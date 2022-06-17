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AMD работает над новым процессором на архитектуре Zen4 и RDNA3 для консоли Steam Deck

Однако его появление в конечном устройстве состоится еще не скоро
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 Сегодня появилась информация от известного инсайдера и ютубера Moore’s Law is Dead, что AMD сейчас работает над совершенно новым чипом, который будет основан на архитектурах Zen4 и RDNA3. Инсайдер не обладает информацией об официальном названии данного процессора, но в каком-то смысле это меньший APU Phoenix Point, поэтому Moore’s Law is Dead называет его Little Phoenix.

 Этот чип называют преемником Van Gogh, который представляет собой APU, являющийся сердцем консоли Steam Deck текущего поколения от Valve. Новый APU Phoenix появился в разработке относительно поздно, поэтому подробностей о нем пока мало.

 Moore’s Law is Dead утверждает, что новый APU имеет четыре ядра и восемь потоков, а также 4 рабочих групп процессоров(WGP). Конфигурация ядра X86 аналогична Mendocino, но использует архитектуру Zen4 вместо Zen2. Графическая составляющая процессора получит гораздо большее обновление благодаря новыми вычислительным блокам и архитектуре RDNA3, которая официально на 50 процентов более энергоэффективна, чем используемая ныне RDNA2 в Van Gogh.

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 Следует отметить, что игровые консоли обычно не часто обновляют свои аппаратные характеристики. В данном случае также не стоит ждать обновления в ближайшее время. Очевидно, что это произойдет не ранее, чем через год и даже позже. Учитывая, как сложно купить Steam Deck с текущим поколением процессоров на архитектуре Zen2, у Valve нет абсолютно никаких причин объявлять обновление спецификаций в ближайшее время.

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