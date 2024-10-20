Это самый большой самосвал КамАЗ: грузоподъемность составляет 65 тонн (на 10 тонн больше, чем у БелАЗа-7555), а полная масса достигает 95 тонн. При этом из-за больших габаритов (ширины и высоты) машина не может передвигаться по дорогам общего пользования.

КамАЗ представил на экспозиции в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, свою обновленную линейку грузовых автомобилей. Особое внимание было уделено новейшему самосвалу «Атлант-65», который уже привлек внимание специалистов и экспертов в отрасли грузоперевозок.

Главная особенность «Атлант-65» — его внушительная грузоподъемность, которая составляет 65 тонн. Это на целых 10 тонн больше, чем у ближайшего конкурента — БелАЗа-7555. Общая масса автомобиля достигает 95 тонн, что делает его крупнейшим представителем линейки самосвалов от КамАЗ. Однако, из-за своих больших размеров, «Атлант-65» не может передвигаться по дорогам общего пользования, что ограничивает его эксплуатацию на специализированных стройплощадках и карьерах.

Хотя полные технические характеристики автомобиля еще не рассекречены, уже известно, что «Атлант-65» оборудован мощным дизельным двигателем на 560 лошадиных сил. Крутящий момент составляет внушительные 2600 Нм, что позволяет автомобилю справляться с тяжелыми нагрузками и работать в условиях экстремальных перегрузок.

Автомобиль оснащен 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая, предположительно, может быть американской марки Allison. Эта трансмиссия уже зарекомендовала себя в других моделях КамАЗ как надежная и долговечная. Пока неизвестно, какие мосты установлены на «Атлант-65», но предположительно, они могут быть производства финской компании Sisu, как и на младшей модели «Атлант-50».

На данный момент «Атлант-65» представлен только как опытный экземпляр. КамАЗ планирует выпустить небольшую партию этих самосвалов уже к концу текущего года, а полномасштабное производство и продажи стартуют в 2025 году. Пока что информации о стоимости новинки нет, но можно ожидать, что цена будет конкурентоспособной на рынке тяжелой грузовой техники.