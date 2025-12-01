У меня уже давно было желание протестировать какой-нибудь геймпад от бренда 8BitDo, который позиционирует свою продукцию как ориентированную на требовательных геймеров-гиков. Большая часть геймпадов данной фирмы обладает оригинальным дизайном, частично вдохновлённым геймпадами из 1990-х годов, но при этом они могут похвастаться хорошей компонентной базой и высоким качеством исполнения в целом. Сегодня мы будем рассматривать геймпад 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox, который подключается по проводу и работает с актуальными консолями Xbox и ПК.

Геймпад 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox

Дизайн и эргономика

8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox выглядит достаточно необычно – как будто дизайнеры из 8BitDo взяли старенький геймпад от 16-битной SNES с его характерной нинтендовской крестовиной и формой основных кнопок, а затем совместили с современным геймпадом от какой-нибудь PlayStation 4, с его формой корпуса и аналоговыми стиками с классическим симметричным расположением. Само собой, маркировка кнопок на правой части геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox соответствует таковой у Xbox, разве что обозначения букв просто нанесены на поверхность кнопок краской, в отличие от «родных» иксбоксовских геймпадов.

Вид на левую сторону геймпада. Обратите внимание на характерную форму крестовины и небольшую кнопку со звёздочкой под ней

Вид на правую сторону геймпада и основные кнопки действий. Обратите внимание на небольшую круглую кнопку с квадратиками, выстроенными в форме сердечка

Форма крестовины и основных кнопок, а также тактильные ощущения от нажатия на них, максимально близки к таковым на геймпадах от NES и SNES. Поэтому имеем вариант, неплохо подходящий для прохождения разных ретро-игр на эмуляторах и современных проектов, выполненных в ретро-стилистике. Ощущения будут в какой-то мере аутентичные. Но тут уж кому как, вопрос достаточно спорный. Я бы сказал – неплохой компромиссный вариант.

Аналоговые стики относительно небольшие по высоте (чуть ниже, чем на оригинальных геймпадах Xbox), имеют прорезиненные шляпки со слегка выпуклой поверхностью, по периметру окружённой выступающим бортиком. Боковая поверхность шляпок имеет фактурную насечку для лучшего контроля. Кстати, стики и аналоговые курки тут используют датчики Холла.

На 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox имеются стандартные для геймпадов от Xbox дополнительные кнопки, включая кнопку Share. При этом они меньше размерами и имеют очень небольшой ход. Помимо них на левой и правой стороне под крестовиной и основным блоком кнопок расположились соответственно кнопка со звёздочкой и кнопка с логотипом 8BitDo в виде сложенного из квадратиков сердечка, а также светящимся кольцом вокруг неё – что делают эти две кнопки, мы выясним далее по тексту. На нижней поверхности геймпада также есть пара кнопок-лепестков под средние пальцы, обозначенные как P1 и P2 – их работа настраивается через дополнительное программное обеспечение 8BitDo Ultimate Software X. На привычных местах находятся кнопки-бамперы и аналоговые курки с приятным мягким ходом. Со стороны игрока на геймпаде находится стандартный 3,5 мм разъём для подключения наушников и гарнитур. При том, физический переключатель может отключить линию микрофона для обеспечения приватности.

Вид на геймпад спереди, со стороны бамперов и курков

Вид на геймпад со стороны пользователя. Обратите внимание на 3,5 мм разъём для наушников

Нижняя сторона геймпада. Обратите внимание на фактурную поверхность и кнопки-лепестки, расположенные снизу

Корпус геймпада имеет эргономичную классическую компоновку, он сделан из прочного на вид и приятного на ощупь чёрного пластика. Верхняя часть корпуса с матовой поверхностью, тогда, как нижняя с особым фактурным узором, благодаря чему геймпад уверенно лежит в руках и не выскальзывает. Тут стоит отметить, что 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox в плане общего качества изготовления и сборки оказался даже более приятным, чем стандартные оригинальные геймпады от Xbox One. Заметно, что тут корпусные элементы несколько толще, подогнаны друг к другу более точно, а сам геймпад ощущается буквально монолитным и не скрипит, если всячески сжимать его в руках.

