Пуа Кхейн-Сенг полагает, что кризис с оперативной памятью может обостриться во второй половине 2026 года. Он объясняет, почему всем производителям следует уже сейчас запастись достаточным количеством оперативки.

Растущее число центров обработки данных в настоящее время приводит к дефициту модулей оперативной памяти. Многие производители перешли на «высокоскоростную память» для приложений искусственного интеллекта. Это приводит к неуклонному росту цен. Уже сейчас можно предположить, что некоторые смартфоны в этом году подорожают или будут выпущены с меньшим объемом оперативной памяти.

Как сообщает The Verge, Пуа Кхейн-Сенг, генеральный директор Phison, рисует еще более мрачную картину для технологической индустрии. Компания Phison, штаб-квартира которой находится на Тайване, является одним из крупнейших в мире производителей контроллеров для SSD-накопителей, карт памяти и USB.

Генеральный директор заявил, что некоторым компаниям, вероятно, придется значительно сократить производство во второй половине 2026 года из-за нехватки оперативной памяти. Следовательно, на рынке, вероятно, будет меньше устройств.

Более того, Пуа Кхейн-Сенг даже предполагает, что некоторые производственные линии в конечном итоге полностью остановятся. Компании могут быть вынуждены закрыться. По словам генерального директора Phison, компаниям необходимо уже сейчас начать думать о том, как обеспечить себя достаточным объемом оперативной памяти на весь год, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

Это не первый раз, когда генеральный директор Phison предупреждает о последствиях дефицита оперативной памяти. В конце прошлого года он заявил в интервью, что клиентам и предприятиям следует ожидать резкого роста цен на оперативную память в ближайшие годы. Только в 2027 году можно будет возобновить производство большего количества оперативки.

По словам генерального директора Phison, дефицит оперативной памяти также может повлиять на то, как конечные пользователи обращаются со своими гаджетами. Он предполагает, что в ближайшие годы многие люди будут чаще пытаться ремонтировать сломанные устройства, а не просто выбрасывать их и заменять новыми моделями.