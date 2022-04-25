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Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ

Сборка, особенности эмуляции и спектр возможностей крохотного компьютера впечатляют
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На фоне основной массы домашних компьютеров середины и конца 80-х особенно выделяется Amiga. Производительный преемник бессмертного Commodore 64 дебютировал в 1985 году и, несмотря на неожиданно быструю утрату платформой актуальности, повлёк за собой существенные изменения в восприятии людьми ПК. Библиотека игр и ПО для Amiga настолько любима заставшими его пользователями, что компания Retro Games Ltd. На днях представила A500 Mini, лучшее технологическое решение для тех, кто хочет получить лёгкий и удобный доступ к полной библиотеке контента Amiga для всех возрастов. Давайте же посмотрим, что может предложить этот малыш, и как он устроен.

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Вдохновителем A500 Mini можно считать Amiga 500 выпуска 1987 года, самого популярного ПК из семейства Amiga. Оригинал работал на Motorola 68000 с тактовой частотой ~ 7 МГц и 512 КБ ОЗУ. Именно объём оперативной памяти и дал название устройству. A500 Mini всё-таки более современный, чем его давний родственник: он снабжен чипом All Winner H6 ARM и ПО для эмуляции Amiberry, работающим с базовым разрешением 720p. Как и другие подобные релизы, A500 Mini – это полноценное решение для эмуляции, в данном случае основанное на аппаратной поддержке Raspberry Pi 3 с несколько более высокой точностью и совместимостью благодаря своим корням в WinUAE.

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Внешний вид A500 Mini вдохновлен полноразмерным собратом. Корпус снабжён нефункциональной миниатюрной клавиатурой, крошечной кнопкой питания, тремя портами USB, HDMI и USB-C для питания. Это красивое маленькое устройство вызывает теплые чувства даже у тех, кто никогда не пользовался оригинальным Amiga. Пластик, из которого сделан Mini, довольно высокого качества, однако кнопка питания ощущается и выглядит дешевой.

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В комплекте с системным блоком поставляются мышь и игровой контроллер A500, необходимый для взаимодействия с играми, предустановленными на устройстве. Мышь представляет собой уменьшенную копию оригинала и выглядит аутентично, хотя и весит немного меньше, а также использует оптический датчик, а не резиновый шарик. Контроллер же черпает вдохновение из геймпада Amiga CD32, который дебютировал в 1993 году и стал стандартом для консолей Amiga. Опять же, сборка хороша, а расположение кнопок модернизировано по сравнению с оригиналом 1993 года. Крестовина также была заменена с оригинальной конструкции в форме диска на альтернативу в стиле PlayStation, которая более точна, но кажется слишком жесткой.

Кроме того, из протестированных с A500 Mini контроллеров только 8BitDo SF30 показал себя идеально, и в итоге предстал лучшей альтернативой оригинальному геймпаду. Остаётся надеяться, что с будущими обновлениями прошивки создатели добавят возможность подключать больше устройств, исправят проблемы совместимости и позволят управлять курсором мыши с помощью аналогового джойстика.

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При загрузке устройства пользователя встречает интерфейс в стиле Netflix, показывающий 25 доступных игр. Не все из них являются общеизвестной классикой, виной чему проблемы с лицензированием. Из тех игр, в которое можно поиграть со старта, наиболее интересна Another World как выдающийся пример одновременно приключенческого платформера со своей уникальной атмосферой и игры с высокой зависимостью от центрального процессора. В целом, игры эмулируются правильно, с небольшими различиями в графике, звуке и скорости работы между A500 Mini и оригинальным устройством.

У игрока также есть доступ к меню опций. Пользователю предлагается выбор выходной частоты 50 Гц и 60 Гц, однако не думайте, что последний вариант лучше. Большинство представленных игр были созданы для европейского стандарта 50 Гц, поэтому здесь они работают точнее. Также можно настроить размер экрана, чтобы динамически обрезать и масштабировать изображение, чтобы оно лучше подходило для современных дисплеев, и эта функция работает достаточно хорошо. Есть также фильтры, в том числе ЭЛТ-фильтр, но они немного грубоваты, и их использования, вероятно, лучше избегать. Наконец, индикаторы на устройстве можно настроить так, чтобы они реагировали на активность диска, что полезно, чтобы отличить игру, в которой произошел сбой, от игры, которая просто загружает следующий уровень.

Последним важным преимуществом A500 Mini является поддержка WHDLoad. По сути, это заархивированный файл образа игры, оптимизированный и настроенный для оптимальной работы на оригинальном оборудовании. Иногда его называют решением для эмуляции, но на самом деле WHDLoad разработан для оригинального оборудования и работает там так же, как и на любом эмуляторе. Что наиболее важно, так это то, что WHDLoad компилирует дискеты в единый образ дисковода, практически устраняя необходимость замены дисков, создавая единое файловое пространство для любой игры в системе. Для A500 Mini это означает, что он настройка игр стала ещё проще, а запуск осуществляется простым двойным кликом.

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Сами Retro Games опубликовали профиль WHDLoad на своем веб-сайте для загрузки на USB-накопитель, с помощью которого вы можете подготовить и выгрузить свои собственные дискеты Amiga, что, по общему мнению, является сложным процессом. Однако, по сути, перед вами открываются все возможности Amiga — вы можете установить любое ПО и получать дополнительные опции для каждого приложения, чтобы настроить эмуляцию по своему вкусу.

В конце концов, на A500 Mini можно взглянуть с двух сторон. Для возрождения детских воспоминаний или знакомства с библиотекой Amiga в первый раз A500 Mini подходит лучше всего, особенно учитывая его открытый характер, когда дело доходит до загрузки игр. Это дает более современный опыт работы, позволяя получить доступ к некоторым играм, которые раньше было трудно найти в виде оригинальных копий и трудно установить в режиме эмуляции. Однако для тех, кто уже набаловался оригинальным оборудованием или тщательно настроил эмуляцию с помощью устройств Recalbox или MiSTer, здесь нет ничего нового, и вам, вероятно, лучше остаться с нынешней конфигурацией.

Как и Commodore 64 Mini до него, будет интересно посмотреть, приведет ли выход A500 Mini к периоду бума новых коммерческих релизов на базе оборудования Amiga. Благодаря этому устройству разработчики могут увидеть возможность ориентироваться на «новую» платформу для своих современных «ретро»-релизов, как это происходило уже не раз до этого.

Статья является переводом обзора Digital Foundry для заинтересованной в ретро-железе и ретро-гейминге аудитории. Спасибо за ознакомление! 

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