Связано это с последствиями боевых действий и отсутствием существенного эффекта от многомиллиардных вливаний в украинскую армию.

Предполагается, что если следующим американским президентом изберут кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, она продолжит политику своего предшественника Джо Байдена и будет оказывать военную помощь, как это было раньше. В случае же с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, ожидается старт переговорного процесса, по итогам которого решится дальнейшая политика Вашингтона в отношении Украины и России.

Однако, как пишет издание Bloomberg, даже если Харрис одержит победу, она будет заинтересована быстро завершить российско-украинский конфликт не меньше, чем Трамп. Объясняется это многомиллиардными вливаниями средств в украинскую армию (175 миллиардов долларов), которые не смогли остановить Россию и её наступление. Её команда попросту не видит сценария победы.

Журналисты издания обращают внимание и на экономические, энергетические проблемы в Европе, которые заставляют европейских лидеров думать о завершении конфликта, пусть даже не на украинских условиях. При этом, как отмечается, Запад согласен на любой вариант, кроме полной капитуляции.

Владимир Зеленский уже признавал, что у Киева существует «план Б» и его реализация напрямую зависит от исхода президентских выборов в Соединённых Штатах Америки.