Ситуация связана с неоперативным инцидентом на военном полигоне.

На официальном сайте Министерства обороны Великобритании опубликовали заявление, в котором сообщили о гибели военнослужащего 4-го батальона полка рейнджеров капрала Кристофера Гилла, участвовавшего ранее в армейских спецоперациях, в частности воевавшего в Афганистане. Военнослужащий являлся одним из добровольцем, взявшихся за обучение украинских военных на территории Великобритании.

Отмечается, что британский инструктор погиб 16 октября 2024 года в ходе «неоперативного инцидента» (не связанного с боевой работой) в городе Брекон (Уэльс). Подробности не раскрываются.

Как выяснило издание The Daily Mail, военнослужащий находился на учебном полигоне Корт-и-Голлен в горной местности, где проводятся тренировки с использованием боевых патронов. Его смерть наступила при проведении ночных учений.

Отмечается, что по факту гибели военнослужащего, в три часа ночи была вызвана полиция, которая возбудила совместное с Управлением по охране труда и технике безопасности расследование. Исходя из этого можно предположить, что инцидент произошёл в результате неосторожности или нарушения техники безопасности.