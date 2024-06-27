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Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар

Подходит к концу жизненный цикл текущего поколения видеоускорителей. Пора подвести некоторые итоги.
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Споры о том, какие же видеокарты лучше, технологичнее и дают больше fps на потраченный доллар не утихали никогда. Но особенно жаркие баталии между поклонниками продукции AMD и NVidia начались с выходом последнего поколения видеоускорителей. Компанию зеленых хаяли за мизерный прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением, обман пользователей посредством апскейлеров и маленький объем видеопамяти в видеокартах за 300+ долларов. AMD проштрафилась за низкую производительность в трассировке лучей, высокое энергопотребление и отвратительно реализованную технологию FSR.

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Что ж, давайте проведем сравнение видеокарт AMD и NVidia последнего поколение в лоб.

Будут сравниваться ускорители из одного диапазона цен:

250 – 300$

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300 – 400$

400 – 600$

600 – 800$

800 – 2000$

  • По возможности сравнению будут подлежать ускорители одного бренда, в нашем случае золотая середина по качеству – Gigabyte, с тремя вентиляторами охлаждения. Дорогущие продукты линейки ROG от Asus или двухвентиляторные Palit оставим мажорам и рисковым парням.
  • Для каждого сравниваемого продукта будет высчитан показатель Consumptive value, обзовем аббревиатурой CV. Потребительская ценность продукта. Проще говоря это показатель FPS на доллар. Для того, чтобы показатель был максимально объективным, считать его буду так: использую статью Иерархия результатов тестов видеокарт 2024. Там представлены две таблицы - с включенной трассировкой лучей и без - с геометрическим средним FPS в 8 играх для 3-х разрешений. Я беру простое среднее арифметическое FPS трех этих разрешений – 1080, 1440 и 4К с ультра настройками. Далее делю на стоимость видеокарты в долларах. Отдельно считаю с трассировкой лучей и без.
  • Сравниваю CV у выбранных ускорителей.

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Уверен, мало у кого возникнут сомнения в объективности тестирования от самого известного компьютерного ресурса в мире tomshardware.com. В статье представлены результаты тестов видеокарт для разных разрешений и настроек в 8 играх: Borderlands 3 (DX12), Far Cry 6 (DX12), Flight Simulator (DX11 Nvidia, DX12 AMD/Intel), Forza Horizon 5 (DX12), Horizon Zero Dawn (DX12), Red Dead Redemption 2 (Vulkan), Total War Warhammer 3 (DX11), and Watch Dogs Legion (DX12). В итоговые таблицы помещены результаты среднего геометрического показателя fps для разных разрешений по каждой модели видеокарт без апскейлеров.

Остановлюсь ненадолго на трассировке лучей. Можно относиться к этой опции по-разному, однако давайте будем максимально объективны - можно сколько угодно долго утверждать, что трассировки вообще не видно, что она вам не нужна, что это бессмысленная фича типа NVidia physics и т.д. и т.п., что это обман Хуанга, биться в истерике головой об стену, но… это наша новая реальность. И не сомневаюсь, что, поиграв в Cyberpunk 2077 или Forza motorsport часок-другой с включенной трассировкой лучей (при условии FPS>60), вам больше не захочется выключать эту опцию. Говорю по собственному опыту и по опыту знакомых.

И еще - про энергопотребление. В рамках данного сравнения учитывать сжигаемые ватты я не буду, хотя для многих это весьма важный параметр. Будем считать, что переплата за более мощный блок питания для запитки видеокарты от AMD – приятный бонус для адептов красного лагеря)

В качестве магазина, где мы будем виртуально закупаться ускорителями, будет не ДНС или Яндекс.Маркет, а забугорный newegg.com. Таким образом попытаюсь исключить влияние накруток цен. А где в итоге покупать видеокарту - у нас с гарантией или за бугром дешевле - пусть каждый решает для себя.

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В конце статьи составлю рейтинг и выберу самую оптимальную и желанную к покупке видеокарту для игры с трассировкой и без.


