Региональные власти в России готовятся к традиционным весенним ограничениям на движение грузового транспорта. Такие меры вводят почти каждый год: в период таяния снега дорожное покрытие становится особенно уязвимым к нагрузке.
Как пишет Autonews.ru, уже в ближайшее время движение тяжелой техники на региональных и муниципальных дорогах ограничат на несколько недель. Конкретные сроки определяют власти субъектов, поэтому в разных регионах они отличаются. Обычно ограничения начинают действовать в марте. В северных территориях они могут сохраняться до мая или июня.
Причина — состояние дорог в период активного таяния снега. В это время основание дорожного полотна размягчается, и тяжелые грузовики быстрее разрушают покрытие. Ограничения позволяют сократить нагрузку и продлить срок службы дорог.
Федеральные трассы такие меры не затрагивают. Ранее просушку проводили повсеместно, однако после изменений в правилах она касается только региональных и муниципальных дорог. Запрет распространяется, прежде всего, на грузовой транспорт. В регионах применяют разные критерии: осевую нагрузку, общую массу автомобиля или разрешенную максимальную массу.
При этом ряд перевозок продолжается даже в период ограничений. Исключения делают для транспорта с топливом, продуктами, лекарствами, сельскохозяйственными грузами, а также для машин аварийных служб, техники Минобороны и транспорта, задействованного в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ознакомиться подробнее с графиком весенней просушки в отдельных регионах можно в таблице, размещенной на сайте Autonews.