В связи с заметным ростом стоимости видеокарт многие геймеры тщательно прорабатывают вопрос, стоит ли сейчас приобретать современную модель или можно повременить с покупкой. Эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC также продолжает изучать данную проблему, опубликовав свежее видео, в котором сравнил производительность GeForce RTX 3080 10 ГБ и GeForce RTX 5070 12 ГБ в ряде популярных игр.
Кроме указанных видеокарт ПК был оснащён процессором Intel Core i7-14700F и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600. В случае с RTX 5070 дополнительно был протестирован режим с многокадровой генерацией (MFG), Тестовая сборка обеспечила следующие показатели частоты кадров в разрешении 4K/1440p:
- Cyberpunk 2077 (DLSS Performance, трассировка пути вкл.): RTX 3080 – 24 fps/38 fps, RTX 5070 – 33 fps/53 fps, RTX 5070 (MFG) – 101 fps/155 fps
- Resident Evil Requiem (DLSS Performance, высокие настройки RT): RTX 3080 – 55 fps/80 fps, RTX 5070 – 68 fps/100 fps, RTX 5070 (MFG) – 173 fps/251 fps
- Doom: The Dark Ages (DLSS Balanced, трассировка пути выкл., пресет Ultra Nightmare): RTX 3080 – 61 fps/89 fps, RTX 5070 – 71 fps/105 fps, RTX 5070 (MFG) – 162 fps/240 fps
- Assassin's Creed Shadows (DLSS Balanced, пресет RT Ultra High): RTX 3080 – 37 fps/41 fps, RTX 5070 – 43 fps/51 fps, RTX 5070 (MFG) – 125 fps/160 fps
- Borderlands 4 (пресет Very High, DLSS Performance): RTX 3080 – 45 fps/59 fps, RTX 5070 – 51 fps/68 fps, RTX 5070 (MFG) – 141 fps/179 fps
- Alan Wake 2 (DLSS Performance, трассировка пути вкл.): RTX 3080 – 34 fps/48 fps, RTX 5070 – 46 fps/62 fps, RTX 5070 (MFG) – 134 fps/180 fps
- Silent Hill 2 Remake (DLSS Quality, RT вкл.): RTX 3080 – 38 fps/59 fps, RTX 5070 – 44 fps/68 fps, RTX 5070 (MFG) – 128 fps/191 fps
- Black Myth: Wukong (пресет Very High, DLSS на уровне 57%): RTX 3080 – 39 fps/50 fps, RTX 5070 – 47 fps/61 fps, RTX 5070 (MFG) – 131 fps/179 fps
- The Witcher 3 Next Gen (DLSS Quality, RT вкл.): RTX 3080 – 37 fps/53 fps, RTX 5070 – 43 fps/68 fps, RTX 5070 (MFG) – 72 fps/110 fps
В целом, GeForce RTX 5070 демонстрирует более высокие показатели частоты кадров по сравнению с GeForce RTX 3080 10 ГБ, а технология многокадровой генерации позволяет увеличить fps в несколько раз.