Хорошие и позабытые RPG. Часть первая
Аббревиатура RPG означает фразу - Role-Playing Game, то есть ролевая игра. Это жанр компьютерных, и не только, игр, очень популярный как на момент своего зарождения в 1975 году в лице текстовой RPG Dungeon, так и по сей день.
реклама
В серии статей по компьютерным RPG многие вспомнят полюбившиеся хиты, а также откроют для себя малоизвестные, но интересные ролевые игры.
Gothic – первая игра из одноименной серии игр, вышедшая в 2001 году. Эксклюзив для ПК. Создана немецкой студией Piranha Bytes. Игры была восторженно принята игроками за интерактивный открытый игровой мир, красивую на тот момент графику и умный искусственный интеллект. Игра способна увлечь надолго.
реклама
Two Worlds Epic Edition – ролевая игра от польской студии Reality Pump Studios, вышедшая в 2007 году для ПК и XBOX 360. На момент выхода игра получила средние оценки из-за большого числа ошибок и багов. Но финальный патч исправил все недочеты. По миру игры можно перемещаться с помощью лошади.
реклама
Risen – ролевая игра, выпущенная немецкой студией Piranha Bytes в 2009 году для ПК и XBOX 360. На момент выхода игра могла похвастаться превосходной графикой, отсутствием багов и хорошим музыкальным сопровождением. К недостаткам можно причислить похожесть на Готику и слабый сюжет, хотя похожесть на Готику многие запишут в плюсы.
реклама
Drakensang: The Dark Eye - компьютерная ролевая игра, разработанная немецкой компанией Radon Labs в 2008 году эксклюзивно для ПК. Персонажа можно выбрать из двадцати различных классов. Можно нанимать команду напарников-союзников., между которыми можно переключаться во время боя.
Drakensang: Река времени - компьютерная ролевая игра, разработанная немецкой компанией Radon Labs в 2010 году эксклюзивно для ПК. Игра была признана лучшей RPG в Германии в 2010 году, но это не спасло студию разработчика – продажи игры оказались провальными и студия обанкротилась.
Risen 2 Dark Waters - ролевая игра, выпущенная немецкой студией Piranha Bytes в 2009 году для ПК, PlayStation 3 и XBOX 360. Является продолжением игры Risen. После событий первой части у главного героя отросли волосы, и появилась повязка на глазу. Сюжет развивается вокруг поиска секрета пиратов.
Ascension to the Throne (Восхождение на трон) - компьютерная игра в жанре RPG от украинской компании DVS, выпущенная в 2007 году эксклюзивно для ПК. Сюжет развивается в сказочной стране Айрат, где древнее зло свергло короля и грозит уничтожить все живое. К недостаткам игры следует отнести невысокое качество графики.
Ascension to the Throne. Valkyrie - компьютерная игра в жанре RPG от украинской компании DVS, выпущенная в 2008 году эксклюзивно для ПК. Сюжет повествуется от лица женского персонажа – Энеи. Игра совмещает в себе элементы ролевой игры и пошаговой стратегии. Принцип боя идентичен сражениям в играх серии Heroes of Might and Magic.
Волкодав Последний из рода Серых Псов - компьютерная игра в жанре RPG от российской компании Meridian 93, выпущенная в 2006 году эксклюзивно для ПК. Авторы черпали идеи у Diablo, уровень графики низкий.
Волкодав Месть серого пса - компьютерная игра в жанре RPG от российской компании Primal Software, выпущенная в 2007 году эксклюзивно для ПК. Игра по мотивам одноименного фильма. Из плюсов можно отметить славянский колорит, приятную музыку. Техническая реализация – слабая.
Gothic 2 Night of the Raven Remastered DX11 - компьютерная игра, вторая из серии «Gothic», от немецкой студии Piranha Bytes. Вышла в 2002 году эксклюзивно для ПК. Действие Готики 2 начинается через тринадцать дней после событий оригинальной Gothic. Сюжет разделен на шесть глав. Дополнение Ночь Ворона добавило три новые неосновные фракции: маги Круга Воды, пираты и бандиты. Фанатское сообщество выпустило мод, добавляющий поддержку DirectX 11 и текстуры высокого разрешения.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила