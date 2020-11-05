Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth динамик, смарт-часы и другое
Divoom портативный Bluetooth беспроводной динамик с FM-радио
Беспроводной bluetooth-динамик с fm-радио и поддержкой картой TF до 32 Гб. Мощность динамика данной устройства составляет 4вт. При помощи данного гаджета можно прослушивать радиостанции, а также проигрывать треки в формате MP3.
Колонку можно взять с собой в дорогу, на улицу, а также слушать дома. Работает от встроенного аккумулятора до 5 часов, заряжается через USB кабель, в комплекте есть специальный чехол, удобно носить за подвесной шнурок.
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Цена $28.15
Игровая клавиатура и мышь
Очень популярный комплект игровой периферии для ПК. В силу своей бюджетности в нем используется мембранная, а не механическая клавиатура. Но и у неё есть свои плюсы: это практически бесшумный ход клавиш, а также водонепроницаемость - пролитый чай этой клавиатуре не страшен.
Минусом является отсутствие русской раскладки, что решаемо покупкой наклеек (букв) в любом DNS. Мышь довольно тяжелая (вес 102 г) как для проводной модели, и в неё установлен сенсор на 3200 DPI. Ресурс основных кнопок - по 5 млн нажатий.
Цена $10.07 - 15.98
Смарт-часы Amazfit Stratos
Смарт часы с функциями GPS, глонасс. Есть биометрическая функция сбора данных, канал беспроводной связи Bluetooth. Это отличный аксессуар для занятий спортом, кроме того есть опция коротких уведомлений, поддержка русского языка.
Оперативная память устройства составляет 512 МБ. Питание идет от батареи в 300 миллиампер часов. Часы имеют программы тренировок. Удобный дизайн, силикатный ремешок не натирает руку.
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Цена $119.99
Классическая розетка с дополнительными функциями
Если у вас дома много электронных приборов, которые зачастую заряжаются от USB, то присмотритесь к подобной розетке с обычным универсальным входом, а также с двумя USB-портами, которые встроены в верхней части розетки. Розетку вы сможете установить самостоятельно. Цвет также вы сможете выбрать сами, исходя из вашего интерьера.
Цена $3.30 - 5.82
Мужская сумка
Классная мужская сумка через плечо с USB зарядкой, так что вы всегда будете на связи. Удобная и вместительная. Два отдела, которые застегиваются на молнию и впереди дополнительный маленький карман куда можно положить, например, часы. В большом отделе внутри два кармана, сюда поместится все необходимое, зонт, записная книжка-органайзер, бумажник, телефон.
Сшит из плотной непромокаемой ткани. Сидит комфортно. В комплект входит кабель. В продаже есть несколько расцветок.
Цена $7.50
Водонепроницаемый чехол для обуви
Довольно полезный аксессуар, который обеспечит должную защиту обуви от влаги. Обратите внимание, что такое решение нельзя использовать в качестве бахил. Покупателям предлагается множество вариантов по расцветкам. Есть три размера. Чехлы выполнены из высококачественного силикона. У продавца в описании приводится информация по соответствию размеров чехлов с российскими размерами обуви. Заказов уже 3274, есть большое количество положительных отзывов.
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Цена $2.10 - 5.14
Умная электрическая сушилка для обуви
Это классная электронная сушилка для обуви от Китайского бренда WOXOYOZO. Она работает от розетки, имеет мощность 200 Вт. Материалы изготовления - АБС пластик + металл. Габариты - 29,5 х 18,5 х 9,5 сантиметров. Кроме основной своей функции - сушки, этот аппарат еще является стерилизатором обуви.
Цена $29.40
Карманный складной нож
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Многофункциональный складной нож, изготовлен в виде швейцарского ножа из нержавеющей стали, с различными предметами. В вашем распоряжении есть основное лезвие, ножнички, пилка, штопор, открывалка.
Данный ножик отличный вариант для туристического похода, а так же выживания в условиях дикой природы. Конструкция ножа разборная, все предметы держатся на винтах, с креплением под звёздочку. Удобный и практичный инструмент.
Цена $14.12
Светоотражающая лента
Такие светоотражающие ленты можно использовать не только в автомобильной тематике. Некоторые люди, например, используют их для детской коляски. В магазине на выбор есть шесть расцветок. Длина одного рулона составляет три метра. Его стоимость во время распродажи будет составлять 130 рублей. Перед приклеиванием нужно хорошо очистить и обезжирить поверхность.
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Цена $1.89
Камуфляжные чехлы на авто
Для любителей охоты и рыбалки стоит обратить внимание на специальные чехлы в стиле камуфляжа. Сделаны чехлы из синтетического волокна. Они не будут пропускать влагу и довольно износостойкие. Подойдут для владельца, который берет с собой собак или садится в грязной одежде. Можно установить на технику без крыши или лодку.
Не нужно будет переживать о том, что что кресло промокнет или испачкается.
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Цена $13.00 - 27.30
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