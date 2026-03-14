Alex040
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
Новая модель серии Ultra выйдет спустя два года после предшественника

Согласно данным портала GSMArena и двух источников, на которые он ссылается, Samsung намерена вернуться к выпуску наиболее продвинутых моделей своих умных часов. Первая версия Galaxy Watch Ultra была представлена в 2024 году, но через год вторая модель так и не появилась. Впрочем, работа над Galaxy Watch Ultra 2 всё же ведётся. Анонс может состояться во время летней презентации Samsung, на которой также покажут новые складные Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8.

Главным нововведением Galaxy Watch Ultra 2 может стать поддержка сетей 5G. Здесь Samsung идёт по пути Apple, которая уже добавила поддержку 5G в актуальные модели Apple Watch. Авторы портала galaxyclub.nl, на которых ссылается GSMArena, полагают, что поддержка 5G может не ухудшить, а, наоборот, улучшить автономность часов. Данные будут передаваться гораздо быстрее, и модему реже придётся находиться в активном режиме, потребляя энергию.

Galaxy Watch Ultra первого поколения. Фото: GSMArena

Впрочем, это касается именно быстрой передачи данных. А вот многочасовой просмотр видеосервисов вроде Netflix в режиме 5G может, напротив, негативно сказаться на автономности. Другой слух о Galaxy Watch Ultra 2, на который указывает GSMArena, касается процессора Snapdragon Wear Elite вместо собственного Exynos, который Samsung использовала в Watch Ultra первого поколения.

Новый Snapdragon, как и Exynos W1000, использовавшийся в Watch Ultra два года назад, имеет 5 ядер CPU и производится по 3-нм техпроцессу. Однако если Exynos Samsung производит на собственных фабриках, то Snapdragon Wear Elite создаётся тайваньским гигантом TSMC. В 3-нм техпроцессе TSMC плотность транзисторов существенно выше, чем в 3 нм от Samsung.

В итоге Snapdragon Wear Elite может предложить частоту главного ядра ARM Cortex-A78 до 2,1 ГГц, в то время как прежний Exynos был ограничен частотой 1,6 ГГц. Тактовая частота четырёх младших ядер A55 также выросла с 1,5 до 1,95 ГГц. Об иных отличиях Galaxy Watch Ultra 2, кроме 5G и нового «сердца», пока ничего не сообщается.

#samsung #умные часы #galaxy watch ultra 2
Источник: gsmarena.com
