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10 интересных товаров с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: импульсно-дуговая зажигалка, перезаряжаемый вентилятор для очистки от пыли компьютера и другое

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Импульсно-дуговая зажигалка с сенсорным экраном

 Стоит она, конечно, дороговато, но выглядит просто превосходно. Во-первых, зажигалка работает на нагревательном элементе (со стороны похож на некую плазму). Во-вторых, зажигалка оснащена аккумулятором и заряжается через обычный usb-разъем, поэтому она практически «бесконечная». Нагревательный элемент расположен между стенок, которые защищают от ветра и влаги, поэтому такая зажигалка «даст огонька» даже в плохую ветреную погоду. На корпус нанесен логотип мерседес, выглядит стильно. А различные подсветки логотипа (зеленая, синяя и красная) подскажут, на сколько заряжен аккумулятор. Зеленый цвет — 75-100% зарядки, синий — от 25 до 75%, красный — меньше 25% (пора ставить на зарядку).Посмотреть товар

Цена 1 198,82 - 1 366,02 руб.

 Перезаряжаемый вентилятор для компьютера

Отличный компактный вентилятор для очистки от пыли в труднодоступных местах. За счет своей формы носика можно подлезть практически куда угодно, отлично подойдет для чистки техники от пыли. Работает от зарядки, внутри встроен аккумулятор на 6000 мАч. При беспрерывной работе хватает заряда на 30 минут. Скорость вращения 33000 об/мин, что примерно равна потоку ветра 28 м/с. Посмотреть товар

Цена 6 604,36 руб.

Xiaomi Mijia мини плитка от USB.

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Я люблю пить чай сидя за ноутбуком и могу делать довольно долго. За это время мой чай может остынуть, поэтому такая штука мне прям очень удобна. Также часто ставлю на неё кружечку с чаем дочки, который она тоже может пить на протяжении долго времени, а так чай не остывает и поддерживает свою температуру. Заряжается от USB-кабеля и очень прост в управлении. Посмотреть товар

Цена 918,76 руб.

Магнитная ключница

Эта милейшая и забавная сова выполняет одну из самых важнейших задач - в своих цепких лапках держит ключи от домашнего очага.

Ключница работает за счёт магнита и в тот момент, когда вы отдаете сове на сохранение ключи, она словно пробуждается, открывает глаза и начинает их охранять.

Производитель уверяет, что птичка-сторож способная удерживать связку ключей весом до 200 грамм. Однако не стоит её сильно нагружать - поберегите птичку.

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Ключница будет радовать вас день ото дня, а особенно она понравится конечно же детям, которые непременно воспримут этот аксессуар как игрушку.

Заказать такую ключницу можно в 3-х различных цветах. В качестве крепления в комплекте идёт двусторонний скотч.Посмотреть товар

Цена 328,55 руб.

Baorun профессиональная машинка для стрижки животных

В наборы для груминга входит машинка для стрижки с насадками, и на выбор можно добавлять ножницы для стрижки шерсти, ножницы для когтей или металлические расчёски. Помимо этого в комплекте идёт масло для машинки, зарядка и оригинальная коробка.

Ножи у машинки отличные, справляются с очень пушистыми и длинношёрстными питомцами. Машинка работает довольно тихо, так что животное не будет пугаться громкого звука.Посмотреть товар

Цена 1 439,59 - 2 218,73 руб.

Автомобильный видеорегистратор

Высококачественный видеорегистратор имеет высокую четкость изображения, которая способна передавать самые мельчайшие детали. Смотрится классно в любом салоне автомобиля. Устанавливается просто, благодаря прочному креплению, четкость картинки не зависит от времени суток, снимает отлично как днем, так и ночью, благодаря ночному режиму. Есть возможность подключить флешку или же передавать запись по wifi на смартфон. Посмотреть товар

Цена 2 486,25 - 6 252,40 руб.

Автомобильный кипятильник

Иногда в дальней поездке или стоя в пробке хочется выпить чего-нибудь бодрящего, например чайку или кофейку. Холодное пить не хочется, но проблема решаема - электрический кипятильник. Он работает от 12 вольт и включается в разъём прикуривателя вашей машины. Ёмкость, с опущенным в неё кипятильником можно поставить прямо в подстаканник. 500 мл жидкости вскипает примерно за 10 минут. Рейтинг товара 4.8 звезды.Посмотреть товар

Цена 245,79 руб.

Автомобильный тестер качества моторного масла

Данное устройства позиционируется, как тестер моторного масла. Оно питается от батарейки CR2032, спереди есть триггер выключения и включения, переключатель выбора типа силового агрегата, фонарик и кнопка «TEST». Чтобы проверить качество масла, нужно добавить одну каплю на тест-контакт, и устройство вам выдаст его качество. Если загорится зеленый диод, то все в порядке, а если красный – масло уже выработало свой ресурс. Посмотреть товар

Цена 1 638,55 - 1 948,71 руб.

Тритиевый брелок

Мне нравятся различные светящиеся в темноте штуковины (может быть потому что ещё молодой), вот только у всего подобного один жирный минус - свечение это накопительное и прекращается спустя несколько часов.
Но есть и предметы способные светиться непрерывно и не требуют какой бы то ни было подзарядки:

Вот например, тритиевый брелок как раз один из таких.
Он может светиться в течение 25ти лет и не требует подзарядки.

Я думаю, 25 лет - довольно долгий срок, скорее всего вы потеряете его раньше, так что беспокоиться, что он погаснет, не стоит.

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Светит неярко (при дневном свете вообще не заметно), но в темноте виден хорошо. Можно даже подсветить пару строк в книге, но читать при таком освещении я бы не советовал.

ВАЖНО: Он не радиоактивен. Безопасен на 100%Посмотреть товар

Цена 1 519,01 - 1 602,61 руб.

Автомобильный пылесос

Каждый автовладелец пытается содержать свой автомобиль в чистоте. Салон автомобиля также нуждается в периодической уборке. В этом деле отлично поможет автомобильный пылесос. Он питается от прикуривателя, так что пылесосить можно, находясь далеко от розетки. Мощность аппарата 120 Вт - довольно мощный для своего класса. В длину пылесос составляет 37 см. Чистит в салоне отлично, и удобно выбрасывать накопившийся в нем мусор.

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Цена 1 789,87 руб.

Чехол для автомобиля

Предназначение чехла для автомобиля большинству водителей и объяснять не следует. Он необходим, дабы уберегать авто от пыли, грязи, воды или снега, птиц и прочих внешних факторов в свободное от эксплуатации машины время.

Еще одним преимуществом чехла этой модели является его отражательная способность, составляющая более 80%. Он одинаково хорошо подходит для абсолютно любых погодных условий, начиная жарким летом, а заканчивая снежной и морозной зимой.

Чехол выполнен из полиэстера. Данный материал при своей легкости и тонкости обладает и хорошей прочностью. Застежка конструкции выполнена в виде молнии, что позволяет при необходимости снять чехол и достать из машины нужные вещи.

Он является водонепроницаемым и способен выдерживать давление до 800 миллиметров воды. В запасе у продавца имеются самые различные размеры чехлов для разных классов автомобиля с отличающимся кузовом.Посмотреть товар

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Цена 2 630,88 - 3 065,59 руб.

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