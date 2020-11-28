Интересные товары с Aliexpress: неодимовый магнит, паяльник TS100 и другое
Мощный неодимовый магнит
Поисковый магнит представляет собой стальной корпус, в который при помощи клея закреплен магнит.
Магнит и стальной корпус имеют порошковое покрытие. Фишка именно этого магнита в том, что он имеет две рабочих стороны. Поисковые магниты используются для извлечения железных частей из труднодоступных мест (из колодцев, рек и других водоемов). Максимальная тяговая сила колеблется от 35 до 160 кг и зависит от диаметра выбранного магнита. Ну, а цена от 800 до 1400 руб.
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Цена $10.57 - 24.52
Внешний аккумулятор
Мощный повербанк Asometech ёмкостью 50000 мАч оснащён четырьмя портами USB, одним Micro-USB и Lightning, а также USB Type-C для удобства подзарядки самого девайса. На верхней панели предусмотрен LED-дисплей для мониторинга заряда. Аккумулятор подходит для мобильных устройств таких брендов, как Xiaomi, Samsung, Huawei, а также смартфонов iPhone.
Цена $23.17 - 34.12
Baseus Type C
Перед Вами умный кабель от известного Китайского бренда Baseus, предназначенный для зарядки смартфонов по интерфейсу USB TypeC. Фишка заключается в том, что при полной зарядке - кабель прекращает поставлять энергию в смартфон - просто отключается. Это сделано специально для тех, кто любит оставить смартфон на зарядке на всю ночь. Длина - 1 метр. В наличии доступно 3 цвета.
Цена $7.48
Портативный программируемый паяльник TS100
Это необычный программируемый паяльник с ЖК-дисплеем. Паяльник очень прост в управлении: интуитивный интерфейс и очень эффективный нагревательный элемент. На дисплее можно увидеть текущую температуру, а кнопками можно регулировать. Нагревается быстро, улучшенная теплопроводность. Очень удобное устройство, можно программировать под свои нужды.
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Цена $51.99 - 57.99
Радиаторы для процессора
Такой небольшой радиатор легко снизит температуру вашего процессора, а значит, увеличится и быстродействие компьютера. Также на радиаторе имеется небольшой oled-дисплей, на котором отображается температура. Сам радиатор приходит в небольшой пластиковой коробочке с уплотнителем внутри (чтобы не повредился в пути).
Цена $7.64 - 10.25
Перчатки HEROBIKER
Мужские зимние перчатки с подогревом. Продавец позиционирует их как мотоперчатки, т.е. для езды на мотоцикле или велосипеде. В прочем ничто не мешает вам использовать их для других целей. Сверху на запястье расположен кармашек на молнии, в котором находится аккумулятор.
Кнопкой с символом питания служит, собственно, для его вкл/выкл, а также для переключения режимов нагрева. Для удобства имеет цветную подсветку для определения работающего режима. Под пальцами пришита светоотражающая линия. Есть возможность заказать комплект без аккумуляторов, т.е. придут только чехлы, в которые вы сможете поместить свои элементы питания, если не доверяете китайским.
Цена $21.89 - 35.47
Женские модные водонепроницаемые зимние ботинки
Это женские модные водонепроницаемые зимние ботинки сезон 2020. Название бренда: HAJINK. Материал подошвы: резина. Материал подкладки: плюш. Материал стельки: короткий плюш. Высота каблука: плоский (≤1 см). На выбор цвета: черный, красный, синий, коричневый, серый. Размеры по длине стопы: от 22 см до 29 см. Оценили товар в среднем на 4.8 баллов. Бесплатная доставка.
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Цена $7.79 - 13.95
Электробритва
Электрическая портативная бритва, главной особенностью которой является использование во влажной среде, имеет встроенный аккумулятор емкостью 800 миллиампер часов, для зарядки бритвы есть адаптер в переменного тока с напряжением 220 вольт.
Бритвенная головка с тремя лезвиями, которая тщательно удаляет волосы обеспечивая гладкое бритье. На ручки есть световые индикаторы режимы работы, зарядки, оповещение об очистке.
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Цена $21.16 - 21.30
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