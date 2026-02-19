Существующие решения по хранению архивных данных имеют ограниченный срок эксплуатации, поэтому компания разработала технологию записи данных на стеклянных дисках с помощью фемтосекундных лазеров.

Потребность человечества в долговременном хранении данных продолжает стремительно расти. Люди постоянно генерируют огромные объемы более или менее ценных данных (фотографии, медицинские, промышленные, научные данные и т. д.). Между тем, по-настоящему долговременное хранение цифровой информации уже давно является проблемой для центров обработки данных. Магнитные ленты и жесткие диски изнашиваются с течением десятилетий.



Изображение: нейросеть freepik

Microsoft объявила о значительном прогрессе в проекте Silica. Их решение основано на данных, закодированных в стекле с помощью фемтосекундных лазеров — технологии, которая может сохранять информацию в течение 10 000 лет. Стекло — прочный материал для хранения данных, устойчивый к воде, теплу и пыли. Гигант из Редмонда заявил в журнале Nature о прорыве, открывающем этой технологии путь к коммерциализации.

Может быть интересно

До сих пор ученые экспериментировали с записью в чистом кварцевом стекле. Хотя сами эффекты были впечатляющими, материал был непомерно дорогим, трудным в производстве и доступным только у нескольких поставщиков в мире.

Исследователи успешно перенесли технологию на обычное боросиликатное стекло (дверца духовки, лабораторные пробирки и прозрачная посуда сделаны из точно такого же сплава). Это дешевый и широко доступный материал, который мгновенно устраняет существующие финансовые и логистические барьеры, делая стеклянные диски проектом, готовым к массовому масштабированию.

Хранение терабайт данных внутри стекла толщиной всего 2 мм — это инженерный прорыв Microsoft. Компания использует для записи сверхбыстрые фемтосекундные лазеры.

Само чтение данных также было упрощено. Раньше для этого требовался громоздкий массив из трех или четырех камер, но сегодня все, что нужно, — это один объектив, поддерживаемый передовыми моделями машинного обучения.