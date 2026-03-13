Причины, в отказе властей США от поддержки производства электромобилей и сложностью конкуренции с производителями из Китая

Компания Honda впервые, за почти 70 лет своего существования в качестве публичной компании, понесёт годовой убыток в размере 15,7 миллиарда долларов. Убыток связан с затратами на реструктуризацию и более слабым, чем ожидалось, "спросом" на электромобили. Об этом сообщает Reuters. При президенте Дональде Трампе Вашингтон прекратил государственную поддержку производства электромобилей, вынудив такие компании как Ford и Stellantis переосмыслить свои стратегии и списать значительные суммы в виде убытков.

Фото: AFP

Компания Honda, которая является вторым по величине японским автопроизводителем, заявила, что ожидает суммарные убытки до 2,5 триллиона иен (15,7 миллиарда долларов) в связи с отменой программ трёх моделей электромобилей. Их производство которых планировалось в США. Хотя аналитики и ожидали убытков компании, но их сумма оказалась неожиданной. Главным "сюрпризом" стало то, что программа производства электромобилей в Штатах была полностью отменена, а не сокращена. Ранее у Honda был амбициозный план расширения производства электромобилей, на который повлияла изменившаяся конъюнктура.

Тошихиро Мибе, генеральный директор компании Honda, в ходе пресс-конференции заявил, что спрос на электромобили упал, что делает поддержание прибыльности "очень сложным". Reuters отмечает, что компания также списывает стоимость своего бизнеса в Китае, где её продукции очень трудно конкурировать с передовыми авто от таких местных производителей как BYD.

Компания Honda заявила, что теперь ожидает убытков в размере до 570 миллиардов иен (3,6 миллиарда долларов) за финансовый год, который заканчивается в конце марта, по сравнению с предыдущим прогнозом прибыли в 550 миллиардов иен. Как сообщил представитель фирмы, это будет первый годовой убыток с момента выхода компании на фондовый рынок в 1957 году.