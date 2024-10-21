Новый лидер на российском рынке пикапов — JAC.

В последнее время на российском рынке пикапов произошли значительные изменения. Отечественный бренд УАЗ, который ранее занимал лидирующие позиции, теперь опустился на пятое место. В сентябре этого года было продано всего 318 автомобилей этой марки.

На первом месте теперь находится китайский производитель JAC, продажи которого в сентябре достигли 637 единиц. За ним следует другой китайский бренд, Great Wall, с результатом в 529 проданных пикапов. Третью строчку занимает Changan с 409 проданными автомобилями, а четвертое место у Sollers с 328 машинами.

Среди отдельных моделей также произошли перемены. Лидером стал Changan Hunter Plus, проданный в количестве 406 единиц. Эта модель отличается от традиционных рабочих машин, так как позиционируется как пикап бизнес-класса. Второе место занял JAC T9 с 381 проданным автомобилем, а третье место у Great Wall Poer, который нашел 375 покупателей в прошлом месяце.

В общей сложности, в сентябре в России было продано 2749 пикапов, что на 58% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эти данные свидетельствуют о значительном росте интереса к этому сегменту автомобилей.