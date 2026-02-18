Игра тестировалась на RedMagic 11 Pro.

Современные смартфоны оснащаются производительными чипсетами, способными запускать игры с достаточно высокими показателями fps, что и продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала ETA Prime, протестировавший Cyberpunk 2077 на игровом смартфоне, пишет издание Tom's Harware.

Источник фото: Tom's Harware/ETA Prime/YouTube

Для своих тестов он использовал смартфон RedMagic 11 Pro на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с жидкостным охлаждением и вентилятором, а для эмуляции ПК-версии Cyberpunk 2077 на Android выбрал приложение GameHub. В разрешении 720p при низких настройках графической составляющей и режиме FSR 2.1 Balanced смартфон обеспечил стабильные 30 fps, хотя в некоторых случаях наблюдались просадки в районе 20 fps.

Включение генерации кадров при сохранении тех же настроек позволило достигнуть 50 fps с падением до 40+ fps в более нагруженных сценах. В процессе использования пресета Steam Deck, увеличивающего некоторые настройки до высоких, смартфон обеспечил около 27 fps с отключённой генерацией кадров и 40-50 fps с включённой.

В процессе тестов средняя загрузка CPU варьировалась от 60 до 80 %, GPU был загружен на 50-60 %, а потребление оперативной памяти составило примерно 80 % от 16 ГБ. При этом температурные показатели были высокими, достигая 100 °C.

