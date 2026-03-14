На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
Тестовый ПК был оснащён процессором Ryzen 9 7900X

Совсем недавно компания Nvidia выпустила новую версию драйверов GeForce Game Ready 595.79 для своих видеокарт, и эксперт YouTube-канала NJ Tech решил протестировать её на GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ, сравнив с более ранней версией 591.86. Также тестовая сборка включала в себя процессор AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30.

Может быть интересно

Источник фото: Amazon

В разрешении 1080p указанная сборка смогла обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, DLSS Performance, RT выкл.): 591.86 – 79 fps/58 fps, 595.79 – 79 fps/58 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, DLSS Performance, RT вкл.): 591.86 – 59 fps/45 fps, 595.79 – 59 fps/45 fps
  • GreedFall: The Dying World (пресет Ultra, DLSS Performance): 591.86 – 69 fps/61 fps, 595.79 – 69 fps/61 fps
  • Alan Wake 2 (средние настройки, DLSS Performance): 591.86 – 74 fps/63 fps, 595.79 – 73 fps/61 fps
  • Alan Wake 2 (средние настройки, DLSS Performance, средние настройки RT): 591.86 – 34 fps/27 fps, 595.79 – 31 fps/24 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, DLSS Performance, RT выкл.): 591.86 – 97 fps/72 fps, 595.79 – 100 fps/74 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, DLSS Performance, средние настройки RT): 591.86 – 67 fps/54 fps, 595.79 – 67 fps/54 fps
  • ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Static, DLSS Performance): 591.86 – 97 fps/84 fps, 595.79 – 96 fps/84 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (DLSS Performance, максимальные настройки RT): 591.86 – 87 fps/73 fps, 595.79 – 89 fps/76 fps
  • Marvel Rivals (средние настройки, SSGI+SSR, DLSS Performance): 591.86 – 88 fps/72 fps, 595.79 – 86 fps/70 fps

Результаты тестов демонстрируют, что разницы в производительности RTX 2070 Super между двумя версиями драйверов в большинстве игр практически не наблюдается, хотя в некоторых случаях GeForce Game Ready 595.79 обеспечивает увеличение средней частоты кадров по сравнению с 591.86, в частности в Cyberpunk 2077 без RT на 3%, а в Grand Theft Auto V Enhanced на 2,3%. Интересно, что в Alan Wake 2 с RT и Marvel Rivals более предпочтительна версия GeForce Game Ready 591.86, позволившая RTX 2070 Super добиться увеличения fps на 9,7% и 2,3%.


#geforce rtx 2070 super
Источник: youtube.com
