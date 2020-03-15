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AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого

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Предисловие

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Игровой потенциал AMD Ryzen 7 2700 настолько велик, что он вытягивает однопоточное старье, в легкую расправляется с современными играми, а также будет обеспечивать комфортную производительность во всех будущих играх в следующие 5 лет уж точно.

Я хотел бы напомнить читателям моего блога, что приобрел этот процессор за 10К рублей в свое время, хотя за те же деньги мог бы обзавестись мейнстримным R5 3500X. Я приобрел 8-ядерный процессор, так как мои игровые вкусы очень специфичны, я энтузиаст не только в значении "оверклокер", но и в получении специфичного игрового опыта.

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Я являюсь преданным фанатом souls-borne игр, но PS3 в свое время мне обзавестись не удалось. Благо на лучшей игровой платформе (PC) уже сейчас можно играть в "бывшие эксклюзивы" различных устаревших консолей с лучшими FPS, настройками графики и разрешением. И вот после апгрейда с LGA1155 на AM4 я наконец могу позволить себе играть с комфортом в мой любимый Demon's Souls с прекрасным пресетом графики, который какой-нибудь PS3 даже и не снился, а также в FullHD разрешении с 4-х кратным масштабированием,то есть, это выходит 4К, которое даже современные консоли "вытянуть" в 30 кадров не в состоянии.

И в первую очередь я покупал полиядерный (многоядерный, кто не понимает мой древнегреческий) процессор для противостояния консолям настоящего, прошлого и будущего. И если с будущим уже все предрешено, победа над современными консолями уже одержана, то остается "добить" прошлое поколение консолей, отобрав у них последние остатки эксклюзивов.

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Благо, с этим отлично справляются энтузиасты-любители, разрабатывающие различные эмуляторы всякого рода маломощных консолек. И я благодарен им за то, что могу позволить себе играть в  мои любимые игры с лучшей графикой, лучшим FPS и лучшим управлением.

И давайте же посмотрим, на что способен Ryzen 7 2700 в консольных эксклюзивах, которые, кстати говоря, "сжирают с потрохами" всякие шестиядерные процессоры (особенно без HT или SMT).

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Тестирование будет проводиться в двух отличных играх: в прекрасном Demon's Souls и, конечно же, в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Если с DS - это скорее вкусовщина (по мнению многих), то в Зельду должны поиграть все. Но истинный ПК-боярин, а тем более энтузиаст, не будет довольствоваться консольными ограничениями в столь прекрасной игре, ему нужно от игры все и даже больше. Извините, но играть на приставке от Nintendo в наше время - это мазохизм, как бы сильно я не уважал данную компанию.

Что же, давайте окунемся в "true pc gaming".

Ахтунг!

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Я не поддерживаю пиратство, поэтому имею лицензионные копии этих игр. Я лишь хочу играть на лучшей платформе и с лучшей графикой.

Тестовый стенд

Тестирование игр проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700;
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.

Для запуска The Legend of Zelda: Breath of the Wild использовался эмулятор CEMU версии 1.17.3.

Для запуска Demon's Souls использовался эмулятор RPCS3 версии 0.0.9-9925.

Тест Demon's Souls

Для начала взглянем, как идет игра на PS3. Предоставляю вашему вниманию достаточно показательный скриншот:

Как мы видим, значительные просадки FPS присутствуют даже на "родной" для игры платформе.

А теперь взглянем на PC версию Demon's Souls:

Окно создания персонажа с моим ником, дабы не было лишних вопросов о том, являюсь ли я автором сего.

А теперь взглянем на замеры значений FPS, которые были выполнены в процессе игры:

Как мы видим, FPS намного выше, чем на PS3. Какие-либо статтеры не ощущались. Хотя в 30 кадров играть не очень комфортно, я мог бы настроить эмулятор на стабильные 60 FPS, но поленился. Хотя я вас уверяю, что это вполне реально.

Тест The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Для начала взглянем, как идет игра на консолях от Nintendo. Предоставляю вашему вниманию достаточно показательный скриншот с более-менее идентичной моей сцене:

А теперь лицезрейте божественный PC-гейминг. Также отмечу, что эмулятор позволяет комфортно играть при помощи клавиатуры и мыши, что только усиливает наслаждение, получаемое от игры:

А теперь взглянем на замеры значений FPS, которые были выполнены в процессе игры:
Тут любые комментарии будут излишни. Мы наблюдаем лишь полную никчемность слабого консольного железа в сравнении с PC. Причем это игра на эмуляторе, если бы разработчик сделал качественный и профессиональный официальный порт игры на ПК, то FPS был бы значительно выше. Но нам приходится довольствоваться лишь "костылями", чтобы насладиться игрой в лучшей ее реализации на элитной платформе.

Заключение

Собственно, вытекает весьма логичный и справедливый итог всей этой статьи, который уже давно понятен всем адекватным людям: ПК - это лучшая игровая платформа, а "консольные корпорации" выживают на рынке только за счет своих "эксклюзивов". И я надеюсь, что когда-нибудь всему этому придет конец и у нас, у всех геймеров, будет единая платформа, вы сами понимаете какая...

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ryzen 7 2700 ps3 demons souls demon&#x27;s souls pc demon&#x27;s souls пк the legend of zelda: breath of the wild zelda zelda pc
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