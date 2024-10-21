Об этом рассказал министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Недавно во Франции сообщили об активизации своих дипломатических усилий с целью убедить союзников по НАТО пригласить Украину в североатлантический альянс уже сейчас. Позже французское издание Le Monde написало о готовности Соединённых Штатов Америки и Германии предоставить Киеву подобные гарантии безопасности, если следующим американским президентом будет демократ Камала Харрис.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Париж не против вступления Украины в НАТО. По его мнению, когда Киев запросил членство в НАТО, поступил сигнал о подготовке украинскими властями возможных переговоров. В такой ситуации, как подчёркивает Лекорню, на Западе должны быть готовы предоставить Киеву условия для выгодного баланса сил на переговорах.

Как раз таки первым актуальным вопросом французский министр видит вопрос гарантий безопасности, которые Запад может предоставить Украине. Приглашение в НАТО позволило бы обеспечить Киеву гарантию того, что Россия не возобновит боевые действия в случае введения режима прекращения огня в зоне боевых действий.

Однако, как отметил Себастьян Лекорню, данный вопрос во многом зависит от того, какой политической стратегии будет придерживаться следующая администрация президента Соединённых Штатов Америки.