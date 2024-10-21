Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
УАЗ теряет позиции на рынке пикапов и занимает пятое место
Новый лидер на российском рынке пикапов — JAC.

В последнее время на российском рынке пикапов произошли значительные изменения. Отечественный бренд УАЗ, который ранее занимал лидирующие позиции, теперь опустился на пятое место. В сентябре этого года было продано всего 318 автомобилей этой марки.

На первом месте теперь находится китайский производитель JAC, продажи которого в сентябре достигли 637 единиц. За ним следует другой китайский бренд, Great Wall, с результатом в 529 проданных пикапов. Третью строчку занимает Changan с 409 проданными автомобилями, а четвертое место у Sollers с 328 машинами.

Среди отдельных моделей также произошли перемены. Лидером стал Changan Hunter Plus, проданный в количестве 406 единиц. Эта модель отличается от традиционных рабочих машин, так как позиционируется как пикап бизнес-класса. Второе место занял JAC T9 с 381 проданным автомобилем, а третье место у Great Wall Poer, который нашел 375 покупателей в прошлом месяце.

В общей сложности, в сентябре в России было продано 2749 пикапов, что на 58% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эти данные свидетельствуют о значительном росте интереса к этому сегменту автомобилей.

#авто #уаз
+
Написать комментарий (0)
КамАЗ презентовал свой самый большой самосвал на саммите БРИКС
Mazda представила обновленный пикап BT-50
Скоро на российском рынке появится новый кроссовер Chery Lepas 8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
9
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
6
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
23
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
5
В Иране рассматривают американские системы ПРО THAAD в качестве цели
+
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
11
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
CTCS: Хуситы чуть не утопили американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр", атаковав его ракетой
2
ВСУ оставили населённый пункт Новый Путь в Курской области
+
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
3
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
17
Минобороны Украины Рустам Умеров: На Западе интересуются, почему мы не мобилизуем 18-летних
12
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
18
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
2
Самая дешевая материнская плата на чипсете X870 стала лучшей по показателю цены и производительности
7
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
+
Intel выпускает новые видеокарты Battlemage: подробности и перспективы
4
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
+
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
2
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
1

Популярные статьи

25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
5
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
12
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
36
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
83
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
3
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
19
Почему 3D-номера могут обойтись вам слишком дорого - стоит ли рисковать
+
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
48
Разбираем популярное у геймеров заблуждение: “Игровая индустрия умирает и современные игры ужасны”
21

Сейчас обсуждают

Всеволод Папшев
05:33
Энтузиасты закончились, понаехали специалисты.
Специалист сделал пользовательский интерфейс Windows 11 похожим на Windows 95
nukemall
04:28
Лодки проекта 705/705К долго мучительно строили, к моменту достройки в начале 80-х они будучи сделаны на пике технологий конца 60-х успели устареть, при этом были крайне "сырыми" и ненадёжными, к тому...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
LazyCamel
04:19
Расскажите им там,что в РФ всего 4 региона остались свободные в нумерации, пусть в очередь встают.
Экс-главком ВСУ Залужный допустил сдачу части территорий Украины в пользу России ради установления мира
Вячеслав Бойченко
04:15
"а в дальнейшем"... Требуется найти ещё одного дятла.
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
Garthar
04:01
Это не лечебное голодание, а экстремальное с декомпенсацией и последующим нажером на + овердохрена. По итогу имеем удар по здоровью, замедление метаболизма и будущий взрывной рост массы
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
Garthar
03:59
Неа нифига. Метаболизм он разный и сильно. Я жил в общаге с чуваком который целый день жрал как не в себя, при этом дрищь дрищем и ничем кроме линейки и контрстрайка не занимался
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
lewile
03:51
Ох уж эти прибалтийские страны, любым путем напоминают о своем существовании в ес-нато. Только аргумент ни разу не предоставили зачем России это надо.
Bild: Российской армии хватит 10 дней чтобы захватить Латвию и часть Литвы
Garthar
03:50
Не особо понимаю как помогут поставки энергии, если декоммунизируются в том числе подстанции с высоковольтными трансформаторами.
Украина запросила электроэнергию сразу у пяти европейских государств
Garthar
03:47
Лоол, ну ты и дурачек не осиливающий в написанное. Тебе хоть в лоб хоть полбу. Не пишу я про ядерное оружие. Все на что ты отвечаешь это твои личные фантазии
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Garthar
03:46
Да, они использовались на СВО https://rg.ru/2023/02/09/reg-pfo/opublikovany-pervye-kadry-primeneniia-tanka-t-14-armata-v-zone-svo.html
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем