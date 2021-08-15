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Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII

Совсем недавно я рассказал свои впечатления от игры Call of Duty Infinite Warfare.
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Совсем недавно я рассказал свои впечатления от игры Call of Duty Infinite Warfare. Теперь речь о продолжении серии. Обновленное железо позволило мне насладиться последней на данный момент игрой в сеттинге Второй мировой из серии Call of Duty.

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Казалось бы все та же высадка в Нормандии, все те же пейзажи. И да, и нет. Графика уже достигла кинематографического уровня. Если в прошлых играх серии приходилось дофантазировать то, как бы выглядели эти мутные текстуры в высоком разрешении, то теперь все четко видно воочию.

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В принципе, эту часть можно назвать лучшей, по сравнению со всеми предыдущими частями Call of Duty. Это больше не посмешище, не плод нескольких аутистов программистов.

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Приятно видеть, как простой американский солдатик валит пачками немцев. Удивляешься тому, как они смогли построить одну из самых величайших империй в мире. Как вообще эти люди умудрились захватить почти всю Европу, если даже при виде американского солдата они не могут даже в него нормально попасть.

Сейчас так построена абсолютно все игры - пока ты не убьешь, за тебя это не сделает никто. Жаль, что нацизм в игре раскрыт чуть меньше чем никак. Вообще все что можно узнать о немецкой армии и Третьем рейхе это то, что это кодла отборных овощей и все. Это не игра про вторую мировую, забудьте. Это игра про американскую армию, которую эту войну выиграла.


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Начинается всё со знакомства с этими ребятами. Они между прочим войну выиграли, а ты даже не знаешь их имен. Мы высаживаемся в Нормандию. Герой оставляет любовную записку своей женщине и отправляется на войну. По случайному стечению обстоятельств минометы попадают по всем лодкам, кроме вашей. Следует признать, что игровая реализация высадки в Нормандии получилось очень даже неплохо. Непонятно, почему немцы вооружены ППШ, ну да ладно.


Сложно не оценить героический подвиг американских военных. Что же было мотивацией в войне даже не на собственной земле. Братская поддержка — вот в чем секрет. Настоящая мужская забота.

Доблестные американские солдаты, распрекрасные супер герои, поставили под угрозу весь отряд лишь бы спасти несколько гражданских немецких. Прям ангелы во плоти. По классике совершенно любого американского боевика у нас есть вечно недовольный командир. Он строг, но справедлив. Он силен, брутален, жесток. И он не интересный и ничем не запоминающийся, впрочем, как и все персонажи в этой игре. Невероятное количество громких фраз по типу «не оставим братьев», «не сдаваться», «кто если не мы».

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Почему нельзя сделать героев людьми, а не машинами. Почему солдат в игре не может заплакать. А потому, что американские военные не могут плакать. У них вся жидкость организма собрана в мочевом пузыре, чтобы окроплять всех врагов. В игре не будет неожиданного разворота сюжета, например в виде дезертирства.


Есть предположение, что в игре как-то замешана современная американская армия, потому что это отличная вербовка для молодых бойцов. Вообще нет никакого упоминания про другие фронты. Один раз скажут про Великобританию и все. Эта игра про вторую мировую, про войну с Третьим Рейхом, a про Третий Рейх здесь практически нет ничего.


В игре есть одна стелс-миссия. Она была весьма хороша для Call of Duty. Вы шпион-баба, проникающая в логово нацистов, чтобы устроить там диверсию. Перед этим вам рассказывают вашу историю, и вы обязаны ее запомнить, чтобы правильно отвечать на вопросы немецких солдат. Здесь ты отвечаешь либо неправильно и тебя убивают, либо как надо. Со второго раза ты точно ответишь, даже историю запоминать было необязательно. Секретарша просит подождать девушку с донесением в личном кабинете высокопоставленного человека без этого самого человека. Что ж, вполне правдоподобно.


Она выделяется на фоне всего того театра пропаганды, когда ты видишь, что в Call of Duty могут быть локации и миссии, где ты можешь ходить без оружия. Физически и морально устаешь от монотонного постоянного геноцида миллионов врагов, и такие локации дают передышку. Миссия была интересна как сюжетное отступление. Хотелось, чтобы в этом направлении развивалась вся игра, но нет, это одна миссия.


В игре абсолютно нет военного юмора. Игра абсолютно рельсовая. Например, есть узкий переулок, по нам стреляет снайпер. По заданию миссии нам его надо обойти и убить. Ключевое слово - по миссии. Мне дали гранатомет сказали стрелять по стене, и тогда мы обойдём его через другой переулок и завалим. Но у меня же гранатомет. Зачем его обходитесь, если могу взять РПГ и выстрелить по снайперу. Но нет, не могу. Ведь игрой предусмотрено, чтобы вы тащились в обход, а когда ты будешь из гранатомета стрелять по снайперу, снаряд будет улетать по непонятной траектории и так абсолютно во всей игре.


Если хочешь куда-то отойти налево, то тебе не дадут пойти налево. Микроскопические уровни по размеру как детская площадка, а по краям все огорожено либо проволокой, либо осколками. Я не говорю о том, что в Call of Duty должен быть open-world, как в Ведьмаке или Assassin's Creed. Но можно было сделать хотя бы, чтобы этот герой в окно мог залезть. Зайти можно только в те здания, где проходит миссия, и ни в какие больше.


В этой игре все заскриптовано настолько, что ты сам есть скрипт. Сам игрок не может сделать совершенно ничего из того, что не предусмотрено разработчикам. Вся игра в шоке, когда ты стараешься сделать что-то не по сценарию. Игра тебя постоянно подгоняет, и когда ты на секунду останавливаешься просто вдруг что-то посмотреть, то тебя моментально подгоняют в зад и кричат «живо за нами», «чё ты встал», «вперед».

Это рельсовый кино-аттракцион, тебя просто посадили в вагонетку, оно само по себе едет. Тебе даже толкать не надо, смотришь кат-сцены, периодически нажимаешь пару кнопок.


В самом начале тебя обескураживает мысль что, господи, неужели они что-то поменяли. И ты на этой эйфории не замечаешь очевидных недостатков. Вроде как самый красивый Call of Duty из всех, что были раньше, но в реальности это потасканная мадам, которая всеми силами пытается выглядеть моложе.

Не смотря на все недочеты игра мне понравилась. А какие у вас впечатления от игры?

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