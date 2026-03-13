Магазин поспешил исправить ошибку, но всё же выполнил заказ.

На фоне кризиса на компьютерном рынке заполучить комплект оперативной памяти DDR5 совместно с процессором и материнской платой по цене менее 100 долларов выглядит небывалой удачей, что и произошло с участником платформы Reddit под ником KtsoFresh.

В поисках дешёвых комплектующих пользователь посетил сайт магазина Newegg, где в конфигураторе выбрал процессор AMD Ryzen 5 7600X и материнскую плату на базе чипсета B850M, получив скидку в 20 и 30 долларов за соответствующие позиции.

Источник фото: KtsoFresh/Reddit

Далее он решил подобрать оперативную память, и его взгляд упал на комплект Corsair DDR5-6000 на 32 ГБ, стоимость которого отдельно составляла 557 долларов, но совместно с выбранными ранее процессором и матплатой скидка составляла около 800 долларов, что, судя по всему, являлось ошибкой со стороны магазина.

Не поверив своему счастью, пользователь поспешил оформить заказ и очень удивился, когда он был выполнен. В итоге счастливчику достался процессор Ryzen 5 7600X, материнская плата Gigabyte B850M Eagle WiFi6E ICE и комплект оперативной памяти Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 2x16 ГБ всего за 87 долларов, тогда как реальная стоимость набора составляла 928 долларов. Дополнительно ему досталась СЖО с ценником 85 долларов в качестве подарка.

По словам KtsoFresh, ему очень повезло, так как спустя несколько минут магазин исправил ошибку в ценообразовании, снизив скидку до 100 долларов, но не отменил заказ пользователя, выполнив условия продажи.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424