Диапазон 250 – 300$

  • GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G – 255$
  • GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G – 300$ 

Растеризация:

              

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

RX 7600

82

57,3

29,1

RTX 4060

84,9

61,2

31,9

 

  • CV RX 7600 = (82+57,3+29,1)/3/255 = 0,22
  • CV RTX 4060 = (84,9+61,2+31,9)/3/300 = 0,198

Итак, в играх без трассировки лучей видеокарта от AMD обошла конкурента на 10 % по соотношению цена/FPS

Трассировка:

Здесь в 4К видеокарты «не смогли». 

 

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

RX 7600

25,7

15,2

-

RTX 4060

41,7

25,8

-

 

  • CV RX 7600 = (25.7+15,2)/2/255 = 0,08
  • CV RTX 4060 = (41.7+25.8)/2/300 = 0,11

С трассировочкой ситуация обратная – зеленый лагерь вышел вперед на 27%.

Что для вас предпочтительнее – решайте сами. На взгляд автора – 4060 вариант более выгодный, ведь при включении DLSS на качество или баланс можно в разрешении 1080р играть с лучами в большинство современных игр с FPS в районе 60. Напоминаю, в таблице данные БЕЗ работы апскейлеров.


Диапазон 300 – 400$

  • GIGABYTE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G – 325$
  • GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G – 400$
  • GIGABYTE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12G – 400$ 

Растеризация:                            

              

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7600 XT

91,9

65,9

37,1

0,2

RTX 4060 Ti

100,4

75,6

39,6

0,18

RX 7700 XT

116,1

92,7

51,5

0,217

 

Безусловный лидер в данном ценовом диапазоне без трассировки RX 7700 XT. Обходит конкурента из зеленого лагеря по чистому CV аж на 17%! Неплохо получилось и у 7600ХТ, перевес в его сторону 10%. Но это – без трассировки.

 

Трассировка:

 

1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7600 XT

30,8

19

8,9

0,06

RTX 4060 Ti

53

34

16,5

0,086

RX 7700 XT

49,7

31,8

15,2

0,08

 

С трассировкой 4060 Ti забирает свое - 7700 XT уже отстает на 8%, 7600 ХТ аж на 30%. Опять-таки, на 4060 Ti, при включении DLSS можно играть с лучами в 1080р даже с небольшим запасом производительности.

Однако 7700ХТ также выглядит недурно, и отрабатывает свою цену без трассировки весьма достойно. На мой взгляд, самая удачная карта у AMD в этом поколении.

 

Диапазон 400 – 600$

  • GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G – 484$
  • GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G – 540$
  • GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC V2 12G – 550$
  • GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G – 600$

Растеризация:                

 

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7800 XT

129,3

105,8

62,3

0,205

RX 7900 GRE

135,8

113,9

69,3

0,197

RTX 4070

122

97,8

57,2

0,168

RTX 4070 SUPER  

134,2

109,8

66,1

0,172

 

7800 ХТ показывает лучшие результаты в растеризации. Аутсайдер RTX 4070, разница между их CV 18%.

Трассировка:

 

1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7800 XT

57,1

36,3

17,3

0,076

RX 7900 GRE

63,7

41,2

19,9

0,077

RTX 4070

73,9

46,9

22,7

0,087

RTX 4070 SUPER  

85,6

54,5

26,7

0,093

 

Здесь традиционно лидерство за курткой. Разница между лидером и аутсайдером 18%. Зеркальная ситуация относительно растеризации. Представители этого ценового диапазона дают возможность поиграть в игры с трассировкой лучей в разрешении 1080р уже без апскейлеров.

 


Диапазон 600 – 800$

  • GIGABYTE Gaming Radeon RX 7900 XT – 730$
  • ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti – 750$ (к сожалению GIGABYTE версии нет на сайте в момент написания статьи)
  • GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G – 800$

Растеризация:            

              

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7900 XT

143,9

125,9

81,2

0,16

RTX 4070 Ti

138,3

116,5

73

0,146

4070 Ti SUPER

142,3

122

78,6

0,143

 

Интересно, что без трассировки лучей супер версия 4070ti отстает от обычной по соотношению fps/доллар.