Рассматриваемая проводная версия геймпада оснащена кабелем длиной немногим более трёх метров, что весьма немало, при том, что официально заявлено 2,5 м. Ближе к коннектору USB на самом кабеле находится разъёмное соединение, которое разъединяется в случае резкого рывка за кабель, что позволяет не порвать провод, не повредить USB разъём и предотвратить падение на пол самой консоли Xbox, к которой подключен геймпад (в идеальном случае). Подобное решение часто применялось на геймпадах старых консолей.

Отсоединяющаяся часть кабеля рядом с разъёмом USB

Специальный разъём для экстренного разъединения кабеля

8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox имеет оптимальные размеры, даже в больших руках геймпад не будет ощущаться маленьким, при этом он весит 210 г.

Тестируем базовый функционал геймпада в играх

Как следует из названия, 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox создан для работы с актуальными консолями Xbox One и Series X/S от Microsoft. Соответственно и с ПК под управлением актуальных версий Windows геймпад тоже должен работать «из коробки». К ПК с Windows 10 он подключился без проблем, для начала работы не пришлось устанавливать дополнительное ПО, система видит его как стандартный геймпад от Xbox One. В принципе, можно не скачивать фирменное программное обеспечение, если вас устраивает базовый (не полный) функционал и настройки работы органов управления геймпада по умолчанию.

В ходе реального теста геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox в играх я сравнивал его со стандартными контроллерами от Xbox 360, стандартным и "элитным" геймпадом для Xbox One, популярными геймпадами от Logitech и более бюджетными моделями от Defender.

Геймпад от 8BitDo (посередине) и некоторые другие геймпады, также участвовавшие в тесте для сравнения

В файтинге Tekken 7 геймпад от 8BitDo нормально «подружился» со стандартным геймпадом от Xbox One второго игрока, подключенного к компьютеру через фирменный беспроводной адаптер. То есть, тут не наблюдалось каких-либо конфликтов, когда вместо одного нажатия обрабатываются сразу два, либо оба геймпада работают как один, что иногда бывает при подключении двух Xinput-совместимых геймпадов от разных производителей. Однако, по сравнению с оригинальным геймпадом от Xbox, вибрация при ударах в игре ощущается еле различимой.

В Streets of Rage 4 в кооперативном режиме игры на трёх игроков помимо 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox было подключено ещё два беспроводных геймпада от Xbox One через один фирменный беспроводной адаптер. Всё это вместе также работало чётко и без проблем. Тут вот отмечу один нюанс. По моему личному опыту, если у разных геймпадов с поддержкой Xinput есть проблемы с взаимной совместимостью, то они обязательно проявятся либо в Tekken 7, либо в Streets of Rage 4 – хотя бы в одной из этих игр. В нашем же случае подобного не наблюдается.

Тест геймпада в GTA IV. GTA V мне как-то «не зашла», спустя десятилетие после её выхода на ПК я так толком и не продвинулся по сюжетке дальше начальных миссий, да и просто изучать местный Лос Сантос и его окрестности почему-то особо не тянет. В местный онлайновый режим я также толком не заходил и не совсем понимаю, что и как там вообще происходит. Зато мне нравится GTA IV с дополнениями и я люблю играть в эту игру на ПК с геймпадом как минимум не меньше, чем с помощью клавиатуры и мышки. Практически во всём, кроме возможности быстро и точно целиться и стрелять, качественные оригинальные геймпады от Xbox 360 и Xbox One дают более приятный контроль как над главным героем, так и над транспортом в игре, дополняя всё это эффектом обратной связи за счёт вибрации. Но вот с бюджетными геймпадами от других производителей управление становится уже заметно менее точным и не таким приятным, во многом за счёт худшей работы аналоговых стиков и курков. Взять те же популярные модели геймпадов от Logitech. А как проявит себя 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox в данной игре, предъявляющей достаточно высокие требования к работе аналоговых стиков и курков?

