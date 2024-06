Споры о том, какие же видеокарты лучше, технологичнее и дают больше fps на потраченный доллар не утихали никогда. Но особенно жаркие баталии между поклонниками продукции AMD и NVidia начались с выходом последнего поколения видеоускорителей. Компанию зеленых хаяли за мизерный прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением, обман пользователей посредством апскейлеров и маленький объем видеопамяти в видеокартах за 300+ долларов. AMD проштрафилась за низкую производительность в трассировке лучей, высокое энергопотребление и отвратительно реализованную технологию FSR.

реклама





Что ж, давайте проведем сравнение видеокарт AMD и NVidia последнего поколение в лоб.

Будут сравниваться ускорители из одного диапазона цен:

250 – 300$

реклама





300 – 400$

400 – 600$

600 – 800$

800 – 2000$

По возможности сравнению будут подлежать ускорители одного бренда, в нашем случае золотая середина по качеству – Gigabyte, с тремя вентиляторами охлаждения. Дорогущие продукты линейки ROG от Asus или двухвентиляторные Palit оставим мажорам и рисковым парням.

Для каждого сравниваемого продукта будет высчитан показатель Consumptive value, обзовем аббревиатурой CV . Потребительская ценность продукта. Проще говоря это показатель FPS на доллар. Для того, чтобы показатель был максимально объективным, считать его буду так: использую статью Иерархия результатов тестов видеокарт 2024. Там представлены две таблицы - с включенной трассировкой лучей и без - с геометрическим средним FPS в 8 играх для 3-х разрешений. Я беру простое среднее арифметическое FPS трех этих разрешений – 1080, 1440 и 4К с ультра настройками. Далее делю на стоимость видеокарты в долларах. Отдельно считаю с трассировкой лучей и без.

. Потребительская ценность продукта. Проще говоря это показатель FPS на доллар. Для того, чтобы показатель был максимально объективным, считать его буду так: использую статью Иерархия результатов тестов видеокарт 2024. Там представлены две таблицы - с включенной трассировкой лучей и без - с геометрическим средним FPS в 8 играх для 3-х разрешений. Я беру простое среднее арифметическое FPS трех этих разрешений – 1080, 1440 и 4К с ультра настройками. Далее делю на стоимость видеокарты в долларах. Отдельно считаю с трассировкой лучей и без. Сравниваю CV у выбранных ускорителей.

реклама





Уверен, мало у кого возникнут сомнения в объективности тестирования от самого известного компьютерного ресурса в мире tomshardware.com. В статье представлены результаты тестов видеокарт для разных разрешений и настроек в 8 играх: Borderlands 3 (DX12), Far Cry 6 (DX12), Flight Simulator (DX11 Nvidia, DX12 AMD/Intel), Forza Horizon 5 (DX12), Horizon Zero Dawn (DX12), Red Dead Redemption 2 (Vulkan), Total War Warhammer 3 (DX11), and Watch Dogs Legion (DX12). В итоговые таблицы помещены результаты среднего геометрического показателя fps для разных разрешений по каждой модели видеокарт без апскейлеров.

Остановлюсь ненадолго на трассировке лучей. Можно относиться к этой опции по-разному, однако давайте будем максимально объективны - можно сколько угодно долго утверждать, что трассировки вообще не видно, что она вам не нужна, что это бессмысленная фича типа NVidia physics и т.д. и т.п., что это обман Хуанга, биться в истерике головой об стену, но… это наша новая реальность. И не сомневаюсь, что, поиграв в Cyberpunk 2077 или Forza motorsport часок-другой с включенной трассировкой лучей (при условии FPS>60), вам больше не захочется выключать эту опцию. Говорю по собственному опыту и по опыту знакомых.

И еще - про энергопотребление. В рамках данного сравнения учитывать сжигаемые ватты я не буду, хотя для многих это весьма важный параметр. Будем считать, что переплата за более мощный блок питания для запитки видеокарты от AMD – приятный бонус для адептов красного лагеря)

В качестве магазина, где мы будем виртуально закупаться ускорителями, будет не ДНС или Яндекс.Маркет, а забугорный newegg.com. Таким образом попытаюсь исключить влияние накруток цен. А где в итоге покупать видеокарту - у нас с гарантией или за бугром дешевле - пусть каждый решает для себя.

