Disney хочет выпустить больше игр об Индиане Джонсе после успеха адаптации под названием "Indiana Jones and the Great Circle". Студия MachineGames, которая разработала эту игру, воспроизвела атмосферу оригинальных фильмов об Индиане Джонсе, что понравилось геймерам и вызвало впечатление у Disney. Джез Корден из Windows Central сообщил в подкасте Xbox Two, что Disney планирует разработать еще больше игр на основе этой популярной франшизы.

Одной из главных причин успеха игры "Indiana Jones and the Great Circle" является опыт разработчиков из MachineGames в создании игр от первого лица, особенно в серии Wolfenstein. Использование этого опыта позволило разработчикам удачно перенести историю игры в различные сценарии. Визуальное оформление игры также вызвало восторг благодаря использованию DLSS 3.5 и полной трассировке пути.

Кроме того, игра отлично передает историю оригинальной игры. Адаптация смогла сохранить атмосферу фильмов и воссоздать характер главного героя – Индианы Джонса. Это помогло привлечь внимание фанатов франшизы и создать положительную реакцию в онлайн-сообществе.