И вот тут начинается самое интересное. На первый взгляд кажется, что с управлением всё отлично – прицел наводится плавно и точно, а не по принципу «недолёт-перелёт», машина с места трогается очень плавно, если слегка надавить на аналоговый курок, соответствующий педали газа. Сами курки и стики также отклоняются и нажимаются мягко, плавно и приятно.

Однако, немного поиграв в GTA IV, я стал замечать странные и непонятные вещи. А именно – прицел при прицеливании перемещается в любую сторону по диагонали значительно медленнее, чем при перемещении его ровно по вертикали или горизонтали с учётом того, что аналоговый стик отклонён в крайнее положение. Проверил, как обстоят дела на оригинальных геймпадах от Xbox 360 и Xbox One – там такого эффекта нет, ну либо он слабо выражен и не заметен, прицел примерно одинаково быстро перемещается в любом направлении при отклонении стика в крайнее положение. Мало того, непосредственно при стрельбе выяснилась ещё одна неприятная особенность геймпада от 8BitDo – выстрел часто не происходит при нажатиях на правый курок, если его с некоторым усилием не вжимать до конца. В то же время, на оригинальных геймпадах от Xbox и логитековских выстрел происходит примерно на 80% хода курка.

В GTA IV возникли проблемы со стрельбой, которые решились позже с помощью настройки работы курков через фирменное ПО

Встроенная в Windows 10 утилита для проверки работы игровых контроллеров показала, что у оригинальных геймпадов от Xbox диапазон регистрации перемещений курков несколько меньше их физического хода, тогда как у 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox наоборот, курок начинает упираться в корпус или другие элементы конструкции чуть раньше, чем полностью заполняется шкала считываемых значений его хода. Так вот оно что! Получается, что в той же GTA IV при езде на авто мне педаль газа тоже не всегда удавалось полностью выжимать, просто заметить это было существенно сложнее, чем в случае со стрельбой.

Тут ещё отмечу, что во всех тестовых играх нажатия на расположенные в нижней части геймпада кнопки-лепестки не давали никакого эффекта. Утилита проверки геймпада также не зафиксировала никаких сигналов в этом случае. Аналогичная ситуация и с дополнительной небольшой кнопкой со звёздочкой.

Заодно я проверил работу аналоговых стиков во всё той же штатной утилите Windows. Оказалось, что считываемая область перемещений стиков 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox выглядит как ровная окружность. Логично, но в силу этого как раз и получается, что максимальные отклонения по оси X и Y будут регистрироваться при отклонении стика ровно по горизонтальному и вертикальному направлению, а при отклонениях, допустим, ровно по диагонали, под углом 45 градусов, эти значения по обоим осям будут уже на 30% меньше при том, что стик также отклонён до упора в соответствующем направлении. Школьный курс геометрии в чистом виде. А как с этим обстоят дела у оригинальных геймпадов от Xbox? У них область считываемых значений имеет форму не совсем ровного круга, крайние значения по диагонали слегка вытянуты. Так или иначе, на оригинальных иксбоксовских геймпадах, включая старенький от Xbox 360, сумели решить эту проблему с неодинаковой скоростью перемещения прицела в игре при отклонении стика в разных направлениях. А вот у Logitech на примере их достаточно популярного проводного геймпада Logitech F310 дела обстоят ещё хуже. Тут считываемая область явно смещена влево, поэтому прицел движется по диагонали в направлении влево/вверх и влево/вниз примерно так же быстро, как по горизонтали вправо/влево и по вертикали вверх/вниз, но при этом едва ползает в направлении вправо/вверх и вправо/вниз. Так-то! В то же время аналоговые курки у геймпадов от Xbox и Logitech работают примерно одинаковым образом, считываемый диапазон значений заканчивается примерно на 80% их физического хода.

