейных операциях демонстрирует пропускную способность 3,5 – 3,0 Гбайт/с, что почти равняется физическому пределу для PCI 3.0 x 4 =3.94 Гбайт/с, даже без SLC кэша он показывает высокие результаты линейной записи примерно равные 1700 Мбайт/с (на драйвере от Microsoft) и 2000 Мбайт/с (драйвер от Samsung). Работа на платформе AMD (платформа 2) поддерживающей PCIe 4.0 прироста производительности накопителю не даёт. В рамках данного обзора невозможно пролить свет на производительность Samsung PM981a на платформе Intel. Важно отметить, что накопитель получился горячим, т.к. без использования радиатора охлаждения можно легко достигнуть температур выше 70 градусов, что приведет к тротллингу и снижению производительности накопителя, поэтому при покупке данного SSD озаботьтесь установкой радиатора охлаждения для формата NVMe. К недостаткам можно отнести и недоступность, т.к. данный накопитель будет трудно найти в открытой продаже. Также для максимизации производительности контролера лучше выбрать накопитель объёмом большим чем 256 Гб (вот почему). И если не хотите экономить на производительности SSD на текущий момент есть смысл переплатить пару тысяч рублей и купить 970 EVO Plus в нашей рознице, т.к. за прошедший год они заметно подешевели.

Отдельно выражаю большую признательность I.N. за помощь в выборе методик тестирования и предоставлении некоторых тестов для данного обзора.