реклама





В конце статьи составлю рейтинг и выберу самую оптимальную и желанную к покупке видеокарту для игры с трассировкой и без.





Диапазон 250 – 300$

GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G – 255$

GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G – 300$

Растеризация:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra RX 7600 82 57,3 29,1 RTX 4060 84,9 61,2 31,9

CV RX 7600 = (82+57,3+29,1)/3/255 = 0,22

CV RTX 4060 = (84,9+61,2+31,9)/3/300 = 0,198

Итак, в играх без трассировки лучей видеокарта от AMD обошла конкурента на 10 % по соотношению цена/FPS

Трассировка:

Здесь в 4К видеокарты «не смогли».

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra RX 7600 25,7 15,2 - RTX 4060 41,7 25,8 -

CV RX 7600 = (25.7+15,2)/2/255 = 0,08

CV RTX 4060 = (41.7+25.8)/2/300 = 0,11

С трассировочкой ситуация обратная – зеленый лагерь вышел вперед на 27%.

Что для вас предпочтительнее – решайте сами. На взгляд автора – 4060 вариант более выгодный, ведь при включении DLSS на качество или баланс можно в разрешении 1080р играть с лучами в большинство современных игр с FPS в районе 60. Напоминаю, в таблице данные БЕЗ работы апскейлеров.





Диапазон 300 – 400$

GIGABYTE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G – 325$

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G – 400$

GIGABYTE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12G – 400$

Растеризация:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7600 XT 91,9 65,9 37,1 0,2 RTX 4060 Ti 100,4 75,6 39,6 0,18 RX 7700 XT 116,1 92,7 51,5 0,217

Безусловный лидер в данном ценовом диапазоне без трассировки RX 7700 XT. Обходит конкурента из зеленого лагеря по чистому CV аж на 17%! Неплохо получилось и у 7600ХТ, перевес в его сторону 10%. Но это – без трассировки.

Трассировка:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7600 XT 30,8 19 8,9 0,06 RTX 4060 Ti 53 34 16,5 0,086 RX 7700 XT 49,7 31,8 15,2 0,08

С трассировкой 4060 Ti забирает свое - 7700 XT уже отстает на 8%, 7600 ХТ аж на 30%. Опять-таки, на 4060 Ti, при включении DLSS можно играть с лучами в 1080р даже с небольшим запасом производительности.

Однако 7700ХТ также выглядит недурно, и отрабатывает свою цену без трассировки весьма достойно. На мой взгляд, самая удачная карта у AMD в этом поколении.

Диапазон 400 – 600$

GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G – 484$

GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G – 540$

GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC V2 12G – 550$

GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G – 600$

Растеризация:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7800 XT 129,3 105,8 62,3 0,205 RX 7900 GRE 135,8 113,9 69,3 0,197 RTX 4070 122 97,8 57,2 0,168 RTX 4070 SUPER 134,2 109,8 66,1 0,172

7800 ХТ показывает лучшие результаты в растеризации. Аутсайдер RTX 4070, разница между их CV 18%.

Трассировка:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7800 XT 57,1 36,3 17,3 0,076 RX 7900 GRE 63,7 41,2 19,9 0,077 RTX 4070 73,9 46,9 22,7 0,087 RTX 4070 SUPER 85,6 54,5 26,7 0,093

Здесь традиционно лидерство за курткой. Разница между лидером и аутсайдером 18%. Зеркальная ситуация относительно растеризации. Представители этого ценового диапазона дают возможность поиграть в игры с трассировкой лучей в разрешении 1080р уже без апскейлеров.





Диапазон 600 – 800$

GIGABYTE Gaming Radeon RX 7900 XT – 730$

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti – 750$ (к сожалению GIGABYTE версии нет на сайте в момент написания статьи)

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G – 800$

Растеризация:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7900 XT 143,9 125,9 81,2 0,16 RTX 4070 Ti 138,3 116,5 73 0,146 4070 Ti SUPER 142,3 122 78,6 0,143

Интересно, что без трассировки лучей супер версия 4070ti отстает от обычной по соотношению fps/доллар.

