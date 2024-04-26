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Редакция
События в мире Михаил Андреев
AP: США приказали Киеву отвести танки Abrams из зоны боевых действий
Когда их передавали, фантазировали совсем другой исход. Впрочем, как и всё, что касается антироссийских действий в рамках этого конфликта.

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Американские танки M1 Abrams, как бы это помягче выразиться, не стали очередным «чудо-оружием» в руках ВСУ в рамках российской специальной военной операции. Даже наоборот: из 31 переданной единицы M1 Abrams пять или шесть уже были уничтожены российской армией, причём не успев даже сделать выстрелы, дабы хоть психологически повлиять на ход боевых действий. Охота за «американцами» (Abrams), «немцами» (Leopard) и «англичанами» (Challenger) в российских войсках идёт, понятное дело, ожесточённая, поэтому сложно понять, на какие фантазии рассчитывали западные функционеры, когда принимали решение о поставках своей бронетехники на Украину.

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Возможно, на те же фантазии, в которые верили при введении беспрецедентного количества незаконных антироссийских односторонних рестрикций. И результат оказался тем же самым: переданная Киеву техника горит в совершенно чудовищных количествах, и западным кураторам Украины это не нравится, потому что прямо на их глазах уничтожаются последние мифы о западном оружии и параллельно на весь мир рекламируются российские вооружения. И вот, как сообщает издание Associated Press (AP), американское командование приказало Киеву вывести танки M1 Abrams с линии боевого соприкосновения.

Причину никто не скрывает. AP ссылается на комментарий зампреда Объединённого комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди и одного представителя Пентагона, пожелавшего остаться анонимным. По их словам, танки оказались предельно уязвимыми к дешёвым юрким беспилотникам, поэтому их невозможно использовать на открытой местности без риска быть обнаруженным и атакованным.

Проще говоря, представители военного руководства США прямым текстом заявили, что танки M1 Abrams не годятся для современных конфликтов высокой интенсивности между двумя примерно равными по техническим возможностям сторонами. Да, равность технических возможностей ВСУ обеспечивается исключительно за счёт вовлечения в этот конфликт США и НАТО, но с точки зрения выводов по использованию неподготовленной к конфликту такого рода военной техники данное обстоятельство не столь важно. Не забываем, что Украина — это в первую очередь полигон; бывший министр обороны Украины Резников хотел этого, он это получил. Правда, сам теперь сбежал на Запад и живёт припеваючи, почему-то не желая оставаться на «полигоне», о котором он так мечтал.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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