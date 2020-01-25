Глобальная версия Amazfit GTR 47 мм Смарт-часы

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Цена $139.99 После месяца использования доволен очень! Радуюсь как ребёнок. Все работает нареканий особых нет. Да интерфейс не самый быстрый. Может быть по функционалу они уступят топовым моделям других производителей. Но время в работы от батареи просто фантастика. При условии включённой геолокации измерения пульса. Отображения сообщений из приложений телефона и звонков на данный момент 34 дня на одном заряде и ещё 24% заряда осталось. В общем использую как фитнес трекер и стильные часы, а заряжать реже раза в месяц. Для меня это именно то что хотелось.

1 пара быстрых шнурков

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Цена $0.78 - 1.18

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Новые xiaomi freetie Memory хлопковые мягкие амортизирующие стельки

Доставка 35 дней. Всё пришло целое в полном комплекте. Порадовала куча запасных винтиков. Очень маленькие винтики и вкручивать их надо уже на полностью и правильно зашнурованном ботинке. Нужна сноровка. В запаянные кончики винтики тяжело закрутить, потому они были безжалостно обрезаны. С первым шнурком пришлось повозиться, со вторым уже всё как по маслу. Отлично получилось. Качество хорошее. Рекомендую.

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Цена $3.79 - 4.70

Продавец отсылал неделю после оплаты. Посылка отслеживалась на всем пути. Пришли чуть больше чем за месяц. Первое ощущение отличное. Удобные, брал для работы, так как весь день на ногах в ботинках. Классные стельки, xiaomi как и во всем остальном на высоте. Закажу ещё пару на запас.

Новый 100g свинцово-оловянный припой

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Цена $1.26

Отличный припой, правда шёл долго, чуть больше месяца. Качество хорошее. Всё как ожидалось. Почтой России только тупит активно с доставкой. Товаром доволен, продавец в переписке общался приветливо и вежливо, в работе можно использовать без канифоли хватает которая есть в олове. Хорошо плавиться при 300 градусов текучесть и блеск присутствует. Рекомендую к покупке.

Оплетка для снятия припоя

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Цена $0.85

Товар соответствует описанию. Упаковано качественно. Товар пришел без видимых дефектов. Трек отслеживался до страны назначения. Получил через 25 дней. Товар бросили в почтовый ящик. Всё вроде целое, пока не пользовался. На внешний вид качество хорошее. Размер совпадает. Катушка для оплетки удобная для работы и хранения.



