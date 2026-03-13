Крупная сделка на ведущей DeFi-платформе привела к экстремальному проскальзыванию на 99,9%, вызвав обсуждения рисков в криптосообществе

Трейдер попытался обменять 50 миллионов долларов в стейблкоинах Tether на токены AAVE, но в результате получил всего около 36 тысяч долларов. Причиной стала техническая особенность децентрализованных платформ, где крупные ордера быстро сокращают ликвидность, что приводит к резкому росту цены на актив. Такая ситуация и вызывает проскальзывание (slippage) — разницу между ожидаемой ценой сделки и ценой, по которой она исполнилась.

Сделка произошла 12 марта 2026 года на платформе Aave, одной из крупнейших в экосистеме децентрализованных финансов. Торговая платформа CoW Swap позже подтвердила, что система работала штатно, а правила блокчейна не позволяют отменять подтвержденные транзакции.

Может быть интересно

Основатель Aave Стани Кулечов (Stani Kulechov) подтвердил инцидент в социальной сети X. По его словам, платформа выдавала предупреждения о возможном проскальзывании, но трейдер их проигнорировал и одобрил транзакцию.

Изображение - ChatGPT

Кулечов заявил, что команда Aave пытается вернуть трейдеру около 600 тысяч долларов комиссионных, но основную транзакцию отменить невозможно. Он также предложил улучшить механизмы предупреждений и оптимизировать маршрутизацию сделок для поиска большей ликвидности.

Инцидент стал поводом для дискуссий о безопасности DeFi. Пользователи обсуждают, должны ли платформы вводить дополнительные меры защиты, например, блокировку свопов с критическим проскальзыванием или многоэтапное подтверждение. Критики отмечают, что отсутствие посредников в DeFi даёт свободу, но и возлагает всю ответственность на пользователей.