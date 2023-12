В этом году вышло много игр-блокбастеров с высокими рейтингами. От Zelda: Tears of the Kingdom и Resident Evil 4 Remake до Baldur’s Gate 3 и Spider-Man 2 — эти игры, конечно же, привлекли большую часть внимания игрового сообщества.

Изображение: скриншот игры Pizza Tower Steam



Наряду со всеми этими хитами были выпущены и небольшие игры, которые по качеству могут легко конкурировать с ААА-играми. Но они просто не привлекают внимания большинства геймеров.Поэтому стоит обратить внимание на пять игр, выпущенных в этом году, которые определенно заслуживают большего, чем просто просмотр трейлера.



Cocoon



Cocoon переносит геймера в мир, который вряд ли сразу можно понять. Как и в Inside или Limbo, персонажа просто высаживают в эту локацию — без какой-либо реальной миссии. Неизвестно, что это за герой и откуда он. Это и придется выяснить. Cocoon – это, прежде всего, игра-головоломка. Цель состоит в том, чтобы перемещать некие сферы по разным уровням и размещать их в определенных местах, чтобы продвигаться по все дальше и дальше. В конце, как это принято, нас ожидает битва с боссом. Аналоговый джойстик — это все, что нужно для игры.



Venba



С одной стороны, Venba — это всего лишь кулинарная игра, но в то же время нечто большее. На самом деле речь идет о национальной культуре и важности сохранения традиций. Геймер выступает в роли индийской женщины 1980-х годов, эмигрировавшей в Канаду. В поисках рецептов, которые считались утерянными, исследуется как сам персонаж, так и ее семья. Игрок готовит блюда, общается с близкими – и предается ностальгическому чувству, которое может подарить только дом. Где бы он ни был.



El Paso, Elsewhere



Многие игры в этом списке довольно спокойные, но El Paso, Elsewhere подарит заряд адреналина. Игра представляет собой шутер. Нужно добраться до определенного места, уничтожая врагов, которых натравливает на нас вампир. К слову, этот вурдалак — бывшая девушка главного героя. El Paso, Elsewhere привлекает прежде всего своим стилем. Здесь есть смесь ранней 3D-графики и психоделических цветов. Присутствуют резвый саундтрек и ритмичное музыкальное сопровождение. Это простая развлекательная игра.



Saltsea Chronicles



Saltsea Chronicles — это большая история, в которой центральной фигурой выступает не один герой, а целая команда корабля. Ночью она таинственным образом потеряла своего капитана и теперь намеревается его найти. Методом point-and-click геймеру предстоит управлять игровым процессом: задавать правильные вопросы, анализировать истории и таким образом находить след пропавшего капитана. Saltsea Chronicles впечатляет интересными персонажами, каждый из которых имеет разные характеры, взгляды и воспоминания.



Pizza Tower



Иногда возвращение к истокам – это выигрышное решение. Обращение к прошлому игровому опыту особенно хорошо работает с простым, но прекрасно функционирующим 2D-платформером. Pizza Tower выглядит как дикая смесь платформеров Sonic и Mario: словно играя на древней приставке Super Nintendo, нужно прыгать и бегать по красочным уровням, чтобы разрушить башню Pizza Tower, которая грозит уничтожить бизнес главного героя — Peppino Spaghetti. Все это звучит довольно, извините, банально, но примитивность игры чрезвычайно привлекательна, и от нее сложно оторваться. Так что, если вы хотите погрузиться в атмосферу 1990-х годов, добро пожаловать в Pizza Tower.