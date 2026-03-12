Задача ограничений — сберечь дорожное покрытие, поскольку в период межсезонья оно особенно уязвимо для нагрузок и быстро разрушается под тяжестью большегрузных автомобилей

Региональные власти в России готовятся к традиционным весенним ограничениям на движение грузового транспорта. Такие меры вводят почти каждый год: в период таяния снега дорожное покрытие становится особенно уязвимым к нагрузке.

Как пишет Autonews.ru, уже в ближайшее время движение тяжелой техники на региональных и муниципальных дорогах ограничат на несколько недель. Конкретные сроки определяют власти субъектов, поэтому в разных регионах они отличаются. Обычно ограничения начинают действовать в марте. В северных территориях они могут сохраняться до мая или июня.

Причина — состояние дорог в период активного таяния снега. В это время основание дорожного полотна размягчается, и тяжелые грузовики быстрее разрушают покрытие. Ограничения позволяют сократить нагрузку и продлить срок службы дорог.

Федеральные трассы такие меры не затрагивают. Ранее просушку проводили повсеместно, однако после изменений в правилах она касается только региональных и муниципальных дорог. Запрет распространяется, прежде всего, на грузовой транспорт. В регионах применяют разные критерии: осевую нагрузку, общую массу автомобиля или разрешенную максимальную массу.

При этом ряд перевозок продолжается даже в период ограничений. Исключения делают для транспорта с топливом, продуктами, лекарствами, сельскохозяйственными грузами, а также для машин аварийных служб, техники Минобороны и транспорта, задействованного в ликвидации чрезвычайных ситуаций.