Производитель ViewSonic презентует свой новый игровой монитор XC27G66-2K с высокой частотой обновления, пишет издание NotebookCheck. Новинка снабжена 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD (2560x1440 точек), пиковой яркостью 500 нит и коэффициентом контрастности 1300:1.

Собственная частота обновления монитора составляет 320 Гц и может быть увеличена до 340 Гц, что, вероятно, заинтересует профессиональных геймеров. Для устранения визуальных артефактов устройство поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync. Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB достигает 99% и 100% соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/DisplaySpecifications

Для подключения монитора можно использовать один разъём DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1. Дополнительно новинка имеет ряд встроенных игровых функций и RGB-подсветку. Устройство оснащается подставкой с регулировкой наклона от -5° до 15° и креплением VESA для настенного монтажа. Стоимость монитора ViewSonic XC27G66-2K в настоящее время не называется.