Зарубежные СМИ сообщают о вирусных видео, на которых водители Tesla спят во время движения по автомагистралям. Ролики вновь подняли вопрос о том, насколько внимательно должны следить за дорогой владельцы машин с системами автопилота и FSD.

Несколько новых видеороликов с автомобилями Tesla снова привлекли внимание к теме автоматизированного вождения. Как отмечает Carscoops, на записях видно, что водители электромобилей спят, пока машины продолжают движение по американским автомагистралям. Эти кадры быстро разошлись по интернету и снова вызвали спор о том, как люди воспринимают системы помощи водителю.

Один из роликов сначала появился на Reddit. Камера зафиксировала женщину за рулем Tesla Model X, которая, судя по кадрам, уснула во время поездки по шоссе. Электромобиль при этом продолжал движение.

Определить, какая именно система работала в тот момент, невозможно. В автомобиле могла быть активна функция полного автономного вождения FSD или обычный автопилот.

В сети также обсуждают еще два похожих случая. Газета Daily Mail опубликовала фото, на котором пожилой водитель и пассажир Tesla Model 3 выглядят спящими во время движения по калифорнийскому шоссе №4.

Еще одно видео телеканал ABC7 снял в городе Колтон. На нем водитель Tesla Model Y сидит за рулем в бейсболке и темных очках и, по всей видимости, тоже спит.





Неясно, использовали водители Full Self-Driving или просто автопилот. Современные версии FSD следят за вниманием водителя и могут остановить машину, если человек не реагирует. Но старые версии системы не имеют такой защиты. Некоторые владельцы раньше обманывали автопилот, вешая грузики на руль, чтобы имитировать присутствие рук.

* все фото KRON4/Daily Mail