Трассировка:

 

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7900 XT

75,3

48,5

23,3

0,067

RTX 4070 Ti

91,6

59,1

29,2

0,08

4070 Ti SUPER

100,3

66

32,6

0,083

 

Трассировка лучей без апскейлеров в 2к доступна только для видеокарт от 800$. Поэтому желающим пересесть со своего full hd монитора на что-нибудь посерьезнее придется запастись солидной суммой на покупку видеокарты. А лучше подождать годик и посмотреть, что нам предложит новое поколение видеокарт.  


Диапазон 800 – 2000$

  • GIGABYTE Gaming Radeon RX 7900 XTX 24GB – 980$
  • MSI Gaming GeForce RTX 4080 16GB – 1000$ 
  • GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 16G – 1060$
  • GIGABYTE Gaming GeForce RTX 4090 24GB – 1765$

И снова нет адекватных предложений от гигабайт для 4080. Зато на newegg.com имеется ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER за 1000$. Эх, нам бы забугорные цены!

Растеризация:

 

1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7900 XTX

149

135,3

95,1

0,13

RTX 4080

147

130,4

89,3

0,122

4080 SUPER

148,3

133

91,9

0,117

RTX 4090

154,1

146,1

114,5

0,078

 

Трассировка:

 

 1080p Ultra

1440p Ultra

4K Ultra

CV

RX 7900 XTX

84,1

55,3

27,2

0,057

RTX 4080

113,6

76

37,8

0,076

4080 SUPER

116,3

78,6

39,4

0,074

RTX 4090

136,3

103,9

55,9

0,056

               

 

Интересная картина. Видеокарта от AMD RX 7900 XTX получила CV в трассировке больше, чем 4090. Так что поговорка «Скупой платит дважды» явно не относится к ускорителям hi-end класса. Ровно наоборот. Я бы сказал, что здесь чем вы богаче, тем больше переплачиваете. В принципе, как и с автомобилями.

 

Итоговый рейтинг по CV.

Растеризация
Трассировка
Модель CV
Модель CV
RX 7600 0,22
RTX 4060 0,11
RX 7700 XT  0,217
4070 SUPER  0,093
RX 7800 XT 0,205
RTX 4070  0,087
RX 7600 ХТ  0,2
RTX 4060 Ti  0,086
RTX 4060 0,198
4070 Ti SUPER 0,083
7900 GRE  0,197
RX 7600 0,08
RTX 4060 Ti  0,18
RX 7700 XT  0,08
4070 SUPER  0,172
RTX 4070 Ti  0,08
RTX 4070  0,168
7900 GRE  0,077
RX 7900 XT 0,16
RX 7800 XT 0,076
RTX 4070 Ti  0,146
RTX 4080  0,076
4070 Ti SUPER 0,143
4080 SUPER 0,074
RX 7900 XTX 0,13
RX 7900 XT 0,067
RTX 4080  0,122
RX 7600 ХТ  0,06
4080 SUPER 0,117
RX 7900 XTX 0,057
RTX 4090  0,078
RTX 4090  0,056

                                                              

Итак, какой можно сделать вывод? Прежде всего, нужно для себя определиться в таком вопросе – важна ли вам трассировка лучей в играх и качественно работающий апскейлер? Если да, то смотрим вторую таблицу, и здесь безусловно нужно выбирать между 4070 SUPER и 4070 Ti SUPER. Тут уже исходя из толщины вашего кошелька. 4060 как временное решение также рекомендовать можно, тем более что с dlss в 1080р можно поиграть и с лучиками, в тот же Cyberpunk.

Если же лучи, апскейлеры вам не важны, а также вы не сильно заморачиваетесь в плане энергопотребления – тут уж пожалуйте в красный лагерь – 7700XT и 7800XT прекрасный выбор. 

Меня лично удивило то, что чем круче видеоускоритель, тем хуже у него соотношение цена/fps. Вернее, не столько удивило, сколько расстроило. Быть может, отсюда растут ноги исчезновения sli и crossfire?

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