С учётом всего написанного остался только вариант скачать фирменное программное обеспечение для геймпада 8BitDo и через него попробовать настроить то, что не работает «из коробки» или работает не так, как надо.

Расширенный функционал геймпада и возможности фирменного ПО

Скачать фирменное программное обеспечение, которое позволит гибко настроить наш геймпад и задействовать его расширенный функционал, можно в разделе загрузок на официальном сайте 8BitDo по адресу https://app.8bitdo.com/ , конкретно нам нужна версия софта Ultimate Software X. Там есть ещё и другие, но именно эта поддерживает работу с геймпадом 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox. Ищем в списке нужную модель геймпада, после чего нас отправят в магазин приложений Microsoft. Устанавливаем ПО и видим четыре основных раздела настроек в виде кнопок в верхней части экрана: Mapping, Sticks, Triggers и Vibration.

Mapping – в этом разделе можно настроить привязку функций к кнопкам геймпада. Проще говоря, переназначить раскладку кнопок. В том числе, можно «повесить» функцию какой-либо кнопки на расположенную под крестовиной небольшую круглую кнопку со звёздочкой. По умолчанию данной кнопке присвоен параметр Swap, отображающийся также в виде перекрещивающихся стрелок. Эта кнопка позволяет быстро менять местами функции любых двух кнопок, для чего необходимо зажать их и нажать на кнопку со звёздочкой. Также можно назначить на расположенные на обратной стороне геймпада кнопки-лепестки функции любых других кнопок по своему усмотрению. Обратим внимание на обозначения P2 и P1 над изображением геймпада – так тут обозначены левый и правый «лепесток» соответственно. По умолчанию у них стоит параметр N (Null), то есть, привязка отсутствует.

Вид меню Mapping, в котором можно переназначить привязку кнопок

Выбираем, функцию какой кнопки будет выполнять левый лепесток на нижней стороне геймпада

Присвоили дублирование кнопки X на левый лепесток и Y – на правый

Sticks – в этом разделе можно настроить работу аналоговых стиков. Можно задать мёртвые зоны при отклонении стика в начале и конце его физического хода, при том, что в этом интервале будет располагаться весь диапазон считываемых значений перемещения от 0% до 100%. В принципе, интересная функция, благодаря которой можно настроить работу стиков под свой собственный стиль игры. Тут же можно «не отходя от кассы» посмотреть, как будут работать стики с новыми настройками. В практическом плане я также вижу тут хорошую возможность программно исправить дрифт стиков, который может появиться в будущем по мере износа их механизма и появления люфтов. Для этого можно просто немного увеличить мёртвую зону при небольшом отклонении стика, что практически не будет заметно в играх. Тем более, стики тут и так очень чувствительные, настолько, что в той же GTA IV можно заметить очень медленное самопроизвольное смещение прицела в сторону при прицеливании. Проблема не критичная, так как смещение совсем незначительное и большинство игр может его просто не регистрировать. Но это также можно исправить, если задать небольшую мёртвую зону в начале хода стика. Также в этом разделе можно инвертировать стики по осям X и Y, поменять их местами, поменять местами функции крестовины и левого стика, отключить мёртвую зону.

Настройка работы аналоговых стиков

Здесь мы установили считываемую область в диапазоне от 30% до 75% физического хода стиков, благодаря чему управление в игре станет более резким

Triggers – в этом разделе таким же образом предлагается настроить работу аналоговых курков геймпада. Можно наглядно увидеть, как изменения отражаются на работе курков при их отклонении на определенный угол. Тут подтвердилось, что аналоговые курки начинают упираться в корпус геймпада при достижении значений хода 87-88%, при этом небольшой нажим помогает достичь 100%. Эту особенность можно исправить очень просто: сокращаем диапазон считываемых значений до примерно 80%...85% физического хода курков, таким образом, у нас будет достигаться 100% значение при 80%...85% физического хода, примерно как на оригинальных геймпадах от Xbox и Logitech. Всё, проблема с курками решена!

