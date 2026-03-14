Издание South China Morning Post сообщает о необычном инциденте в Макао. Полиция забрала робота после того, как он испугал 79-летнюю женщину, и та попала в больницу.

Инцидент с человекоподобным роботом произошел возле жилого комплекса в районе Патане в Макао. Пожилая женщина разговаривала по телефону. Когда она обернулась, то увидела прямо за спиной человекоподобного робота. Испуг оказался настолько сильным, что женщину доставили в больницу, хотя физических травм она не получила.

В интернете по заверению South China Morning Post разошлось видео инцидента. На кадрах видно, как женщина реагирует на неожиданное появление робота, после чего к ним подошли двое полицейских. Один из них кладет руку на плечо робота и уводит его. Пользователи в шутку написали, что робота «арестовали». Видеоролик, который позволяет разобраться в произошедшем инциденте, мы смогли найти в Телеграм-канале Reddit. Вы можете посмотреть его здесь .

Робот принадлежал местному образовательному центру, который использовал его для рекламы. Руководитель центра объяснил: в тот момент робот работал на смешанном управлении — частично автономно, частично под дистанционным контролем. Инцидент произошел на узком тротуаре. Женщина остановилась проверить телефон, робот встал позади, и когда она обернулась, ее мог испугать свет от робота.

Робота забирает полиция. Фото: South China Morning Post

Пострадавшую позже выписали из лечебного заведения. Насколько известно, какой-либо жалобы она подавать не стала.

В инциденте участвовал компактной двуногой модели китайской компании Unitree Robotics. Производитель заявляет, что данная модель способна обходить препятствия и снабжена камерами. Но, как все теперь понимают, даже продвинутая техника может создавать проблемы там, где их не ждешь.