Трассировка:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7900 XT 75,3 48,5 23,3 0,067 RTX 4070 Ti 91,6 59,1 29,2 0,08 4070 Ti SUPER 100,3 66 32,6 0,083

Трассировка лучей без апскейлеров в 2к доступна только для видеокарт от 800$. Поэтому желающим пересесть со своего full hd монитора на что-нибудь посерьезнее придется запастись солидной суммой на покупку видеокарты. А лучше подождать годик и посмотреть, что нам предложит новое поколение видеокарт.





Диапазон 800 – 2000$

GIGABYTE Gaming Radeon RX 7900 XTX 24GB – 980$

MSI Gaming GeForce RTX 4080 16GB – 1000$

GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 16G – 1060$

GIGABYTE Gaming GeForce RTX 4090 24GB – 1765$

И снова нет адекватных предложений от гигабайт для 4080. Зато на newegg.com имеется ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER за 1000$. Эх, нам бы забугорные цены!

Растеризация:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7900 XTX 149 135,3 95,1 0,13 RTX 4080 147 130,4 89,3 0,122 4080 SUPER 148,3 133 91,9 0,117 RTX 4090 154,1 146,1 114,5 0,078

Трассировка:

1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra CV RX 7900 XTX 84,1 55,3 27,2 0,057 RTX 4080 113,6 76 37,8 0,076 4080 SUPER 116,3 78,6 39,4 0,074 RTX 4090 136,3 103,9 55,9 0,056

Интересная картина. Видеокарта от AMD RX 7900 XTX получила CV в трассировке больше, чем 4090. Так что поговорка «Скупой платит дважды» явно не относится к ускорителям hi-end класса. Ровно наоборот. Я бы сказал, что здесь чем вы богаче, тем больше переплачиваете. В принципе, как и с автомобилями.

Итоговый рейтинг по CV.

Растеризация

Трассировка Модель CV

Модель CV RX 7600 0,22

RTX 4060 0,11 RX 7700 XT 0,217

4070 SUPER 0,093 RX 7800 XT 0,205

RTX 4070 0,087 RX 7600 ХТ 0,2

RTX 4060 Ti 0,086 RTX 4060 0,198

4070 Ti SUPER 0,083 7900 GRE 0,197

RX 7600 0,08 RTX 4060 Ti 0,18

RX 7700 XT 0,08 4070 SUPER 0,172

RTX 4070 Ti 0,08 RTX 4070 0,168

7900 GRE 0,077 RX 7900 XT 0,16

RX 7800 XT 0,076 RTX 4070 Ti 0,146

RTX 4080 0,076 4070 Ti SUPER 0,143

4080 SUPER 0,074 RX 7900 XTX 0,13

RX 7900 XT 0,067 RTX 4080 0,122

RX 7600 ХТ 0,06 4080 SUPER 0,117

RX 7900 XTX 0,057 RTX 4090 0,078

RTX 4090 0,056

Итак, какой можно сделать вывод? Прежде всего, нужно для себя определиться в таком вопросе – важна ли вам трассировка лучей в играх и качественно работающий апскейлер? Если да, то смотрим вторую таблицу, и здесь безусловно нужно выбирать между 4070 SUPER и 4070 Ti SUPER. Тут уже исходя из толщины вашего кошелька. 4060 как временное решение также рекомендовать можно, тем более что с dlss в 1080р можно поиграть и с лучиками, в тот же Cyberpunk.

Если же лучи, апскейлеры вам не важны, а также вы не сильно заморачиваетесь в плане энергопотребления – тут уж пожалуйте в красный лагерь – 7700XT и 7800XT прекрасный выбор.

Меня лично удивило то, что чем круче видеоускоритель, тем хуже у него соотношение цена/fps. Вернее, не столько удивило, сколько расстроило. Быть может, отсюда растут ноги исчезновения sli и crossfire?