10test
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
GameMT оснастила свою портативную консоль 4,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1620x1080 пикселей

Игровая консоль GameMT EX8, анонсированная в середине октября, наконец-то поступила в продажу. Консоль позиционируется как прямой конкурент компактным ретро-портативным устройствам, вроде Powkiddy RGB50 и Ayaneo Pocket Micro.

Источник изображения: Notebookcheck

Сердцем EX8 стал тот же процессор Helio G99, что и у Pocket Micro. Этот 6-нм чипсет от MediaTek оснащен восьмиядерной конфигурацией: два ядра Cortex-A76 и шесть Cortex-A55, а также графический ускоритель Mali-G57 MC2. GameMT оснастила свою портативную консоль 4,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1620x1080 пикселей, соотношением сторон 3:2, пиковой яркостью 520 нит и частотой обновления 60 Гц.

Источник изображения: Notebookcheck

Рядом со стеклянной передней панелью расположены два аналоговых стика, классический D-pad и кнопки управления, организованные по схеме Nintendo, а не ABXY от Xbox. Для поддержания оптимальной температуры имеется система активного охлаждения. Питание устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, подзарядка которого осуществляется через порт USB Type-C, расположенный на нижней грани. Консоль поступила в продажу в версиях со встроенными накопителями на 64 ГБ и 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ.

#xbox #nintendo #helio g99 #gamemt #ex8 #powkiddy rgb50 #ayaneo pocket micro
Источник: notebookcheck.net
Василий Коренков
09:03
Виной всему, что дороги стали строить из дерьма - песчаная подушка, на которую насыпают гравий, затем дорожное покрытие. Не удивительно, что эта дребедень плывёт по весне. Те дороги, которые строили р...
В России введут ограничения для грузового транспорта на региональных дорогах из-за просушки
Сергей Анатолич
09:02
Ну, если что, то сотовый телефон/смартфон то же может работать без мобильного интернета и для этого не обязательно рацию и тем паче пейджер покупать. Мошенников они боятся скорее всего.
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Сергей Анатолич
08:57
Ну это естественно. Если Трамп по всей планете ведёт войны за нефть, нахрена ему электромобили?
Honda понесла годовой убыток в размере 15,7 миллиарда долларов из-за расходов на электромобили
ExtenZ
08:12
списочек вна студию!
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Windmark_
08:00
Система не Водяного , а Жидкостного охлаждения .🤦 Тут на сайте походу специально дурачье нанимают клепать "статьи"
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
asdf2026
00:40
Начиналось все после начала перестройки Просто сейчас наконец-то есть возможность кое что отыграть обратно
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
asdf2026
00:39
Ой бедняжки, тратиться им придеться. Давайте их пожалеем. Вообще подобные разговоры вызывают подозрения что для этого (((бизнеса))) русский не родной язык
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Konni
00:06
Закон конечно плохой и вредный, но то что Чимбал об этом стал рассуждать тоже плохо.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Chimbal Penetrator
23:29
Мне все интересно -они с Берниганом (мужем все известного Непрана -хотя там двойной штурвал NL ) вместе по помойкам шарятся или таки нет ?
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
tHE-CROWD
22:55
> Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 225 Вт, что ставит карту в категорию среднего уровня. Не факт. Возможно, что как у всех прочих китайцев, энергопотребление будет 225 +/-5% в любом р...
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением
