Вращательное устройство при скалолазании

Для тех, кто решил разнообразить свою скучную жизнь, и кто захотел заняться скалолазанием, необходимо приобрести подходящее обмундирование. Для себя я присмотрел на Алиэкспресс вращательное устройство, которое не позволит тросу закрутиться. Девайс сделан из прочной нержавеющей стали, поэтому прослужит вам долгие годы верой и правдой. И самое главное продавец гарантирует безопасность в использовании вращательной машинки. Посмотреть товар

Цена $16.87

ЖК-монитор с высоким разрешением

Разумеется, использовать этот монитор можно и в качестве основного, но как правило такие покупают, когда не хватает рабочего пространства на 1 мониторе. Диагональ - 15.6 дюйма, а максимальная толщина - 10 мм. Таким образом монитор спокойно поместится в сумке или рюкзаке рядом с ноутбуком.

Несмотря на портативный размер, в корпусе есть даже пара динамиков, хотя звук ожидаемо такой себе. Есть порт 3.5 мм для подключения наушников, Mini HDMI и 2 порта USB Type-C с возможностью передачи изображения. Посмотреть товар

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Цена $107.55

Высокоскоростной USB флэш-накопитель

Флеш-накопитель DataRunner с металлическим корпусом выполнен в форме брелока и имеет USB-порт 3.0. Скорость чтения устройства составляет до 40 МБ/с, а скорость записи до 20 МБ/с. В интернет-магазине доступны на выбор флешки объёмом от 8 ГБ до 256 ГБ и двух цветов: серебряная и золотая. Посмотреть товар

Цена $3.80 - 35.99

KKMOON G1200 цифровой микроскоп

Основное назначение (почему его покупают) - пайка мелких компонентов. В отличие от дешевых вариантов, здесь мы имеем большой 7-дюймовый дисплей и нормальную 12 Мп матрицу. Минимальная дистанция фокусировки 10 мм. Питание по выбору от встроенного аккумулятора или по USB от адаптера или повербанка. Имеется регулируемая подсветка из светодиодов. Заявлено увеличение до 1200х, возможно на практике будет меньше, потому что китайцы могут плюсовать оптическое объектива и программное. Отзывы на товар положительные, картинка четкая, подсветка достаточная, можно писать видео и делать фото в высоком разрешении. Посмотреть товар

Цена $55.46 - 67.62

Паяльная паста-флюс

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Прелесть этой пасты заключаются в том, что никакого паяльника при пайке проводов не требуется. Паста состоит из мелких частиц олова и свинца смешанные с флюсом, также различных добавок. Паять можно обычной зажигалкой. Посмотреть товар

Цена $1.27 - 4.18

Видеорегистратор Jado Smart

Продвинутый видеорегистратор с большим дисплеем, который напичкан самыми разными современными функциями. Есть возможность 24-часового мониторинга во время парковки, а система из нескольких камер будет контролировать за ситуацией вокруг и внутри транспортного средства. Есть удобное приложение для смартфона, которое позволит также наблюдать в режиме реального времени за вашим автомобилем. На странице товара можно заказать с картой памяти, вплоть до шестидесяти четырех гигабайт. Посмотреть товар

Цена $39.99 - 76.66

Стерилизатор

Это умный стерилизатор Xiaomi Mijia Xiaoda UVC. Он предназначен для дезинфекции унитазов. Способ стерилизации - ультрафиолет + озон. Изделие устанавливается на внутреннюю часть крышки унитаза. После того, как Вы закроете крышку - устройство будет дезинфицировать Ваш унитаз. Работает от перезаряжаемой литиевой батареи на 3600 мАч. Размер изделия 10 х 6 х 3,2 сантиметров. Посмотреть товар

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Цена $13.93