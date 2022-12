За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

С каждым новым релизом авторы игр-хорроров придумывают всё более и более жутких тварей, чтобы посильнее напугать многое повидавшего геймера. И если в эпоху первых игровых ужастиков вроде Alone in the Dark или Resident Evil для того, чтобы вызвать у игрока страх, достаточно было показать бесформенное одноглазое чудовище или малополигональную модель зомби, то сегодня разработчикам приходиться изобретать велосипед в попытках породить самого жуткого цифрового монстра.

Стоит заметить, что нередко креативщики и вовсе перегибают палку, ненамеренно добиваясь комического эффекта. Сегодня же хочется поговорить о тех игровых чудовищах, которые вызывают искренний ужас и пугают игроков не хуже, чем шум шагов ночью в пустой прихожей.





9. Немезис, Resident Evil

Хотя в Resident Evil немало ужасающих монстров, немногие из них могут вызвать в воображении геймера такой жуткий образ, как Немезис из RE3. Это ходячее биологическое оружие, созданное в лабораториях корпорации Umbrella для борьбы со всякими угрозами для её корпоративных интересов, вызывает неподдельный ужас даже при первом взгляде на него.

Немезис дебютировал как преследователь, созданный только с одной целью — уничтожить членов S.T.A.R.S., действующих в Раккун-Сити. Как и Мистер X, он атакует и в оригинальной игре, и в ремейке без какого-либо предупреждения, когда игрок меньше всего ожидает нападения, и его невозможно убить обычным оружием. Постоянное ощущение напряжённости и страха — вот что сделало Resident Evil 3 одним из лучших хорроров всех и времен, и всё это благодаря Немезису.





8. Бог Драконов, Demon’s Souls

В Demon’s Souls, игре-родоначальнице жанра Souls и прародительнице франшизы “Мёртвых Душ”, полно устрашающих противников, но мало кто из них может сравняться в своём могуществе с Богом Драконов. Дизайнеры из From Software постарались на славу, и это массивное, неповоротливое чудовище, которое затмевает игрока по размерам и способно наносить огромное количество урона, вызывает первобытный страх у каждого встретившего его впервые геймера.

Бог Драконов также отличается от других своих собратьев наличием антропоморфных рук и огромным кристаллом на подбородке. Для того, чтобы расправиться с гигантом, необходимо дважды попасть в него из расположенных на локации баллист, а после — нанести несколько ударов по кристаллу. Бой с боссом достаточно сложен, так как от его огненных атак невозможно уклониться или защититься, и даже одно попадание способно лишить жизни неподготовленного персонажа. Изнурительный характер боя в сочетании с ужасающей внешностью Бога Драконов оставляет в памяти любого проходившего Demon’s Souls игрока устрашающие воспоминания.

7. Пирамидоголовый, Silent Hill

Масахиро Ито, японский геймдизайнер, ответственный за разработку концепта внешнего вида чудовища, известного как Pyramid Head (Пирамидоголовый), Triangle boy (Треугольный парень) или Triangle Head (Треугольная голова), намеревался воплотить в нём идею о безликом противнике со скрытым лицом. Отсутствие зрительного контакта с врагом сбивало с толку и пугало, а огромная пирамида с прямыми углами на голове указывало на испытываемую им боль.

Впервые появившись в Silent Hill 2, Пирамидоголовый должен был стать материальным воплощением вины главного героя, палачом, который безустанно следует за ним по пятам для того, чтобы привлечь персонажа к ответственности за его поступки. По мере продвижения по сюжету игры Джеймс, протагонист SH2, наблюдает, насколько могущественен пирамидоголовый.

В первый раз, когда игрок встречает Пирамидоголового, монстр не агрессивен по отношению к нему. Джеймс видит, как чудовище стоит за воротами, будто ожидая возможности покрамсать мужчину на мелкие кусочки своим огромным мечом. Во второй раз Пирамидоголовый демонстрирует свои способности, убивая двух других монстров практически без каких-либо усилий, в то время как Джеймс ищет безопасное место, чтобы спрятаться.

К тому моменту, как монстр встречается в игре в качестве противника, игрок уже имеет представление о нём, как о безжалостной машине для убийств с садистскими наклонностями, отчего бой становится ещё напряжённее.





6. Матриарх, The Evil Within 2

Матриарх встречается в качестве финального босса в сиквеле другого японского хоррора — The Evil Within. Созданная Майрой Кастелланос, бывшей женой и напарницей главного героя, в фанатичном стремлении защитить свою родную дочь. Будучи воплощением материнского инстинкта, матриарх без раздумий атакует протагониста и вынуждает его участвовать в изнурительном бою посреди белой пустоты.

Матриарх в своей финальной форме походит на женскую фигуру на очень тонкой талии. Лицо монстра сильно изуродовано и походит на череп, а тело покрыто многочисленными опухолями и фурункулами. Деформации скрывают четыре слабых места на теле противника, однако даже несмотря на некоторые уязвимости, Матриарх представляется сильным и живучим противником.

Больше всего в этом противнике пугает тот факт, что одной из составных частей Матриарха является сама Майра, превратившаяся из любящей матери в бесформенного монстра, вросшего в землю и не способного даже самостоятельно передвигаться. Как и остальные противники в игре, кожа босса имеет белый оттенок, что создает ощущение безжизненности у любого наблюдателя.





5. Пауки, Skyrim

Пятая часть франшизы "Древних свитков" считается одной из лучших игр Bethesda и первоклассной RPG открытом мире, отличаясь своим уникальным визуальным стилем и высоким уровнем погружения — для кого-то даже слишком высоким. Дело в том, что арахнофобы, т. е. люди, страдающие от боязни пауков, составляют приличный процент населения земного шара.

