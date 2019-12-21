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Выбираем топовый компьютер для игр, видеомонтажа и рендеринга, который будет на острие технологий в 2020 году

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Геймерам, стримерам, блогерам и вообще любым творческим людям постоянно требуется мощный современный компьютер, который потянет все игры, быстро отрендерит видео, который вместит большую коллекцию своих видеозаписей и рабочих материалов. Если вы сейчас задумываетесь, на что обновить свой старый компьютер – это статья для вас.
Можно купить готовую сборку в каком-нибудь компьютерном магазине, но это всегда будет компромисс. В готовых компьютерах всегда есть узкие места, и зачастую туда ставят не ликвидные комплектующие, которые отдельно не пользуются спросом, а в составе сборки есть шанс их продать.
Помогать с выбором комплектующих нам будет магазин РЕГАРД. На скриншотах можно увидеть артикулы всех комплектующих, поэтому можно будет легко их найти в магазине.
Начать сборку стоит с процессора, ведь именно он является сердцем системы, от него зависит выбор материнской платы, охлаждения, памяти. На сегодняшний день лучший выбор - это AMD Ryzen Threadripper 3970X. 32 ядра, 64 потока. 

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В большинстве игр он выдаст более чем достаточный FPS, а в некоторых играх он превосходит любые из существующих процессоров в мире, в том числе Intel i9-9900KS и i9-10980XE. Чтобы не быть голословным, вот примеры: в The Division 2, Shadow of the Tomb Raider. А уж про рабочие задачи и говорить нечего, ни за какие деньги нельзя купить никакой процессор, который мог бы обогнать его в многопоточных вычислительных задачах. На какой бы сайт с обзором этого процессора вы не зашли, везде схожая картина.


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С процессором определились. Под такой процессор полагается надежная материнская плата. А именно ASUS ROG ZENITH II EXTREME. В ней есть все необходимое для построения рабочей системы. Плата может принять на себя 8 планок памяти, 8 дисков SATA, 3 диска М.2.

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Для охлаждения горячего нрава нашего процессора понадобится надежный охладитель. Причем нужно обязательно убедиться, что он имеет нужное крепление гнезда процессора. Нам подходит жидкостная система Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360.

Для игр и видео монтажа нам понадобится пара быстрых видеокарт. На эту роль лучше всего подходят видеокарты GeForce RTX2080 Ti EVGA FTW3 ULTRA. Мы возьмем пару таких карт, чтобы получить максимальный fps в играх.

 Но просто так эти две видеокарты не будут работать вместе, им понадобится соединительный мостик. Например, такой, как мостик SLI ASUS ROG-NVLINK-4.

Далее необходимо выбрать оперативную память. Хорошим выбором станет набор из двух планок по 16 Гб DDR4 4000MHz G.Skill Trident Z Royal. У нас на материнской плате восемь слотов, поэтому надо взять 4 таких комплекта, что в сумме даст 128 Гб оперативной памяти. Большое количество памяти крайне необходимо для программ видеомонтажа, да и браузер Chrome с каждым годом потребляет все больше оперативной памяти, так что определенно нужен задел на будущее.

Для операционной системы, для игр и рабочих программ мы возьмем сразу три накопителя М.2, поскольку наша материнская плата это позволяет. Возьмем диски 3.84Tb SSD Samsung PM983, в сумме они дадут 11,52 Тб.

Для хранения видеозаписей и архивных материалов нужно создать дисковый массив. Материнская плата позволяет подключить 8 дисков с интерфейсом SATA. Брать диски HDD - это анахронизм. Они медленные, горячие и шумные. Поэтому возьмем восемь 7.68Tb SSD Intel D3-S4510, что в сумме дает 61,44 Тб быстрого дискового пространства. Их можно объединить в RAID массив, что либо увеличит скорость дисков, либо повысит надежность, но вдвое снизит полезный объем, решать только вам.

Для качественного воспроизведения звука нам понадобится хорошая звуковая карта, например такая, как Creative Sound Blaster ZXR.

Для того, чтобы запитать все компоненты, понадобится мощный и качественный блок питания. Здесь нельзя экономить, и брать дешевый блок питания с сомнительной надежностью, который может сжечь всю систему. Поэтому выберем блок 2000W Super Flower Leadex Platinum. Это мощный блок от именитого производителя, имеющий сертификат эффективности Platinum.

И последняя недостающая деталь нашей сборки - это корпус. Он должен быть большой, чтобы вместить все наши комплектующие. Выберем корпус Thermaltake Level 20 Silver. Он достаточно большой, в нем смогут разместиться все диски, система охлаждения, видеокарты.

Итого вся наша сборка обойдется всего в 1848010 рублей. Не так уж и много за такую мощную, функциональную сборку, производительности которой хватит на несколько лет в любых задачах. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой сборке.

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