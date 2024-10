Торговая марка Lepas уже зарегистрирована в России.

Это авто станет частью нового семейства автомобилей Lepas, которое уже зарегистрировано в РФ. На прошлой неделе в Китае прошло мероприятие Chery International User Summit, где был представлен Lepas 8 вместе с другими новинками.

Lepas 8 — это модификация популярной модели Tiggo 8 Plus, которая начала продаваться в Китае в сентябре. Новый кроссовер имеет размеры 4670х1920х1679 мм и отличается от Tiggo 8 Plus новыми бамперами, светотехникой и спойлером. В салоне установлен большой вертикальный дисплей, похожий на тот, что в Geely Atlas, и стильный двухспицевый руль. Lepas 8 предложен только в пятиместной конфигурации, в то время как Tiggo 8 Plus доступен также в семиместном варианте.

Что касается двигателя, у Tiggo 8 Plus есть 2 варианта: 1,6 турбомотор мощностью 197 л.с., работающий с 7-ступенчатой роботизированной КПП, и 2,0 движок, мощностью 254 л.с., сочетающийся с 8-ступенчатой АКПП. Какой из этих вариантов будет установлен в российской версии Lepas 8, пока не сообщается.

Этот новый кроссовер обещает стать достойным дополнением к уже известным в РФ моделям Tiggo и Arrizo, расширяя выбор для российских автолюбителей.