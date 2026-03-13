GameMT оснастила свою портативную консоль 4,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1620x1080 пикселей

Игровая консоль GameMT EX8, анонсированная в середине октября, наконец-то поступила в продажу. Консоль позиционируется как прямой конкурент компактным ретро-портативным устройствам, вроде Powkiddy RGB50 и Ayaneo Pocket Micro.

Сердцем EX8 стал тот же процессор Helio G99, что и у Pocket Micro. Этот 6-нм чипсет от MediaTek оснащен восьмиядерной конфигурацией: два ядра Cortex-A76 и шесть Cortex-A55, а также графический ускоритель Mali-G57 MC2. GameMT оснастила свою портативную консоль 4,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1620x1080 пикселей, соотношением сторон 3:2, пиковой яркостью 520 нит и частотой обновления 60 Гц.

Рядом со стеклянной передней панелью расположены два аналоговых стика, классический D-pad и кнопки управления, организованные по схеме Nintendo, а не ABXY от Xbox. Для поддержания оптимальной температуры имеется система активного охлаждения. Питание устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, подзарядка которого осуществляется через порт USB Type-C, расположенный на нижней грани. Консоль поступила в продажу в версиях со встроенными накопителями на 64 ГБ и 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ.