Hogwarts Legacy 2023: новый шанс для волшебников

Заклинание разработчиков долгожданной игры Hogwarts Legacy в 2023 наконец-то сработало и фанаты вовсю воскликнули от счастья. Игра, разработанная студией Avalanche Software и изданная Warner Bros. Interactive Entertainment, первоначально была анонсирована на конференции PlayStation в 2020 году и быстро стала объектом вожделения для многих геймеров.

Разработчики обещали нам уникальный опыт, который позволит игрокам полностью погрузиться в мир Хогвартса и стать настоящими волшебниками. Однако, после анонса игры, появилась некоторая неуверенность у фанатов серии. Ведь уже были выпущены множество игр по мотивам Гарри Поттера, и большинство из них не получили особой популярности. Но разработчики студии Avalanche Software не сдались и продолжали работать над игрой. Они обещали создать новый опыт, который будет отличаться от предыдущих игр. Их целью было создать полноценный мир Хогвартса, который можно будет исследовать и в котором можно будет свободно перемещаться.

Игра использует игровой движок Unreal Engine 4, который обеспечивает высокое качество графики и даёт возможность создавать большой открытый мир, где игроки могут свободно перемещаться. Первые кадры игрового процесса и видеозапись появились в 2018 году.

17 марта 2022 года на канале PlayStation на YouTube было опубликовано специальное видео State of Play, посвященное игре Hogwarts Legacy. В ролике показали первый официальный взгляд на игровой процесс и демонстрировали информацию от компании Avalanche Software. Также было подтверждено, что игра выйдет на Nintendo Switch. Игрокам, купившим Deluxe-издание на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Windows, Hogwarts Legacy стала доступна на 72 часа раньше остального мира вместе с несколькими внутриигровыми бонусами за предзаказ.

Hogwarts Legacy представляет собой однопользовательскую ролевую игру с открытым миром, но в отличие от общих черт, которые присущи большинству современных игр, эта игра обладает множеством уникальных характеристик. В этом обзоре мы рассмотрим основные уникальные особенности игры.

В игре игроки смогут посетить классы в школе чародейства и волшебства Хогвартса, в том числе выучить заклинания, посетить занятия по защите от темных искусств, уроки по травологии и зельеварению. Места, которые мы знаем из франшизы "Гарри Поттера", такие как Запретный лес, Волшебный банк "Гринготтс" и деревня Хогсмид, будут доступны для исследования, как и другие области, которые никогда ранее не появлялись в других произведениях, такие как общая комната Хаффлпафф. Локации будут визуально меняться в зависимости от времени года в игре.

Hogwarts Legacy - игра, которая создает, казалось бы, древний и непредсказуемый мир волшебства, который представлен в известной нам всем франшизе "Гарри Поттер". Ощущение реальности волшебного мира и удивительный сеттинг — это то, что вы ждете от этой игры. И не говоря уже об увлекательном игровом процессе, состоящем из эпических битв, загадок и стратегий.

Когда мы говорим о игре, мы не можем не упомянуть оригинальную серию фильмов Поттерианы. Hogwarts Legacy 2023 смело переосмысливает эту легендарную историю. В то время как фильмы главным образом уделялись героям и их задачам, игра начинает совсем другое приключение - приключение игрока.

Студия Avalanche Software дает игрокам возможность создать свою собственную историю жизни волшебника. Он/она начинают свой путь в мир волшебства, выбирая свой дом, присоединяясь к дуэлянтскому клубу и исполняя и незаметные, и важные задания. Мир игры состоит из 16 регионов, включая Хогвартс и Хогсмид, и общая площадь составляет около 7,65 квадратных километров, где около 6,4 квадратных километров доступны для исследования.

Игра полна определенных деталей, которые наверняка заинтересуют даже самых заядлых фанатов франшизы. Игроки не только пройдут свой путь через Хогвартс, но и отправятся в другие уголки мира волшебства. Игра уже стала золотой меткой в игровом жанре.

Мир игры

Волшебный мир Хогвартса снова открывает свои двери для всех желающих. Но на этот раз вас ждет не просто прогулка по знакомым коридорам, а настоящее приключение. Разработчики из студии Avalanche Software подарят нам новый взгляд на знаменитую вселенную Гарри Поттера. Игра Hogwarts Legacy 2023 обещает быть чем-то большим, чем просто еще одной игрой по мотивам популярного фильма.

Hogwarts Legacy — это как окно в мир магии. Это очень личный опыт, в котором вы можете сотворить свои собственные истории и воссоздать своих героев. Разработчики игры, компании Avalanche Software и Portkey Games, приглашают нас в магический мир, созданный Джоан Роулинг.

Игра будет проходить в Шотландии в 1800-е годы и поведет Игрока через легендарный замок Хогвартс, ну и конечно же других магических улиц волшебного мира. Игроки занимают место нового студента в Хогвардсе за много лет до прибытия Гарри Поттера. Иными словами - мы становимся свидетелями основания и первых шагов в развитии Совета Чародеев и Волшебников.

По сюжету главный герой игры став свидетелем загадочного инцидента чудом выживает. Вскоре он понимает, что обладает магическими способностями и получает приглашение в Хогвартс. Герою 15 лет, поэтому он зачисляется в школу сразу на пятый курс. Ему приходится срочно наверстывать упущенное, так как предстоят экзамены. В новой школе он заводит друзей, изучает новые заклинания и раскрывает тайны Хогвартса.

Игроки будут изучать тайны тёмных лесов, принимать участие в уроках колдовства и магии, исследовать древние жилища и принимать участие в фантастических приключениях, которые кажутся совершенно реальными и живыми.

Также стоит отметить, что в игре будут такие сказочные локации, как красивый лес, пещера с полчищами враждебных существ и заброшенный замок, заполненный загадками и таинствами, и многие другие. Важно отметить, что каждая локация в игре обещает быть уникальной и интересной на свой лад. Действие игры будет разворачиваться в течение нескольких месяцев, поэтому у нас есть возможность взглянуть на Хогвартс в разные времена года.

Разработчики вдохновлялись и книгами, и фильмами серии "Гарри Поттер" при создании знаменитого замка Хогвартс. Они соединили элементы обеих версий замка, создав просторный и красочный игровой мир. Замок доступен для исследования, а его территория огромна - без карты игрок может заблудиться в его множественных коридорах. Замок полон жизни, всегда что-то происходит: ученики практикуют магию, горгулии дразнят прохожих, а призрак Пивз поёт раздражающие песни по ночам.

Исследуя замок в игре, игроки могут найти много полезных вещей, таких как золотые монеты и снаряжение, спрятанные в запертых комнатах, которые можно открыть, решив простую математическую головоломку. Поиск всех секретов Хогвартса займёт игрокам много времени и может быть очень интересным.

Исследуя Хогвартс, игрок может найти множество достопримечательностей из книг и фильмов, таких как лестница из «Кубка огня», на которую спустилась Гермиона в розовом платье, или стол в библиотеке, за которым Гарри с друзьями обсуждал философский камень. Поисковый тур также может привести игрока к портретам знакомых персонажей, таких как Полная Дама.

Хотя в игре отсутствуют основные персонажи из «Гарри Поттера», разработчики дали намек на то, что ученики школы могут иметь знакомые фамилии, что делает игру еще более интересной для поклонников вселенной.

Герой имеет право выбора и может поступить на любой факультет Хогвартса: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран или Слизерин. Каждый факультет будет иметь свои уникальные черты и особенности. Вход в гостиную Слизерина будет скрыт за таинственным изображением змеи на стене, а в центре общежития Когтеврана можно будет найти невероятную фонтанную архитектуру.

Выручай-комната также будет являться важной базой для героя. Здесь можно будет выращивать растения, варить зелья и украшать свой домик. Главный герой сможет даже завести своих домашних животных, а за порядком будет следить домовой эльф.

Пропускать уроки зельеварения и травологии в Hogwarts Legacy нельзя, так как в бою полезно иметь зелья и растения, которые могут восстанавливать здоровье и атаковать врагов. На уроках зельеварения и травологии вам покажут, как создавать такие магические предметы, как рябиновый отвар или хищная капуста, которые будут очень полезны в бою. Обучение этим предметам также позволит вам лучше разобраться в мире волшебства и использовать его в своих интересах. Поэтому игнорировать эти занятия не стоит, если вы хотите стать настоящим магом в мире Hogwarts Legacy.

В игре будут присутствовать призраки Хогвартса, такие как Безголовый Ник и Пивз.

Квиддич в игре не будет доступен, но игрокам будет предложено поучаствовать в гонках на метлах и исследовать окрестности Хогвартса.

Дуэльный клуб в Хогвартсе будет открыт и доступен для игроков, желающих вызвать другого студента на тренировочный бой.

Кроме того, в игре Hogwarts Legacy помимо самого Хогвартса будут и другие значимые локации. В игре будет доступна деревня Хогсмид, где герой сможет посетить известные магазины и таверны. Там будет возможность приобрести множество предметов, зелий и других магических приспособлений. Если вы посещаете деревушку регулярно, то она станет вашим вторым домом. Она особенно прекрасна зимой.

Из Хогвартса можно перемещаться как на метле, так и на животных. В игре доступны приручаемые гиппогрифы и фестралы для более быстрого перемещения в мире магии. А также герой сможет отправиться в опасное путешествие за пределы замка Хогвартса и столкнуться с невероятными приключениями в захватывающем мире магических существ в поисках забытых тайн.

Вы сможете исследовать мир вне Хогвартса, путешествуя по разным локациям и выполняя задания. Как и в оригинальной серии, Hogwarts Legacy 2023 не обходится без злодеев. В игре появятся новые персонажи, которые будут препятствовать вашему путешествию. Злодеями в Hogwarts Legacy выступают гоблин Ранрок и тёмный волшебник Виктор Руквуд. Но вы сможете использовать свои магические способности, чтобы справиться с ними.

Экспериментирование с магическими заклинаниями, побуждение друзей к исследованию замка, знакомство с различными существами мира Harry Potter — все это позволяет изучить этот уникальный мир и дарует удовольствия игрокам. Также в Hogwarts Legacy предусмотрено большое разнообразие квестов и миссий, что позволяет игрокам полностью погрузиться в мир игры и испытать на себе все преимущества и сложности жизни волшебника. Разработчики поставили задачу создать в игре фундаментальную механику волшебства, которая была бы как узнаваемой, так и уникальной. Это позволяет игрокам настраивать и совершенствовать свои заклинания, раскрывая все возможности магии.

Одной из главных особенностей игры является ее свобода действий. Вы сможете выбирать свой путь и самостоятельно принимать решения. Например, вы можете выбрать свой дом в Хогвартсе и влиять на свои отношения с другими персонажами.

Внешне игра демонстрирует свою уникальность. Мир, разработанный Avalanche Software и Portkey Games, выглядит как подлинная магическая реальность: странные звери и растения в багряной цветовой гамме приветствуют вас в лесу, где будете учиться головокружительным заклинаниям.

Но Hogwards Legacy — это не только милая и увлекательная игрушка, в которой вы полностью погружаетесь в мир магии; это еще и игра, которая переосмысливает элементы серии фильмов Поттерианы. Игра не только перезаписывает уже известные истории, но и добавляет новые элементы в историю. В мире Hogwards Legacy мы узнаем больше о прошлом злодеев и более детально сможем узнать, что происходило в мире чародеев и волшебников в то время. Нет необходимости являться фанатом "Поттерианы", чтобы наслаждаться этими историями, добавленными в игру.

Создание своего персонажа

В игре также будет множество интересных и разнообразных персонажей. Главный герой будет студентом Хогвартса, и у него будет возможность завести новых друзей, объединенных общей целью - защищать мир волшебства.

В качестве наставника главного героя выступает новый персонаж для франшизы "Гарри Поттер" - профессор Элеазар Фиг. Во вселенной также появятся новые неигровые персонажи, включая студентов Хогвартса, таких как Амит Таккар, Эверетт Клоптон, а также профессора Онаи, Шах и Матильда Уизли. Из "книжных" персонажей франшизы присутствует Финеас Блэк. Во время прохождения игры игрок сможет завести новых друзей, включая ученицу Пуффендуя Поппи Свитинг, студентку Гриффиндора Натсай Онаи и слизаренца Себастьяна Сэллоу.

Каждый напарник уникален, и вносит свою колоритную нотку в игру. У этих волшебников будут свои сюжетные линии с уникальными заданиями. К примеру, Сэллоу сможет обучить главного героя запрещенным заклинаниям ради самообороны.

Более того, вы можете создать своего персонажа по своему вкусу и перенести его черты характера на протагонистов.

Создание своего персонажа — это огромное преимущество в геймплейной механике Hogwarts Legacy. Выбор пола, расы и внешнего вида — это только начало, которое позволяет игрокам полностью унифицировать своего персонажа по своему вкусу или по своему образу и подобию. Настройка голоса, телосложения и типа палочки — это уникальная возможность создать идеальный образ, который отображает личность героя. Правда игра не позволяет отдельно настроить, скажем, размер подбородка, ширину носовой перегородки и прочие мелочи — можно только выбрать цвет кожи, глаз и волос, а также добавить веснушки.

Но к счастью, разработчики все же постарались предоставить десятки вариантов внешности героя, максимально разнообразные и интересные. А прическу, строение лица и форму бровей можно будет изменить отдельно. Например, мужскому персонажу позволят сделать женскую стрижку — и наоборот. Всё работает во благо инклюзивности.

Таким образом, создание персонажа в Hogwarts Legacy — это настоящее искусство, позволяющее игрокам воплотить свои мечты и желания в ставшем любимой игре. Ну а если вам не хочется заморачиваться с созданием персонажа, вы всегда сможете остановиться на предустановленном внешнем виде, который был показан в трейлерах и рекламных материалах игры.

Для улучшения своих характеристик, персонаж надевает на себя очки, шарф и шляпу, а также меняет свою мантию. В некоторых случаях разные элементы одежды не идеально сочетаются друг с другом, но игра предлагает надежное решение: внешний вид любого снаряжения можно изменить. Для того чтобы изменить внешний вид элемента одежды, вы можете просто навести курсор на него и выбрать "Изменить внешний вид".

Каждый выбор будет влиять на вашу игру и на отношения с другими персонажами. Например, если вы выберете расу гоблина, то вы сможете использовать свою уникальную способность - создание магических предметов. А если вы выберете характер "злодей", то вы сможете получить доступ к уникальным заданиям и диалогам.

Все благодаря игровому процессу, обещающему быть очень динамичным и разнообразным. В игре будет множество заданий, требующих различного подхода и нестандартных решений от игрока, что позволяет подтвердить свой талант волшебника. Также, в игре есть элементы RPG: сражения, выполнение различных заданий, поиск различных вещей и т.д.

Интересным аспектом игры является система прокачки персонажа. Как и в большинстве классических RPG, главный герой набирает опыт и продвигается по игровым уровням, и соответственно развивается его боевая и магическая мощь.

Есть также возможность настраивать окружающую среду, где игроки смогут изменять Выручай-комнату по мере повышения уровня в игре.

Но это далеко не все. В игре также будет множество интересных мелочей, которые делают игровой мир более погруженным и живым. Вот несколько примеров из того, что мы знаем сейчас:

- Система дневника. Это замечательный способ более подробно изучить мир игры и понять ее историю. В дневнике содержится информация о заданиях, персонажах и мире в целом.

- Почти все в игре может быть приведено в движение. Например, можно открыть шкаф, потянуть за рычаг или просто наслаждаться детально проработанными завершающими элементами окружения.

- Система крафта. Игроки смогут изготавливать магические предметы, которые помогут им в выполнении заданий и битвах, использовать свою метлу как быстрое средство передвижения и исследовать открытый мир Хогвартса и его окрестностей.

Графика и звук

Hogwarts Legacy 2023 выполнена в высоком качестве. Разработчики создали полноценный мир Хогвартса со всеми его особенностями. Вы сможете увидеть знакомые коридоры и классы, а также новые локации, которых не было в фильмах.

Техническая составляющая игры также впечатляет. Графика абсолютно потрясающая и точно окутает игрока в атмосферу магии, создаваемой франшизой "Гарри Поттер". Детализированный дизайн и проработанный интерфейс приятно удивляют на всех уровнях игры.

Что касается технических деталей и системных требований, игра будет иметь два графических режима на PlayStation 5 и Xbox Series X: качество и производительность. В первом режиме игра будет работать в 4K-разрешении при 30 кадрах в секунду, во втором - при динамическом разрешении, но в 60 кадрах в секунду. Версия игры для PlayStation 5 будет поддерживать все особенности консоли, включая продвинутую вибрацию геймпада DualSense и 3D-звук. Поэтому, если приобретете игру, обратите внимание на требования, чтобы вовремя убедиться, что ваше устройство соответствует данным критериям.

Минимальные системные требования Hogwarts Legacy:

64-битная Windows 10.

Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600.

8 Гб оперативной памяти.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56.

DirectX 12 и 85 Гб доступной памяти.

Звуковое оформление игры также будет на высшем уровне. Вас ждет музыка, которая поможет вам полностью погрузиться в мир Хогвартса.

Когда погружаешься в игру, почти как будто погружаешься в тот самый мир волшебства. Такой же мир, который мы знаем и любим в фильмах, но в игровых мирах это другое. Общение с персонажами становится практически таким же, как с обычным человеком, таким как мы сами. Все персонажи, начиная от учителей Хогвартса и заканчивая обычными прохожими, кажутся живыми и реалистичными.

Игровой процесс

Наконец, игра — это не только сюжет, но и игровой процесс в целом. Начав волнующее путешествие за пределы Хогвартса, игроки сталкиваются с пространственными заданиями, препятствиями, такими как битвы с магическими существами, забавными Мальфоями и многими другими мистическими событиями.

Игровой процесс Hogwarts Legacy 2023 будет состоять из нескольких составляющих. Вам предстоит проходить уроки в Хогвартсе, выполнять задания и бороться с злодеями. Кроме того, вы сможете исследовать мир вне Хогвартса, путешествуя по разным локациям. В игре будут доступны различные виды магии, которые вы сможете использовать в бою или для решения заданий. Например, вы сможете использовать заклинания "Lumos" для освещения темных мест или "Expelliarmus" для отбивания заклинаний противников.

Hogwarts Legacy предлагает боевую систему, основанную на заклинаниях, которых будет более 20, включая атакующие и защитные заклинания, разделенные на несколько категорий и обозначенные цветами. Во время боя враги могут создавать разноцветные щиты, которые можно разбить, используя заклинание того же типа. Игроки могут уклоняться от вражеских атак и использовать окружающие предметы, например, швырнуть бочку в противника. Разработчики советуют экспериментировать с созданием комбо из нескольких заклинаний, которые можно будет прокачивать с помощью системы талантов.

Разработчики игр постарались предоставить игрокам возможность почувствовать себя, как часть идеального завораживающего мира магии, который мы обожаем. Вы можете придумать своего персонажа, предстать перед распределительной шляпой, получить новых друзей, а также погрузиться в мир тайн и загадок, без которых в мире волшебства и не обходилось. Вам придется быстро и ловко принимать решен, думать, как настоящий волшебник, действуя в определенных ситуациях и участвуя в дуэлях.

В целом, игра служит не только развлечением, но и предоставляет возможность подняться на более высокий уровень в мире игр, что делает ее привлекательной для фанатов игропрома.

Оценка игры Hogwarts Legacy будет сильно зависеть от того, являетесь ли вы фанатом вселенной "Гарри Поттера" или нет. Если вы любите этот мир, то игра стоит каждого потраченного на нее цента. Создатели игры тонко обращаются с исходным материалом, поэтому в первые часы игры вы будете в восторге от количества отсылок к книгам и фильмам. К тому же игра содержит множество интересных деталей, которые захватят ваше внимание даже если вы не очень знакомы с миром "Гарри Поттера".

Однако, если вы не знакомы с "Гарри Поттером", то игра может казаться путаной. Вы должны хорошо разбираться в правилах этой вселенной, так как разработчики не объяснят вам основы магии или отличия факультетов друг от друга. Если вы не знаете ничего о "Гарри Поттере", то перед игрой желательно хотя бы ознакомиться с фильмами.

Есть и другие нюансы, которые могут разочаровать нефанатов игры. Например, выбор факультета и ответы в диалогах практически не влияют на сюжет, и дополнительные задания не отличаются разнообразием. В игре также отсутствуют элементы, которые обычно присутствуют в играх про школьные будни, такие как отслеживание успеваемости, развитие отношений с компаньонами и т.д.

В итоге, Hogwarts Legacy может оказаться довольно ограниченной для профессиональных игроков. Однако, если вы являетесь фанатом вселенной "Гарри Поттера", то это обязательная игра, которую стоит купить. А если вы не фанат, то игра может вам не понравиться, или заинтересует не так сильно.

Скандалы и критика

Hogwarts Legacy подверглась острой критике в связи с возможным антисемитизмом сразу после выпуска первого трейлера игрового процесса в марте 2022 года. В основном критика была сосредоточена на сюжете игры, который основан на эпохе Восстания гоблинов, а также на изображении гоблинов в мире Роулинг. Некоторые образы гоблинов в фантастическом мире у Джоан Роулинг могут ассоциироваться с антисемитскими стереотипами, а именно с крючконосыми банкирами, далекими от человеческих проблем и чувств.

Некоторые критики считают, что основное послание игры заключается в том, что гоблинов нужно рассматривать в качестве врагов за их восстание против угнетателей и борьбу за равные права.

Однако, несмотря на многочисленные призывы к бойкоту, игра быстро стала бестселлером после выхода на рынок. Во время раннего доступа игру сыграли уже более 500 тысяч игроков на площадке Steam, и она заняла второе место по числу игроков в любой платной игре.

Несмотря на все сложности и претензии со стороны критиков, Hogwarts Legacy продолжает оставаться одним из самых крутых проектов в игровой индустрии, и остается в числе самых популярных RPG-игр в мире.

Hogwarts Legacy, согласно Metacritic, получила в целом положительные отзывы со средним баллом 78/100 на платформах PlayStation и Xbox и 79/100 на платформе PC. Наиболее высокую оценку среди всех платформ получила версия для Xbox Series X/S со средним баллом 83/100. Несмотря на критику по поводу возможных антисемитских намеков, игра все же получила многочисленные положительные отзывы за свой уникальный сюжет и заработала репутацию как одна из лучших RPG-игр прошлого года.

В связи с высоким интересом к игре, она была номинирована в категории "Самая ожидаемая игра" на премии The Game Awards 2022 и Golden Joystick Awards 2022, но оба раза проиграла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Но такой игре это даже и не повредило, ведь вряд ли какие-либо награды могут сравниться с признанием и благодарностью фанатов. Сообщество фанатов Hogwarts Legacy постоянно продолжает расти и развиваться, и игра становится все более популярной среди поклонников мира колдовства и волшебства.

Заключение

Hogwarts Legacy 2023 — это новый шанс для всех фанатов серии Гарри Поттера попасть в мир волшебства и уюта, проникнуться чувством ностальгии и найти повод пересмотреть любимые фильмы серии. Если вы являетесь фанатом Гарри Поттера, то Hogwarts Legacy 2023 — это игра, которую вы обязательно должны попробовать. Сова наконец-то прилетит и к вам!

Она обещает быть интересной для самых разных категорий игроков - если вы только начинаете знакомиться с жанром, или же являетесь опытным геймером, игра не оставит вас равнодушным.

Hogwarts Legacy — это игра выхода которой я очень долго ждал. И, когда я ее наконец прошел, то остался очень довольным. Мир Волшебства настолько красив и многогранен, что я бы не против провести в нём еще пару раз. Каждый персонаж, на которого я наткнулся, оставил яркий след в моей памяти. В общем, игра достойна того, чтобы ее выбрать, если вы любите игры в жанре RPG и особенно, если фанатеете по "Гарри Поттеру".

А какое у вас мнение касательно данной игры и какие эмоции вызвала она у вас ?