Настройка работы аналоговых курков геймпада

Тут наглядно видно, что при нажатых до упора курках считывается их ход на 87%

Проблему с работой курков удаётся решить, ограничив считываемый диапазон хода курков на 85% их физического хода

Vibration – в этом разделе предлагается настроить и проверить силу вибрации каждого из четырёх встроенных в геймпад вибромоторов. Можно выставить всё на максимум, так как они тут в целом слабенькие. Но это по вкусу.

Меню настройки силы вибрации вибромоторов

Теперь пришла пора раскрыть последнюю оставшуюся интригу – зачем нужна небольшая круглая кнопка с сердечком из квадратиков на правой стороне геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox? Всё просто – при нажатии на эту кнопку активируется профиль с настройками, сделанными в программном обеспечении, а вокруг этой кнопки загорится подсветка в виде кольца. В противном случае, если подсветка не горит, геймпад будет работать с параметрами по умолчанию, но остаётся возможность заменить функции любых двух кнопок при нажатии на круглую кнопку со звёздочкой, которая располагается в левой части геймпада под крестовиной. Эта быстрая замена сбрасывается каждый раз при отключении геймпада.

Таким образом, фирменное программное обеспечение пригодится как минимум для того, чтобы настроить работу аналоговых курков должным образом, устранив имеющиеся изначально проблемы, также с его помощью можно будет решить и проблему дрифта стиков, который рано или поздно появится и даст о себе знать. Назначить какие-либо действия на нижние кнопки-лепестки тоже можно через ПО, по умолчанию они не активны. В остальном же ПО достаточно простое в освоении и функциональное, позволяет гибко настроить работу геймпада под себя и свой стиль игры.

Подведём итоги

8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox – весьма необычный проводной геймпад для ПК и актуальных консолей Xbox, совмещающий в себе дизайн и эргономику как современных, так и классических геймпадов 8-битной и 16-битной эпох. Данный геймпад порадовал высоким качеством изготовления, чувствительными мягкими стиками и курками – в этом плане он вполне может потягаться с оригинальным геймпадам от Xbox. Однако в играх сложнее файтингов и аркад к работе геймпада от 8BitDo возник целый ряд вопросов. Геймпад без проблем подключается к ПК и работает в играх без дополнительных манипуляций, но вот чтобы он работал нормально и полностью раскрыл свой потенциал, придётся скачать фирменный софт и кое-что в нём настроить вручную. Оправдывая репутацию бренда 8BitDo, геймпад 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox получился интересным и качественным продуктом, но ориентированным в первую очередь на гиков, чем на более широкую аудиторию геймеров.

Достоинства

Общее качество изготовления – не хуже, а местами даже лучше стандартных геймпадов Xbox

Интересный дизайн, совмещающий в себе элементы как современных, так и классических геймпадов

Аналоговые стики и курки мягкие и точные

Возможность гибко настроить работу геймпада через ПО, есть дополнительные настраиваемые элементы управления

Геймпад работает по протоколу Xinput, то есть «из коробки» будет поддерживаться большинством современных и относительно современных игр

Недостатки

Физический ход курков немного меньше диапазона считываемых значений, из-за чего могут быть проблемы с управлением в некоторых играх, когда курок уже упирается в корпус геймпада, но его полное нажатие ещё не регистрируется. Проблема решается настройкой работы курков через фирменное ПО

Классическая «нинтендовская» крестовина – вещь на любителя и для определённых игр может не подойти

Не всем подойдет проводной геймпад, толстый трёхметровый кабель от которого будет постоянно путаться на полу где-то под ногами