Неприязнь к паукообразным для людей вполне естественна, однако у многих она достигает такого уровня, что люди начинают дрожать и потеть каждый раз, когда случайно натыкаются на гигантских морозных пауков в одной из пещер северной провинции Тамриэля. Такие игроки описывают пауков как "одних из самых кошмарных и тревожных монстров в любой видеоигре" и даже пишут, что "Bethesda сделала слишком мало, чтобы смягчить ощущение угрозы для игрока".

Морозные пауки пугают не столько своими размерами, сколько своим агрессивным поведением. Благодаря хорошему восприятию, членистоногое способно учуять игрока в другом конце помещения, а яд, выделяемый этими чудовищами, наносит постепенный урон, замораживая игрока. Кроме того, они способны плеваться ядовитой слюной на расстоянии, делая практически бесполезной любую попытку спрятаться "где-нибудь повыше".

Стоит заметить, что большинство пауков в игре на самом деле не представляют большой геймплейной угрозы, однако иногда встречаются и крупные особи, матки, способные прикончить игрока даже в одиночку. Возможно для кого-то станет откровением, что для Skyrim существует более десятка мода для самых впечатлительных геймеров, вырезающих пауков из игры или делающих их менее пугающими.





4. Ведьма, Left for Dead

Как оригинальный кооперативный зомби-шутер от Valve, так и его сиквел, включают в себя несколько особых, усиленных типов заражённых врагов, создающих особые проблемы при прохождении. Среди них Ведьма, казалось бы, самый пассивный и непримечательный противник, представляет собой наибольшую угрозу для команды выживших-новичков.

Ведьма дает знать о своем присутствии непрерывным и громким плачем, и не проявляет агрессии вплоть до того момента, как вы её потревожите. Стоит кому-то из вашей команды сделать невнимательный шаг вперед, включить фонарик или неосмотрительно выстрелить в сторону противника, и эта скромная девушка набросится на ближайшего игрока, кромсая в клочья подконтрольного ему персонажа своими огромными когтями.

Несмотря на то, что в теории потревожить достаточно сложно, на практике этот противник почти всегда нападает на выживших из-за чьей-то неосмотрительности. В сиквеле ситуация становится ещё хуже: в дневное время суток противник меняет своё поведение и вместо обыденного сидения на одном месте начинает слоняться по окрестностям, издавая привычные звуки.





3. Ксеноморф (Трутень), Alien: Isolation

Было бы странно, если в игре по кинофраншизе "Чужой" был бы более пугающий и непредсказуемый противник, чем ксеноморф — представитель искусственно выведенного инопланетного вида убийц. Внешний вид пришельца из Alien: Isolation практически один-в-один повторяет образ Чужого из оригинального филмьа Ридли Скотта 1979 года.

Причина, по которой геймеры боятся этого космического монстра, проста: он ужасающе выглядит, быстро и ловко перемещается, способен убить главную героиню одним ударом, а ещё он невероятно умён. Всё дело в том, что единственный представитель ксеноморфов запрограммирован таким образом, что одна из частей его искусственного интеллекта всегда знает о том, где находится протагонистка. Это позволяет имитировать чуткость и хороший слух монстра, а также постоянно держать игрока в напряжении.

Ксеноморф активно пользуется вентиляциями и способен схватить незадачливого геймера оттуда, быстро обучается и со временем перестаёт реагировать на отвлекающие предметы и флаеры, практически невосприимчив к выстрелам из огнестрельного оружия, а ещё всегда тщательно обыскивает помещения в поисках спрятавшейся героини. Такой жуткий преследователь не просто пугает, а ещё и постоянно напоминает о себе, появляясь из самых необычных мест.





2. Толстяк, The Forest

Толстяк (в оригинале Cowman) — один из самых жутких монстров, с которыми придётся встретиться игрокам в The Forest. В отличие от других мутантов, Толстяк не выглядит как соединённые части людей и имеет разборчивые человеческие черты. Однако пугает не столько внешний вид чудовища (хотя маленькие руки и внушительное тело создают определённый диссонанс, вызывая эффект "зловещей долины"), а поведение этого уродливого создания.

Толстяк встречается игрокам не сразу, а обычно позднее всех остальных мутантов. Главная особенность этого монстра — его скорость, благодаря чему его основной атакой является удар с разгона, после которого Толстяку нужно какое-то время на то, чтобы восстановиться. Тем не менее, и одного такого удара иногда бывает достаточно, чтобы убить замешкавшегося игрока или скинуть с обрыва неудачливого геймера.

Кроме того, похожий на носорога мутант невероятно живуч: чтобы расправиться с этим мутантом, вам понадобиться сделать с десяток выстрелов из лука или нанести ещё больше ударов рубящим оружием.





1. Крис Уокер, Outlast

Крис Уокер — один из второстепенных антагонистов в культовом хорроре Outlast, однако пугает он даже больше остальных противников, с которыми придётся встретиться игроку. Когда-то сотрудник корпорации Меркоф и охранник психбольницы Спиндлтоп, теперь Крис лишь обезумевший мутант, весь покрытый шрамами и огрубевшей плотью.

На момент действий игры Уокер полностью потерял всю свою человечность, и присущая ему кровожадность полностью поглотила его личность. На протяжение сюжета Крис будет преследовать игрока, которому придётся спасаться от мутанта в шкафах, под кроватями и в запертых комнатах.

Мускулистое телосложение и уверенная походка выдают в этом чудовище бывшего солдата, который с потерей рассудка превратился в настоящую машину смерти. Если вы до сих пор не успели поиграть в Outlast, то не упустите свой шанс познакомиться с этим обворожительным красавцем и скорее ставьте игру на загрузку.